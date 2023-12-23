7/24 şehirde yaşam

Rus besteci Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan Fındıkkıran balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınıyor. Bir yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında yer alan Fındıkkıran balesi prömiyeri 27 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleştirilecek.Clara adlı küçük Alman kızın Yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği bir yılbaşı klasiği olan iki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Koreografisi Mehmet Balkan'a ait balenin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 29 ve 30 Aralık'ta Süreyya Opera Sahnesi'nde Yeni Yıl Konseri verecek. Şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde İDOB, dünya opera repertuvarının sevilen opera, operetlerinden bölümler seslendirecek.Bu sezonun en iddialı tiyatro oyunlarından Aşık Shakespeare, büyülü dünyası kadar iki başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ve Nezaket Erden'in enerji dolu ve uyumlu performansı ile de dikkat çekiyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla sahneye taşınan oyun Aşık Shakespeare, yılın son 3 oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı oyun, bu akşam ve yarın Zorlu PSM'de matine suare olarak sahnelenecek.Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıldönümü münasebetiyle, 27 Aralık Çarşamba günü CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da özel bir konser gerçekleşecek. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun ses ve saz sanatçıları, Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde, günün anlam ve önemini coşkuyla yansıtan seçkin bir repertuvarla Ankaralı sanatseverlerin karşısında olacakPolisiyenin kraliçesi Agatha Christie'nin 1933 yılında İstanbul Pera Palas'ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri 'Doğu Ekspresinde Cinayet' Türkiye'de ilk kez Tiyatro Ak'la Kara'da sahneleniyor. Görsel efektlerle zenginleşen eser yoluna kapalı gişe devam ediyor. Dedektif Hercule Poirot'a Atilla Şendil'in hayat verdiği oyun bugün ve yarın Tiyatro Ak'la Kara Sahnesinde oynuyor.Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko Türkiye turnesinin son durağın- durağında İstanbul'da sahne alacak. Türkiye turnesini 10 Aralık'ta da Bostancı Gösteri Merkezi'nden başlatan ardından, Çanakkale, Di- Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, yarbakır, Konya ve Ankara'da konser veren ünlü piyanist, 25 Aralık'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak.Borusan Quartet 2023 yılını unutulmaz bir konserle kapatıyor. Bir Borusan Quartet klasiği olarak Piazzolla akşamı bu kez yılın son konseri olarak müzikseverleri bekliyor. 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de, Süreyya Operası'nda tangonun büyük ustası, 20. yüzyıl müziğinin eşsiz bestecilerinden Astor Piazzolla, Borusan Quartet'in ustalıklı yorumuyla bir kez daha birleşecek. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.Albayrak Grubu'nun gelenek hâline getirdiği Hat Eserleri Sergisi 10. yılını kutluyor. Bu yıl 13 usta hattatın "Besmele-i Şerif" temasında hazırladıkları eserlerden oluşan sergi Tophane- i Âmire'de sanatseverlerle buluştu. Açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül gibi isimlerin de yer aldığı sergi 6 Ocak'a kadar görülebilir.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği, küratörlüğünü Siret Uyanık'ın yaptığı 'Belleğin İzi-Çatalhöyük Kazı Sergisi' AKM Galeri'de, Çatalhöyük Neolitik Kenti'nin zengin geçmişini çağdaş sanatla buluşturmaya devam ediyor. Çatalhöyük'ten beslenen 23 sanatçının 40'a yakın eserinin yer aldığı sergi, 7 Ocak 2024 tarihine kadar AKM Galeri'de ziyaret edilebilecek.