Tarzınıza tarz katacak kış aksesuvar trendleri

Yılın son ayına adım atmamızla beraber resmen termometrelerimizde hava sıcaklıkları da değişti... Havaların daha çok soğuması, yağmur hatta kar yağışının artık gündemimizde olması da bir anda dolaplarımızı değiştirmemiz gerektiğini ortaya koydu... Sonuç olarak yazın uzantısı sonbahar günleri artık çok gerilerde kalmış bulunuyor... Peki havanın soğuması dolaplarımızı nasıl etkiledi dersiniz? Ben de dahil olmak üzere hepimiz daha koyu renkli parçaları daha çok giymeye başladık. Kalın ceketlerimiz hatta paltolarımız yavaş yavaş dolapta daha gözle görülür bir noktaya geldi... Botlar ve çizmeler kombinlerimizin vazgeçilmez tamamlayıcısı oldu... Ama tüm bunlarla beraber bir yandan da kış aylarının içimizi kasvetle dolduran genel havasından da kurtulmak isteği sardı içimizi... Moda aslına bakarsanız doğru kullanıldığı taktirde renkler ve aksesuvarlar aracılığıyla psikolojimizi daha da yükseltme kapasitesine sahip... Yani doğru aksesuvar desteğiyle bir anda kışlık koyu renkli kombinlerinizi bir anda daha eğlenceli ve renkli bir hale getirmeniz mümkün...Bu sezon o kadar farklı külotlu çorap modelleri var ki emin olun her biri kıyafetinizi bambaşka bir havaya büründürecek... Taşlarla sülenmişler de, 90'larda olduğu gibi incecik siyahlar da, opak beyazlar da, üzeri yazılı ve logolular da.... Yani aklınıza gelebilecek her model ve renkte külotlu çorap çok ama çok popüler... Miu Miu, Burberry, Coperni, Del Core gibi markaların podyumlarında başlayan ve Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid gibi isimlerin gündelik stillerine dahil etmeleriyle sokaklara taşınan 'no pants' akımı, beraberinde külotlu çorapları da podyumların en çok ihtiyaç duyulan aksesuarlarından biri haline getirdi. Sonbahar/ kış aylarında sıklıkla tercih ettiğimiz külotlu çoraplara getirilen bu yüksek moda yorumunu gündelik hayatta fazlasıyla görür müyüz bilinmez ama bu yorumla birlikte her renk ve desenden külotlu çorapların rafları dolduracağından hiç şüphe yok.Bir imza parça olarak devasa küpeler, sezonun en hit parçalarından biri olarak podyumlardaki yerini aldı. Devasa halkalardan avize küpelere, dev pırlantalardan modern tasarımlara kadar birçok şekilde karşımıza çıkan küpeler, tek başlarına bile tüm aksesuar ihtiyacını karşılayabilecek kadar güçlü bir duruşa sahip. Küpeler, gündelik kombinlere uygulanılabilirlik açısından da rahatlıkla takip edilebilecek trendlerin arasında.Bir dönem şık bir beyefendinin ya da hanımefendinin elinde muhakkak kıyafetiyle uyumlu bir şemsiye bulunması gerekirmiş... Doğru boyda ve doğru markaya ait şık bir şemsiye modeliyle bir anda genel görüntünüzün nasıl değişeceğine siz bile inanamayacaksınız... Eliniz koyu renkli modellere gitse de ekose, leopar ya da yılan derisi desenli bir şemsiye modeliyle emin olun tüm kombininizin havası değişecek. Hatta bu sezonun en yükselişte olan renkleri kırmızı ya da bordolarla emin olun hem siyah notalara hem de kahverenegi notalara sahip olan kombinleriniz çok ama çok hoş görünecek.Geçtiğimiz yıldan bu yana klasik bereler, canlı bereler, trapper şapkalar, sıcak ve rahat yünler, tığ işi şapkalar, sıcak kova şapkalar ve beyzbol şapkaları hepimiz biliyoruz ki çok ama çok popüler. Tüketiciler, çeşitli kıyafetleriyle dönüşümlü olarak ve ne giyerlerse giysinler harika görünmelerini sağlamak için gardıroplarında birden fazla kışlık şapka bulundurmayı seviyor bu bir gerçek. Geçtiğimiz yıllarda kışlık şapkaların küresel piyasa değeri 25.7 milyar ABD dolarına kadar ulaştı. 2030 yılına kadar bir gelir tahmini var o da yaklaşık olarak 36.4 milyar ABD doları... Ekonomik kısmını bir yana bırakalım şık bir Fransız beresinin modasının asla modası geçmeyeceğini düşünerek muhakkak dolabınıza ekleyebilirsiniz. Ayrıca yünlü bir beyzbol şapkasıyla bir anda spor tarzınızın daha da altını çizerek ortaya hoş bir görüntü çıkmasını sağlayabilirsiniz...Moda sahnelerinde sıkça gördüğümüz romantik tasarımların yanı sıra arka arkaya yayınlanan diziler ve vizyona giren filmler romantik dönemi yeniden popüler yaptı... Yani ister bir Jane Austen romanının baş karakteri gibi ister 1950'lerin zamansız ve her zaman göz alıcı görüntüleriyle dikkat çeken film yıldızlarından biri ya da gotik bir masalın prensesi gibi hissetmek için yapmanız gereken tek şey bir çift eldiven almak! Ve kış sezonunda bu tarz incecik deri eldivenlerle ve incecik yün eldivenlerle bambaşka bir boyuta taşınmış durumda... Özellikle camel ya da bordo tonlarında dirseklerinize kadar gelen deri bir eldivenle kıyafetinizin havasını tamamen değiştireceğiniz kesin.Sonbahar- kış sezonunun daimi aksesuvarı tabii ki şallar ve atkılar... Ama bu sezon bu parçalar çok daha büyük çok daha dikkat çekici... Bu sezon oversize siluetleriyle Saint Laurent, Anthony Vaccarello ve Etro gibi birçok markanın defilelerinde iddialı atkı ve şallar vardı. Bu trend hakkında pek de bir şey söylemeye gerek yok aslında, çünkü atkılar ve şallar mevsim boyunca hem işlevsellik hem de görünüm açısından zaten vazgeçilmezlerimiz arasında. Daha sıcak kalmanızı sağlarken görünümünüzü de kolayca yükseltebilecek oversize atkılar, ufak dokunuşlarla kombininize renk ve doku eklemenin en kolay yolu. Bir anda tüm renk kombininiz bu parçalar sayesinde rahatlıkla değişecek...Bu karanlık kış günlerinde doreler ve lameler bir anda tüm kombininizin daha şık ve hoş görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca doğru ve dozajında kullandığınız vakit fosforlu ve neon renkler kıyafetlerinizin daha enerjik durmasını sağlar. Kahve, krem ve camel tonları tüm kıyafetlerinizin uyumlu birbirine bağlanmasını sağlar. Ayrıca toprak tonları tüm kombininizin daha sıcak görünmesine de yardımcı olacaktır."Bir yandan kış aksesuvarları derken bir yandan da gözlükler nereden de çıktı?" diye soranlarınız muhakkak... Ama kayak gezilerinde kullandığınız iddialı gözlükler bir yana, bu kış sezonunda şehirde bolca gözlük kullanmak çok ama çok popüler... Gözlükler bu sefer kombinleri süsleyen bir aksesuvar olarak çıkıyor karşımıza. Ve hayır, gözlük takmak için onlara ihtiyaç duymanıza da gerek yok; numarasız camlı bir gözlükle, son derece sade bir görünümü bile sezonun en hit görünümlerinden birine dönüştürebilirsiniz.