Çikolata kız trendi

Farkında mısınız hava sıcaklıkları değiştikçe moda dünyasına popüler olan renkler de nasıl bir anda değişiyor. Sonbahar-kış sezonuna en başta damga vuran yeşil tonları yavaş yavaş geri planda kalmaya başladı. Onların yerini de kahve tonları alıyor moda dünyasında. "Biz pandemi döneminden bu yana moda dünyasında ne çok trend, ne çok renk gördük arka arkaya. Hem biz yorulduk, hem de trendlere uyalım derken banka hesaplarımız perişan oldu" dediğinizi duyar gibiyim. Öncelikle çok haklısınız. Pandemiyi tamamen eşofman takımlar, spor ayakkabılar ve botlar eşliğinde geçiren bizler, pandemi sonrası moda dünyasının hızlı lunaparkına adım attık. Dopamin gibiyim trendiyle çılgın renkler, aksesuvarlar, en frapan ve seksi modeller bir anda girdi hayatımıza. Pandemide giyemediğimiz her ne varsa hepsini bir arada ve en çılgın şekilde giymek istedik resmen. Sonra macenta tonları, Barbie pembesi gibi çılgın ve canlı renk tonları dolaplarımızda egemenliklerini ilan etti. Durum o kadar kontrolden çıktı, insanlar gerçek anlamda ne giyeceklerini o kadar şaşırdılar ki moda dünyası bile sessiz lüks kavramını ortaya atarak duruma bir müdahale etme ihtiyacı duydu. Ve bunun sonunda da nötr ve doğadan ilham alan renkler bir anda popüler olmaya başladı. Vanilya kız trendi geçen sene hepimizin dolaplarının bir nebze de olsa sakinleşmesini sağlamıştı hatırlarsanız. Onun ardından doğadan ilham alan yeşil tonları bir anda dolaplarımıza hızlı bir giriş yaptı. Ve sürecin sonunda yeni yükselen rengimiz kahverengi oldu. "İdil dünyanın en sıkıcı, en sevimsiz rengi kahverengi nasıl popüler olabilir? İş toplantısına, mülakata, gece davetlerine asla giyilmez denen bu renk nasıl oldu da bir anda popüler oldu?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim...Çok ama çok haklısınız kahverengi tonları ne gece gezmelerinin ne de ofis hayatının sevilen renkleri arasında değildir aslına bakarsanız. Her cilde ve saç rengine uymaz. Kullanan kişiye kabul edelim biraz monoton, sıkıcı, eski bir hava verir hatta. Bu yüzden özellikle iş mülakatına asla giyilmemesi tavsiye ediliyor. Ama bizi şaşırtmayı seven moda dünyası doğadan ilham alan bu klasik rengi bir anda hayatlarımıza sokma kararı aldı... Kahverenginin her tonu ancak acı çikolata kahvesi olarak adlandırılan ve siyaha çok yakın olan bu ton çok ama çok popüler. Kabul edelim ki Hailey Bieber, Gigi Hadid, Kendall ve Kylie Jenner kardeşlerin giydiği her şey gibi bu renk de özellikle 20 yaş altındaki kesim tarafından çoktan en popüler renk olarak kabul edildi bile... Ruganlarla, pullarla ve derilerle kullanıldığı zaman bir nebze de olsa daha iddialı, canlı ve dikkat çekici bir havaya bürünen bu renk böyle de hepimizin de hayatına girmiş oldu.Prada, Fendi, The Row, Saint Laurent, Gucci, Jacquemus ve Brandon Maxwell gibi birbirinden oldukça farklı çizgilere sahip olan moda tasarımcıları ve modaevleri de bu rengi koleksiyonlarında ağırlıklı bir şekilde kullanınca bizlere de bu trendi takip etmek kaldı açıkçası... Dünyanın en popüler alışveriş sitelerinden Net-a-Porter'nin pazarlama müdürü Libby Page kahverenginin birçoğumuzun beklemediği bir şekilde popüler olması hakkında, "Hailey Bieber birkaç sezondur kahverengiler giyiyor. Kırmızı halı davetlerinde, günlük hayatında kahverengi çoktan siyahın yerini aldı. Ve bu doğal, sıcak ve biraz da heyecansız renkle nasıl da canlı ve seksi görünülebileceğini hepimize gösterdi. Kahverenginin en güzel yanı giyilebiliyor oluşu. Yani kahverengi bir çizme aldığınız zaman bu çizmeyi uzun yıllar giyeceğiniz kesin. Ya da kahverengi bir paltonuz varsa bu rengi Barbie