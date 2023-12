Moral bozanlardan uzaklaşın değişime merhaba deyin

Yeni bir yıl, yeni kararlar, yeni bir yaşam... Yeni yıla sayısızca anlam yüklerken bulabiliyoruz bazen kendimizi. Fakat bu durumun en tehlikeli yanı, hızlıca aldığımız bu kararların hemen hepsinin hızlıca gerçekleşmesi gerektiğine dair aceleci davranmamız. Yeni yılın ilk gününden itibaren sağlıklı besleneceğim, spor yapacağım, kafaya takmayacağım gibi hızlı alınan kararlar ne kadar değişimin başlangıcı için güzel kararlar olsa da, yıllardır devam eden düzeni bir günde tamamen farklı bir hale getirmek mümkün olmayacaktır. Değişim her konuda zaman alır. Kalıcı olması için belirli bir süreç gerekir. Bu süreçte elbet tökezlediğiniz zamanlar olacak, her zaman istikrarlı bir şekilde isteğinizi sürdürmek mümkün olmayacak. Bundan ötürü daha yolun başında denemeler yaparken hedefinize ulaşamadığınız için kendinizi suçlamanıza gerek yok. Her zaman daha iyisi olma fikri sadece sizi yıpratacaktır ve gerçekçi olmayacaktır. Değişim sadece iyi giden düz bir yol değil acıların, tökezlemelerin, direnişlerin, yorgunlukların da dahil olduğu çetrefilli bir yolculuk... Bu yolculukta bilmeniz gereken en önemli şey, bu olumsuzlukların da başarıya ulaşılan yolda birer merdiven basamak olduğu ve bu olumsuzluklar yaşansa bile her merdiven basamağının sizi başarıya yaklaştırdığına dair inancınıza sahip çıkabilmek...Yeni başlangıç... Üzerine birçok büyük anlam yüklenmesi gereken bir kelimeymiş gibi hissettiriyor. Yeni başlangıç illa ki önemli radikal karar ve değişimleri kapsamak zorunda değil. Önemli olan yeni başlangıcın sizi bir sonraki adımda mutlu edebilecek bir karar olması. Spora gidip zayıflamak sizi bir sonraki adımda mutlu edecek bir aktivite değilse kendinizi bu adımda bunun için zorlamanıza gerek yok. Mutluluk kelimesi herkes için çok farklı anlamlara sahip bir kelime. Kimi için sağlıklı beslenme, kimi için ailesiyle olmak, kimi için çalışmak... Fakat size mutluluk için sağlıklı yaşam o an için iyi gelmiyorsa bunu zorlamanın sadece size zararı olacaktır. Mutluluk ulaşılması çok zor sonsuz bir yolculuk değil. İyi hissedeceğiniz bir aktivite yapmak, kendinize bir kahve ısmarlamak, arkadaşlarınızla buluşma ayarlamak, kadar basit yapabileceğiniz durumlar da mutluluktur... Değiştirmek istediğiniz ne olursa olsun, hayatınızda size yeni bir bakış açısı katıyorsa, konfor alanınızın dışına çıkarıyorsa değişimin en önemli adımlarını atmışsınız demektir.Değişim zihninizde büyüttüğünüz sürece ulaşılamaz sonsuz bir yolculuk haline gelecektir. Değişim sizi geri götüren ve ileri gitmenizi sağlayan fazlalıkları yaşamınızdan eksiltmek... Sağlıksız, sınırı olmayan ilişkileri sonlandırmak, kötü alışkanlık ve davranışlardan vazgeçmek, zihninizdeki kötü düşünce ve inançları bir kenara koymak değişim için çok fazla çaba harcamamanız gerektiğini size anlatır. Hayatınızdan çıkardığınız şeyler illa ki çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Diyelim ki sürekli telefonda takılmak sizi çok mutsuz ve yorgun hissettiriyor. Bu duruma biraz ara verip bu zamanları