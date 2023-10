Kadınlar ilgi erkekler takdir peşinde

ERKEKLERİ MUTLU ETMEK İÇİN

BİR KADINI MUTLU ETMEK İÇİN

Mutlu bir birliktelikte hem erkeğin hem de kadının amacı birbirlerini mutlu etmeye çabalamaktır. Ve her iki cinsiyette de sürekli olarak "Onu nasıl mutlu edebilirim?' sorusunun cevaplarını arar. İşte kadın ve erkekler için de bazı formüller.Sadece duygusal ilişkilerimizde değil her türlü ikili ilişkilerimizdebirinden takdir görmeye ve onaylanmaya ihtiyaç duyarız.Özellikle erkekler, partnerleri tarafından övüldüğünde ve onaylandığında yaptıkları işi daha da iyi hale getirmek için çabalarlar. Dolayısıyla bir erkeği mutlu hissettirmenin en temel şifresi; onu takdir edip onaylamaktır. Erkekler doğaları gereği beğeni ve takdir aldıkları yerde durmak isterler.Yani en temelinde onu çok değerli hissettirmelisiniz.Kendisine güven duyulmayan bir ilişkide erkek, birçok yanlışdavranışta bulunarak o ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başlar.Bu uzaklaşma bazen nedensiz kavga çıkarma ile bazen de aldatma ile sonuçlanabilir. Bir erkeği en mutsuz eden ve uzaklaştıran şey kendine güvenilmemesidir. Güvensizlik her insan için olduğu kadar erkekler için de çok yıpratıcıdır. Erkek kendine güven duyulduğunda kadına daha fazla yakın olur ve daha fazla sevgi hissettirir.Kadınlar olarak çok güçlüyüz ve her şeyin üstesinden gelebiliriz.Fakat erkek bazen kadının kendinden bir tık arkada durup kendine ihtiyacı olduğunu hissetmek ister. Her şeyi kendi başına başarıp her şeyin üstesinden gelebilen bir kadın, erkek için istendik değildir. Bu tabloda erkek kendini güçsüz hissettiği yerden uzaklaşır. Kadın, erkeğe ihtiyacı olduğunu arada sırada hissettirse erkeği kendine bağlar.Elbette erkek sizden ne isterse istesin, her şeyi yapın demiyorum.Hayat her iki cinsiyet için müşterek. Fakat bir gerçek var ki, erkekler kendisine bir şeyler sunulmasından, kendisine hizmet edilmesinden çok fazla hoşnut olur. Elbette bu yapılırken aşırıya kaçılmamalı, her istediğini her zaman yapmaya çalışmamalısınız çünkü böyle de bir değeri kalmayacaktır. Erkeğe hizmet ederken de sevgi ve hoşgörü ile hizmet edilmelidir.Cinsellik bir ilişkide tutkunun ve bağlılığın en önemli ilacıdrı. Bundandolayı da bu durum keyfi olarak reddedilmemeli, hayattaönemli bir noktaya konulmalıdır. Cinsellik erkeğin içindeki duygularlatemas etmesini sağlayarak kadına bağlılığını artırırkenkadın da bu eylemle kendini çok daha sevilmiş hissetmeyebaşlar. Yani cinsellik aslında her iki cinsiyete de hizmet eder.Kadınlar bir şeye canları sıkıldığında erkeklerin bunu hemen anlamasınıbekler. Fakat bu asla mümkün olmayacaktır! Çünkü birinsan söylemeden onun istek ve beklentilerini tahmin edilemez.Bundan ötürü de ilişkilerde açık iletişim olmalı, kişi beklentisini açıkça belli etmelidir. "Ben söyledikten sonra yaparsa ne anlamı kalır!" cümlesini elbet duyacağım ama eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemek yıpratıcı ve üzücü olacaktır.Evliliklerde ve ilişkilerde en fazla problem yaşanan şeyin kadınınbelirli bir süre sonra erkeğin annesi rolüne dönüşmeyebaşlamasıdır. Kadın ilişkide bazen akıl verme eğilimine girerve erkeği yönlendirmeye çalışır. Fakat bir erkeğin en sonisteyeceği şey birinin ona sürekli ne yapacağı konusundaakıl vermesidir. Bunun yerine size danıştığında ona her ikiseçeneği de sunmalı ve en son kararı vermede onun etkiliolması gerektiğini hissettirmelisiniz. Bunun tam tersi birtabloda erkek kendini beceriksiz hissedecek ve sizdenuzak durmak istemeyecektir.Aslında bu durum her iki cinsiyet için de geçerli. Özellikle yüksekritimli kavgalarda sesler yükseliyor, sert davranışlardabulunabiliyor. Bunu engellemek adına yapılabilecek ilk şeysen dili ile birbirini suçlamayı engellemektir. Sonrasında isebu anlarda biri alttan alarak daha sakin kalmaya çalışmalıdır. Bunu elbette her zaman sadece bir kişi yapmamalıdır.Özellikle suçlanan erkek, kendini yetersiz hissetmeye başlar, ardından kadından kaçabilmek için elinden geleni yapar.Erkekler biyolojileri gereği ayrıntılara dikkat etmeyi sevmezler. Bundan ötürü de iletişimlerde ayrıntılara dikkat edemezler. Kadınların yapması gereken şey de istekleri veya anlattıklarına dair kısa ve net cümleler kurmaktır. Ayrıca erkek farklı bir şeye odaklandıysa size dikkatini vermeyecektir. Bundan ötürü de özellikle bir şeye odaklandığı zamanlarda erkeklerle iletişim kurulmamalıdır.Onun ilgilendiği şeylerle illa ki ilgilenmenize gerek yok onun ilgi alanlarınıkabullenmeli, saygı göstermeli ve desteklemelisiniz.Eş olmak, eşlik etmek demektir. Bu düzen ev işlerinde de geçerli. Erkek olaraküzerinize düşeni yapmalısınız. Bununla birlikte bir kadının ne kadarhuzurlu ve mutlu olduğunu görebilirsiniz.Ona bir şey yapmak için her zaman özel günlerin gelmesini beklemeyin.Beklenmedik bir günde ona bir çiçek alın, iltifat edin, yemeğe çıkarın.Giydiğiniz düzenli bir giysi ve sıktığınız hoş bir kokukadının kendisini değerli hissetmesinisağlar. Çünkü onun içinözenle hazırladığınızı bilmesionu mutlu eder. Kadınlar bakımlıerkeklerden hoşlanırve çekici bulurlar.Erkeğin bazen hiç kimsenintanımadığı güçsüz yanlarınıkadınla paylaşması,kişilerin birbirine daha dayakınlaşmasını sağlar. Kalbiniziona ne kadar açarsanızonu o kadar mutluedersiniz.Bazen nedensiz sarılmak, güzelcümleler kurmak, elini tutmakbir kadını mükemmelhissettirebilir ve bununlabirlikte size daha da bağlanır.Bu altı çizilmesi gereken önemli bir madde.Onu anlamak için dolambaçlı yollara gerekyok. Kadına doğrudan ne istediğini ve neyeihtiyacı olduğunu sorun. Ve elinizdengeldiğince o durumu düzeltmeye çalışın.Sessiz kalmak ilişkiler için sağlıklı sonuçlar vermez.