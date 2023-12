Servislerde hostes sorunu

Bu hafta yakından takip ettiğim bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Okul çağında bir çocuğum var ve her sabah birlikte okul servisi bekliyor, araca kendim teslim ediyorum. Bu arada hem kendi servis aracımız hem de mahalleye gelen onlarca servisi gözlemleme fırsatım oluyor. Ancak çocuklarımızı teslim ettiğimiz servis araçlarındaki güvenlik yeterli değil. Rehber personel yani servis hostesi problemi en üst seviyeye ulaşmış durumda. Konuyla ilgili 2021'de çıkan yönetmeliği satır satır okudum ve gördüm ki, bu yönetmeliğe uyan pek yok. Bu da çocuklarımızın aslında okul yolunda tehlikede olduğunu gösteriyor.Servislerde en çok görülen sorunlardan biri, emniyet kemerlerinin bozuk olması. Pek çok koltuk atıl durumda ve emniyet kemerleri ya takılmıyor ya da kayışları çekilmiyor. Çoğu zaman takılıymış gibi tutturuluyor. Bizzat şahit olup servis şoförünü uyardım ancak bir değişim olmayınca, okul yönetimi ile irtibata geçtim. Ancak hâlâ durum beklemede! Benzer sorunları etrafımdaki pek çok velinin yaşadığını biliyorum.Okul servislerinin kapısı sürgülü ve yönetmelikte de belirtildiği gibi sadece şoförün kapatıp açacağı mekanizma ile çalışıyor. Ancak bu kapıların bozuk olduğu, çoğu zaman düzgün kapanıp açılmadığı oluyor. Hatta kızımı servise bindirirken mahallede başka bir öğrenciyi alan servisin kapısı kapanmadı ve şoför açık kapı ile yoluna devam etti. İçindeki öğrencilerin o an gözlerinde beliren şaşkınlıkla karışık korku üst seviyedeydi. Oysa servis bakımları zamanında yapılsa, servis birimleri bu konuya hassas şekilde yaklaşsa, böyle kazaya sebep verecek durumlar yaşanmaz.Diğer yandan artık ciddi bir problem haline gelen servislerdeki rehber personel yani hostes sorunu var. Servis araçlarının çoğunda hostesler bir hafta var, iki ay yok, yenisi gelip on gün sonra gidiyor. Geçen sene bizim servis aracında toplam bir ay hostes vardı. Üstelik defalarca değişti. Öğretim yılının diğer aylarını hostessiz olarak kapattık. Servis birimi ve okul ile irtibat halinde olduğumuz, sorunu da bildirdiğimiz halde durum pek değişmedi. Burada devreye şöyle bir sorun giriyor, servis birimleri hostes bulma işini servis şoförlerinin üzerine yıkmış durumda. Şoför kendisine ödenen ücretin içinden bir miktarı bulduğu hostese ödüyor. O ücretin de bir standardı yok. Çoğu yerde şoförün insafına kalmış durumda. Ücret az olunca hostes bulmak da zor oluyor. Bir süre çalışsa bile, işine bağlanmıyor ve ilk fırsatta işi bırakıyor.Oysa çocuklarımızın güvenliği için çok gerekli olan ve yönetmelikle zorunlu hale getirilmiş servis personeli, bu denli büyük bir probleme dönüşmemeliydi. Servislerde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birlikte taşınıyor. Özellikle küçük yaş grubunun güvenliğini hostesler sağlıyor. Büyük öğrencilerin küçüklere uyguladığı zorbalık hadiseleri de yaşanıyor. Bu üzücü olayları hostesler engelliyor. Güvenliği sağladıkları gibi, oluşabilecek zorbalıkları da önlüyorlar. Servis içi koordinasyonun sadece şoföre kaldığı durumlarda meydana gelen vakalar saydıkça bitmez. Bu örnekler ayrıca bir yazı konusu olur. Velilerden oldukça yüklü ücretler talep eden servis birimleri maalesef ki, sorumluluklarını tam olarak yerine getirmiyor. Bu konudan mustarip veli sayısı oldukça fazla. Söz konusu olan çocuklarımızın güvenliği... Milli Eğitim Bakanlığımızdan okulların servis birimlerine yapılan denetimlerin sıklaştırılmasını ve güvenlik konusundaki en ufak aksaklıklara bile göz yumulmasını talep ediyoruz. Zorunlu durumda olan servis rehber personeli sorununa kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Bu tür sorumsuzluklar sebebiyle hiçbir çocuğumuzun saçının teline zarar gelsin istemeyiz.Yönetmelikte durum şu şekilde çerçeve içine alınmış:Okul servis araçlarındaki rehber personel;a) 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak,b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,2) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.c) Öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamak ve öğrenci ve çocuklar ile iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla eğitime katılarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının(b) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olmak,ç) Her yıl, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor almış olmak,d)Taşıt içi düzeni sağlamak, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etmek, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencileri ile çocukların inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak,e) Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol etmek,f) TS EN ISO 20471 standardına uygun, sarı renkte ve üzerinde reflektif şeritler yer alan ve ön ve arka kısmında "REHBER" yazılı ikaz yeleği giymek,g) Taşıma faaliyeti sırasında öğrenci ve çocuklara refakat ederken yardımcı ışıklar (ışıklı çubuk, dur-geç levhası gibi) kullanmak zorundadır.Tüm bunlara uyulmadığı takdirde izin belgesi iptal ediliyor.