film izleyerek ya da bir şeyler okuyarak geçirmeye çalışmak gibi küçük çabalar göstermeniz bile büyük değişim ve mutluluğu beraberinde getirecektir.Yeni yıl beklentilerinizdeki her bir hayalin hemen bu sene içinde gerçekleşeceğini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Örneğin para biriktirmek, bir ev sahibi olmak gibi durumlarda bazen bir yıldan daha fazla zaman gerekebilir. Bu nedenle bu gibi hedeflerde en önemli şey birikim için bir başlangıç yapabilmek ve bunu tutarlı bir şekilde de ilerletebilmektir. Belki bu sene bir ev almanız mümkün olmayacaktır ama evinizin bir odasının dekorasyonunu araştırıp neler yapabileceğinizi araştırmak ve bütçe hesaplamasını yapmak bile hedeflerinizi gerçekleştirmede adımlar attığınızı gösterir. Yaşamınızın sorumluluğunuzu kendi elinize alın. Hayatınızda yapmak istediklerinize dair bir hedef listesi oluşturun. Bu liste umudunuzun sürdüğünü ve değişim için sistemli ve amaçlı bir yolculuğunuz olduğunu size hatırlatsın... Değişimi sadece 1 Ocak olarak nitelendirirseniz karşılanmayan beklentileriniz sizde hayal kırıklıkları bırakır. Fakat değişime gidilen yol, bu yola dair umut ve istek olarak tanımlarsanız değişim hayatınızda sürekli anlamda var olacaktır.1. YAŞADIĞINIZ PROBLEMLERİ SOMUTLAŞTIRIN: Sorunlarla ilgili oluşan hislerinize anlamlar bulmak yerine kendinizi daha dışarıdan somut olarak gözlemleyin. Bu durumda aynı şeyi yaşayan yakın arkadaşım nasıl davranır, düşünür, hisseder sorusu size yardımcı olabilir. Eğer ki yaşadığınız problemi açıkça tanımaz ve tanımlayamazsanız doğru basamaklardan da ilerleyemezsiniz.2. ULAŞILAMAZ YÜKSEK STANDARTLARDAN VAZGEÇİN: Yaşamanızda ulaşılamayan epey uzak standartlar yerine bir sonraki basamağı içeren hedefler oluşturun. Bu hedeflerinize sevdiğiniz kişileri de dahil etmek motivasyon konusunda size yardımcı olabilir. Örneğin bir türlü motive olamadığınız spora, sevdiğiniz bir arkadaşınızla gitmek sürdürme ihtimalinizi arttıracaktır.3. İSTEK VE HAYALLERİNİZİ İMGELEYİN: İstediğiniz hayali veya başarıyı sürekli olarak gözünüzün önünde canlandırın. O konuma geldiğinizde neler olabileceğini, çevrenizi, hislerinizi... Bu hedefe vardığınızda ve varırken başınıza gelebilecek olan olumsuz olayları gözden geçirin. Bu durum hem doğru bir yolda ilerleyip ilerlemediğiniz dair size destek olacaktır hem de olabileceklere karşı daha iyi bir önlem almanızı sağlar.4. CESARETİNİZİ KIRAN İNSANLARLA MÜCADELE EDİN: Her değişim, bir sonraki adımda içimizde ya eleştirel bir ses yapabileceğimize dair inancımızı kırmaya çalışır ya da acabalarla birlikte yapmak istediklerimizi tam olarak yapamazken buluruz kendimizi.Ne kadar cesaretli ve kararlı olsanız da iç sesiniz sürekli motivasyon düşürücü bir şekilde konuşuyorsa bir süre sonra ona inanmaya başlayacaksınız.Yeni yıl yavaş yavaş yaklaşmaya başlarken, yeni kararlar ve umutları da beraberinde getiriyor. Bu istek ve hayalleri yerine getirmenin en önemli şifresi zorluk ve engellere rağmen ilerlemeye devam edebilmekte gizli. İlerleyen her bir günün sizin için bir umut olduğunu unutmayın. Yaşadıkça umut hep var olacaktır. Sağlıklı, sevgi dolu ve huzur dolu bir yıl dilerim.