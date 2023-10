Ülkemin kılcal damarlarını keşfediyorum

Bodrum'da düzenelenen bir yarış öncesi tanıştım İpek Alakuş ile... Konu konuyu açınca tam bir bisiklet sevdalısı olduğunu fark ettim. Mütevazı olduğu için Ironman'de 2019 senesinde önemli bir başarı elde ettiğini, Gron Fonda yarışlarında dereceleri olduğunu sohbetin ancak birinci saatinde öğrenebildim. İpek Alakuş, İstanbul Üniversitesi'nde seramik-çini üzerine eğitim alıp kendi alanında çalışmaya başlamış. Her beyaz yakalı gibi salonda spor yaparken, "Hayat sokakta" diyerek kendini yürüyüşe vermiş. Ardından bisiklete binenleri görmesiyle hayatı tamamen değişmiş. Çeşme'nin sakızlı tatlısı, Safranbolu'nun sokak simidi, Amasra'nın barbunu, Gökçeada'nın böreği, Kazdağları'nın lavanta dondurması; bunların onun bisikletle ülkesini dolaşıp yarışlara katılırken keşfettikleri. Yarın sona erecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu gün gün takip eden İpek Alakuş'tan turla ilgili görüşlerini de aldık.Şehirde yaşayan çoğu insan gibi mesai saatlerimin dışında, bir kulübe gidip iç mekan sporları yapıyordum. Aynı yerde, aynı insanlarla aynı hareketleri yapmanın aradığım şey olmadığını fark ettim. Yürüdüğüm mesafe bana yetmedi, daha fazlası olmalıydı; bir bisiklet almaya karar verdim. Hem spor yapmış olacak, hem İstanbul'un en keyifli yerlerine ulaşacak, hem de hayatı hissedecektim.Bisiklete olan merakım profesyonel işim olan sosyal medyaya da yansıdı. Her gün içerik için neler yapabilirim, bu yaşam şeklini insanlara nasıl aktarabilirim buna odaklandım. Daha geniş kitlelere, daha önce gitmediğim, adını duymadığım yerlere, yörelere kadar ulaştım. O kadar çok mesaj alıyordum ki, günümün belli bir bölümü onları yanıtlamakla geçiyordu. Bu ilgi beni daha da motive etti."İstanbul'da bisiklete binilmez" yorumlarını gülüyorum. Olur mu öyle şey! (Kahkaha atıyor) Elbette pazar öğlen boğaz kabus gibi. Bizler çok erken saatlerde çıkıp dönüyoruz. Şehir uyanmadan her şey bitmiş oluyor. Fakat gün içinde ulaşım için biniyorsanız, trafiğin içinde dikkatli olmalı ve mutlaka kask takmalısınız.Elektrikli bisiklet gitgide daha çok tercih ediliyor. Çevre dostu ve sağlıklı bir tercih. Trafik yoğunluğunda elektrikli bisikletinize binip çok kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. İstanbul gibi yokuşlu yerlerde de ekstra efora gerek olmadan pedal çevirebiliyorsunuz.Bisiklete bindiğiniz zaman Türkiye'nin kılcal damarlarından da geçiyorsunuz. Normalde gitmek için bilginiz olmayan yerlerden geçiyorsunuz. Bu da oranın kültürünü, yemeklerini öğrenme şansı demek. Sürüş sırasında aklıma ilk gelen Kapadokya bağlarında üzüm yemek oldu. Alanya muz bahçelerinden geçmek enfesti. Ülkemizin yerel güzellikleri, tarihi yerleri ve yerel tatları var. Bunları keşfetmek büyük keyif ve zenginlik."58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu benim için çok keyifli geçti. İlk etabın startı Alanya'dan verildi. Akdeniz'in mavisi, Ege'nin yeşilliği ile bisikletçileri oldukça güzel ve bir o kadar da zorlu etaplar karşıladı. Biliyorsunuz Mark Cavendish bu sezon sonu bisiklete veda edeceğini açıklamıştı. Fakat Türkiye Turu öncesi takımı Astana Qazaqstan ile yeni sezon için sözleşme imzaladı. Türkiye tutkunu efsane bisikletçiyi yine ülkemizde görmek tüm dünyadan bisikletseverleri mutlu etti. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu falezlerin kıyısında, Babadağ zirvesinde, Antik Kentlerin beşiğinde, Boğaz'ın güzelliğinde görüntülerle dünya basınında da büyük ilgi gören bir Türkiye markası. Kıymetini bilelim."