Modada okula dönme zamanı

Gündem hep yoğun... Savaşlar, çatışmalar, krizler, sağlık sorunları... Tüm bunlar her birimizi bir insan olarak çok üzüyor, ümidimizi kaybetmemize, hayal etmemize, geleceğe dair güzel bir şeyler olacağına dair umut etmemize engel oluyor... Son birkaç yıldır dünya gündemi o kadar ağır konularla yoğrulmuş durumda ki çoğu zaman güzel bir şeyler olduğu zaman vicdan azabı çekecek hale gelmiş durumdayız... Moda aslına bakarsanız tam da bu nedenle hayatlarımızda... Her ne yaşanıyor olursa olsun hayal kurabilmemizi, yaşamı sürdürebilmemizi sağlayabilmek için. Bir moda yazarı olarak beş yılı aşkın süredir modayı merkeze alan yazılar yazıyorum. Ve her defasında modanın çok ciddi ideolojik, sosyolojik, psikolojik ve doğal olarak ekonomik bir boyutu olduğunun altını çiziyorum... Böyle zor dönemlerde moda bizlere kendimizi daha özgür, daha hayalperest hissedebildiğimiz günleri yeniden hayal ettirmeye çalışır. Bu dönemde yeniden üniversiteli stilinin, kolejli kıyafetlerin popüler olması da tam olarak bu nedenle...Hepimiz kendimizi güvende hissettiğimiz o okul yıllarımıza psikolojik olarak geri dönme isteği içindeyiz... Tabii ki bu mümkün olmadığı için moda bizlere trendlerle yeniden hayal kurduruyor...Dedik ya okul dönemi kendimizi en özgür, en bağımsız, en güvende, en yaratıcı hissedebildiğimiz dönem... O döneme ait kıyafetler kabul edelim bizlerin de yeniden en azından duygusal olarak o günlere geri dönmemizi sağlıyor.Ve tabii ki bir başka gerçek daha var o da sonbahar demek okul demek... Okul formalarının, okul alışverişinin bu kadar gündemde olduğu bir zamanda modanın bu durumdan etkilenmemesi beklenemezdi... Biz de okullu olmaktan ilham alan kolejli giyimi, üniversiteli stilini bu haftaya masaya yatıralım istedik...Zorlu ancak birçoğumuzun hayatlarındaki en güzel yıllar kesinlikle lise ve üniversite yılları... Geçtiğimiz yıl yavaş yavaş adımlarını hissettiren liseli ve üniversite giyimi bu sonbahar- kış sezonunun en hızlı yükselen trendi.... Kolejli giyim tarzı (preppy giyim stili) ve üniversite modası (varsity modası) bu sonbahar döneminin en yükselen trendi.Bir yandan zordur lise ve üniversite yılları. Ama bir yandan da arkadaşlıkların, spor hayatının, kültürel zevklerin, sosyal hayatın ve hatta aşka ilk bakışın yaşandığı yıllardır. Özgürlüktür, sorunsuz günlerdir, güvendir, hayal kurma ve kurduğun hayallere inanma günleridir... O yüzden hep özeldir. Bizi biz yapar o günler... Ve o dönem giydiklerimiz de biz istesek de istemesek de her zaman dolaplarımızda özel bir yere sahip olur. Tam da bu nedenle okul formalarımızı, o dönemde giydiklerimizi hatırlatan her şey çok popüler bir süredir... Okul dönemine gönderme yapan giyim tarzının bu kadar popüler olmasında tabii ki bu tarz parçaları bir anda kombinlerine ekleyen ünlü isimler de etkili... Kylie Jenner, Hailey Bieber, Gigi Hadid ve Bella Hadid gibi genç neslin tarzlarını kopyaladığı isimler bu tarz parçaları dolaplarına ekledikçe gençler de onların arkasından lise ve üniversite tarzına ait parçaları dolaplarına eklemeye başladı...Loafer'lara, babetlere, Oxford model ayakkabılara son iki sezondur nasıl sıkı sıkıya bağlandığımızı düşünün... Beyaz gömlekler, açık mavi gömlekler bir anda nasıl yeniden popüler oldu. Saç bantları ve taçlar, okul beyzbol takım formalarının tarzındaki şapka ve ceketler nasıl yeniden gözde... V yaka kazaklar, hırkalar, kısa düz renkli amblemli ceketler de yine aynı şekilde çok popüler... Ekoseler, eteklere takılan iğneler, sırt çantaları, logolu çoraplar da yine tam bu nedenle