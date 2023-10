7/24 şehirde yaşam

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek festival, Türkiye'den ve yurtdışından toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin açılış oyunu dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch'un başyapıtı Cafe Müller olacak. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun rol aldığı Yunan yapımı Baklava Cumhuriyeti ve Wajdi Mouawad'ın yönettiği Annick Bergeron'un iki kız kardeşe hayat verdiği Kız Kardeşler oyunu öne çıkan yapımlar arasında. Festivalin sürprizlerinden biri ise duru oyunculuğuyla dikkat çeken Ercan Kesal'ın yazıp rol aldığı tek kişilik oyunu Ayazmanın Yılanı ile sahneye çıkacak olması. Berfin Zenderlioğlu'nun yöneteceği oyun, 4-5 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda sahnelenecek.İstanbul Modern Sinema, sektördeki cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan Boşluğa Dikkat projesine devam ediyor. Kadın sinemacılara daha fazla alan açmayı hedefleyen projenin ikinci programı Düşten Maddeye, 26-29 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri bekliyor. Yapım tasarımcısı ve sanat yönetmeni Billur Turan'ın hazırladığı 10 filmlik seçkide 10Türkiye'nin en bilinen heavy metal grupları arasında yer alan Pentagram, 24 Ekim'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek. Grup sevilen eserlerini, Tuluğ Tırpan şefliğindeki 'Night Flight Symphony Orchestra & Choir' isimli senfonik orkestrayla seslendirecek.THE Lady in Red, Don't Pay the Ferryman, A Spaceman Came Travelling, The Traveller gibi şarkılarıyla tanınan Arjantin asıllı İrlandalı pop rock şarkıcısı Chris de Burgh, 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a geliyor. Romantik şarkılarıyla son yarım asrın unutulmaz bestecileri arasında gösterilen sanatçı 26 Ekim'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.