pembesinden daha uzun süre dolabınızda tutacağınız kesin... Dolaplarımızın artık giyebileceğimiz ve uzun yıllar kullanabileceğimiz parçalara ihtiyaçları vardı. Bu doğal tonla aslına bakarsanız moda tasarımcıları ve modaevleri tam olarak bizlere bunu sağladı. Kahverenginin kalitesi, sıcaklığı, evcimen ve güvenilir havası da doğruyu söylemek gerekirse hepimize iyi geldi" yorumunda bulundu.Küresel lüks alışveriş platformu Matches Fashion'ın kadın giyim bölümü başkanı Liane Wiggins de, "Sessiz lüksle birlikte nötral tonlar özellikle de doğadan ilham alan renkler popüler oldu. Bu renklerin popüler olduğu bir süreçte doğal olarak kahverenginin de popüler olmasını bekliyorduk. Zarif, elegan ve doğal bir renk kahverengi. Bu renkten aldığınız bir parça uzun yıllar dolabınızda yer alacak. Ve krem tonlarla, karamellerle, camel tonlarıyla da bu rengi rahatlıkla kullanabiliyor oluşunuz da bu rengin popülaritesinin artmasında etkili oldu. Tüm bu doğal tonlar tüm dolabınza daha lüks ve iddialı bir hava verecek" diye konuştu.Browns platformunda satın alma grubunun başında bulunan Heather Gramston da bu rengin son dönemde iddialı yükselişiyle ilgili olarak, "Her şey lüksün hayatımıza daha sıkı bir şekilde girmesiyle oldu aslına bakarsanız. Siyah deride ve kumaşta defoyu örten bir renk. Oysa kahverengide bu söz konusu değil. Yani kahverengi bir şey giyiyorsanız onun kesinlikle iyi bir deriden ve kumaştan olması gerekir. Kalitesiz dokuyu net bir şekilde ortaya koyan bu renk, gerçek lüks tutkunlarının bu nedenle yıllardan beri en sevdiği renkler arasındadır" diyor. Örnek olarak da Celine'in diz üztü çizmelerinin ya da Bottega Veneta'nın süet kahverengi aksesuvarlarının mükemmelliğini gösteriyor.Peki bu rengi nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz? Kahverengi demek gold aksesuvar demek aslına bakarsanız. Doreler ve goldlarla bu renk kendisini daha çok gösterir, daha elegan ve dikkat çekici bir havaya bürünür. Jean detaylar kahverengiye sıcak ve modern bir hava verir. Kremler ve ekrularla kahverengi tonları daha sofistike bir görüntüye bürünür. İpekler, payetler ve otrişler de kahverengi tonlarının daha feminen ve seksi bir auraya bürünmesini sağlar bunu unutmamak gerekir. Leopar ve yılan derisi desenleri de yine kahverengiye oldukça çok yakışır.Özellikle sonbahar ve kış sezonunda tam bir kurtarıcı olan deriler özellikle kahverengiyle çok daha iddialı ve hoş bir havaya bürünüyor. Belki de kahverenginin en çok yakıştığı şey de doğrudan deriler diyebiliriz... Kadınlar arasında kurtarıcı parçalardan biri olarak görülen kahverengi deri ceket modelleri, dikkat çekici bir tarza sahip olmanızı sağlar.Doğal toprak tonları bir arada rahatlıkla kullanılabilir. Yani acı kahve ve rakamel ve ekruyu bir arada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Jean'lerle ve son dönemde popüler olan beyazlarla da kahverengiler son derece uyumludur. Bunun yanı sıra doğru kahverengi tonuyla kırmızı ve mor gibi pek de beklenmedik ancak çok çarpıcı renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Kahverengini aksesuvarda kullandığınızda tüm renklerle bir araya getirilmesi mümkün olur. Moda dünyası doğadan ilham alır. Yani kahverengi dallarda gördüğünüz her çiçek, meyve ya da yaprak rengiyle kahverengi de kıyafetlerde rahatlıkla kullanılabilir. Kahverengiyi bir araya getirirken zorlanacağınız tek renk gri olabilir. Doğru tonları bir arada seçtiğinize emin olmanızda fayda vardır. Kahverengi ve siyahı bir arada kullanmak ise cidden uzmanlık işidir, moda gözünüze güvenmiyorsanız bu ikiliyi bir araya getirmekten uzak durmanızda fayda vardır.