önümüzdeki günlerin en popüler parçaları olacak... Hadi kısa süre içinde hepimizin dolaplarında yer alacak olan kolejli stiline hep beraber bir de yakından bakalım...Louis Vuitton, Versace, Celine ve Philip Plein gibi dev modaevleri arka arkaya beyzbol ceketlerini koleksiyonlarına eklemeye başladı... Ama hiç merak ettiniz mi Prenses Diana'nın da ikonik görünümlerinde kullandığı bu tarz ceketlerin tarihi ne zamana dayanıyor diye... Moda tarihi uzmanlarına göre ilk beyzbol ceketlerinin geçmişi 1865 yılına kadar dayanıyor. O dönem üniversitelerin spor müsabakalarında kullanılan bu tarz ceketlerin bildiğimiz formuna ulaşmasıysa 1930 yılında oluyor. O yıllardan itibaren de ceketler yavaş yavaş moda tasarımcıları tarafından birçok kez yeniden yorumlanıyor.Preppy giyim stili, yani kolejli giyim tarzının oldukça belirgin giyim parçaları var. İlk aklıma gelenler: Baklava desenli kazak, ekoseli etekler, süveterler, hırkalar, grogen, dokuma deri kemerler, alçak topuklu ayakkabılar, ipek ya da pamuklu bluzlar, binici takımları, ekose gömlekler, deniz temalı kıyafet ve aksesuvarlar, kolej ceketler, polo gömlekler, Oxford gömlekler, blazer ceketler, haki pantolonlar, boru paçalı kot pantolonlar, bermuda şortlar, trençkotlar, V yaka tişörtler, tenis kıyafetleri... Belirli markaların ve modaevlerinin genel olarak çizgisi aslında bu tarzdan ilham alır... Merkalar, yetişkinler için, ofis ortamında rahatlıkla giyilebilecek şık ve kaliteli örneklerini yaparlar. Markaları sayınca eminim daha net bir şekilde gözünüzün önüne gelecek... Burberry, Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, Brooks Brothers, Tod's ve Gap bu konuda benim ilk aklıma gelen örnekler...Bu stili daha da gösterişli bir hale getirmek için kapitonelerin şıklığından ve spor havasından yararlanabilirsiniz... Kapitoneleri hem ceketlerde hem de çantalarda bu sezon sıklıkla göreceğimizi unutmadan bej ya da siyah tonlarındaki modellere yatırım yapabilirsiniz.Okul stili demek iyi gömlekler demek... Beyaz, açık mavi, açık pembe, açık sarı gömlekleri bu sezon çeşit çeşit kıyafetlerinizle kombinleyeceksiniz. Bu gömlekler üzerinde bir de arma varsa emin olun ortaya çok daha iddialı bir görüntü çıkacak... Gömleiğin üzerine bir kazak atmak ya da büyük ve bol kesimli bir yelekle bir arada giymek de çok ama çok popüler.Okul forması demek, kazak ve hırka demek. Özellikle V yakalı ve ekose detaylı olanlar bu sezon gözde. Gömleklerin bu tarz kazak ve hırkaların içinde ne kadar iyi durduğunu eminim siz de biliyorsunuz. Bir de bunların üzerine armalı bir ceket giydiğiniz zaman emin olun sezonun yükselişteki trendini başarıyla yorumlamış olacaksınız. Kazakların her türlüsü ancak bordo ve gri renkli olanları bu sezon yükselişte.Okulda giydiğiniz rugan ya da püsküllü ayakkabılar eminim hâlâ aklınızdadır. Bu sezon onların benzerlerini giyme zamanı... Süet, deri ya da rugan Oxford model ayakkabılar, loafer'lar ve babetler çok ama çok popüler. Bu tür ayakkabıları kısa siyah ya da beyaz çoraplarla giyebileceğiniz gibi, kısa ince siyah transparan çoraplarla da kombinleyebilirsiniz.Okula giderken belki de yöneticilerin en karışmadığı alan akseuvarlar olduğu için kişisel zevklerimizi ve stile dair detaylarımızı en çok ortaya koyduğumuz alan da buydu çocukluk yıllarımızda... Tam da bu nedenle saç akseuvarları, kemerler, fularlar, çanta süsleri çok ama çok gözde olacak bu sezon. En şık ve lüks markalara ait çantalarımızı bile sevimli aksesuvarlarla süsleyeceğiz. Taçlar, kurdeleler, lastik tokalar, klipsli tokalar bu sezon çok ama çok popüler.