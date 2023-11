20 yıl aradan sonra bir aradalar

Genç kızların sevgilisi Justin Timberlake öncülüğünde 1997de kurulan ünlü NSYNC grubunu hatırlarsınız. Özellikle 2000'li yılların başında çıkardıkları No Strings Attached isimli albümle hemen her şarkısını o dönemin gençliğine ezberleten grup, 2002 yılında Timberlake'nin yoluna tek başına devam etme kararı almasından sonra ayrılmıştı. Bu kısa sürede albüm satışlarıyla adını müzik tarihine yazdıran grup yıllar sonra bir araya geldi. Onları bir araya getiren ise bir albüm değil bir sinema filmi. Grup üyeleri Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez Chris Kirkpatrick ve Justin Timberlake 20 yıl aradan sonra Troller Hep Beraber sinema filmi için bir araya gelerek stüdyoya girdi ve Better Place adlı yeni şarkılarını seslendirdi.Timberlake, ayrıca Troller serisinin hem müzik danışmanlığını üstlendi hem de filmin başrol karakteri Çalı'yı seslendirdi. Filmde Çalı'nın, dört erkek kardeşi Floyd, John Dory, Spruce ve Clay ile bir zamanlar popüler erkek müzik grubu BroZone'un bir üyesi olduğu ortaya çıkar. Floyd'un yeteneksiz iki pop yıldızı tarafından kaçırılması üzerine kardeşler onu kurtarmak için bir araya gelmeli ve mükemmel aile ahengini yakalamalıdırlar. Tıpkı filmdeki gibi gerçek hayatta da bir araya gelen NSYNC grubunu özleyenler filmi kaçırmasın. Dostluğun, ailenin ve müziğin öne çıktığı Troller ara tatilde eğlenceli bir alternatif olabilir. Bu arada filmin Türkçe dublajında Timberlake'nin canlandırdığı Çalı karakterini başarılı seslendirme sanatçısı Harun Can seslendiriyor.Özellikle son dönemde çekilen filmlerle sinemamızın temel taşlarından biri oldu Temel karakteri. Karadeniz insanının en karakteristik özelliklerini barındıran Temel bu kez farklı bir yorumla sinema salonlarındaki yerini aldı. Ünlü sosyal medya fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu'nun canlandırdığı Temel karakteri Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası adlı filmde bu kez alıştığımız Fadime karakteri yerine aşkı Buğlem (Eda Nur Hancı) için imkansızı başarmaya çalışıyor. Buğlem'in babası Mustafa (Altan Erkekli) kızını vermemek için, Temel'e "Papa'yı Müslüman yap gel" şartını koşuyor. Sevdiği kızı alabilmek için İstanbul'a gelen Papa için türlü planlar yapan Temel'in maceraları yine güldürüyor. Kadrosunda Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Salih Kalyon gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor.