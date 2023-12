Bu trendler 2023’te kalsın

Koskaca bir yılı daha bitirmemize kaldı bir hafta... Yıl sonlarını severim ben. Geçen bir yıllık döneme bakmak ve analiz etmek için son derece iyi bir fırsattır. Ve geriye dönüp baktığınızda da bazı şeyleri neden tercih ettiğinizi çoğu zaman anlamlandıramazsınız. Konu moda açısından da çok da farklı değildir bence... Şu bir yıla dönüp baktığımızda, gündemimizi işgal eden, sosyal medyada bolca gördüğümüz, hatta bir aşkla gidip kendimizin de uygun bir parça satın alıp giymeye çalıştığı çok sayıda trend geldi geçti hayatımızdan.Trendlerin çıkış noktası modaevleri, onların da canlı mankenleri genelde Los Angeles'ta yaşayan şov dünyası ünlüleri olunca bizler gerçek hayat ve onların hayatları arasında bir yerlerde sıkışıp kaldık. Hayat gerçeklerimizle uyuşmayan, vücut proporsiyonumuza uymayan ve işlevsiz kalan her trend hayatımızı terk etmeye mecbur. Ben de sizler için bu yıl çokça örneklerini gördüğümüz ve birçoğumuzun içimizden anlamlandıramadığı trendleri listeledim. Haydi gelin yakından bakalım bu yılda kalmasını dileyeceğimiz moda trendlerine...Cidden çok tatlılar. Ama o kadar işte... Bir çantadan çok bir çeşit aksesuvar gibiler. Asla rahatlıkla kullanmanız mümkün değil. Ve tam da bu nedenle neden bu tarz çantalar satın aldık cidden benim de hiçbir fikrim yok. Aldığınız bir parça vücudunuzla, yaşam tarzınızla ve özellikle de sahip olması gereken doğal özelliklerle uyumlu değilse ancak kısa süre dolabınızda yer alacak bir parça oluyor ne yazık ki. Ve aynı hızla dolabınızdan da çıkması gerekiyor. Bu mini çanta trendi de tam olarak böyle oldu. Bir süre bayıldık bu mini çantalara ve sonuç tam olarak hüsran oldu diyebilirim. Verdiğimiz rakamları bir yana bırakalım, çantalar elimizde, telefon elimizde garip bir dönemden geçtik hep beraber.Hatırlar mısınız 2014 yılında Rihanna Amerikan Moda Tasarımcıları Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde tamamı kristallerle işlenmiş şeffaf bir elbise giymişti. O sırada 26 yaşında olan, kusursuz bir fiziğe sahip olan, müzik dünyasının en seksi kadınlarından biri olarak kabul edilen Rihanna'nın bu kıyafeti çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Kusursuz bir look'a sahip olsa da, Rihanna'nın bu kombini aşırı provokatif bulunmuştu. Kırmızı halıda ne giyilir ne giyilmez tartışmaları başlamıştı ve hatta ödül töreni stilleri üzerinde sayısız yorum yapılmıştı. İşte ne olduysa oldu pandemi sonrası bence hepimiz ne giyeceğimizi unutmuş bir şekilde normal hayatlarımıza geri döndük... İç çamaşırı üzerine giyilen taşlı, transparan, dantelli kıyafetler bir anda 'normal' kabul edilmeye başlandı. İşin iyice tuhaf tarafı ancak plajda mayo ve bikini üzerine giyilebilecek elbiseler, şov dünyasında yer almayan kadınlar tarafından da giyilmeye başlandı. Bence hepimizin giyinmenin önce kendimizden başladığını yeniden hatırlaması gerekiyor. Sahnede, moda dünyasında, şov dünyasında yer almıyorsanız ne yazık ki bu tarz bir kıyafet sizin iş ve sosyal hayatınıza uygun değil. Hele bir de fiziğinizin uygun olmaması, parçanın iyi bir moda tasarımcıdan değil de hızlı moda markasından olması ortaya korkun görüntüler çıkmasına neden oluyor.Bu konuyu bu yaz Harper's Bazaar dergisi için kaleme almıştım. 1960'larda aşırı moda olan ve neredeyse iç çamaşırı boyutlarında olan mini mini şortların yeniden hayatımıza gireceğini yazmıştım. Miu Miu'nun binlerce dolarlık mini şort zaten aylarca gündemde kaldı... Kendall Jenner'ın çiçek almış mini şortuyla evine doğru giderken ki görüntüleri hepimizin beğenisini topladı. Ancak dedik ya bazı trendler süper kusursuz fizik, uygun yaşam alanı ve koşulları gerektiriyor. Bu trend de ne yazık ki uyumsuz insanların elinde korkutucu bir görüntüye sahip oldu... Dedik ya bu kadar iddialı bir parçayı cidden çok fit olmadan hayatına sokmaya çalışmak ancak büyük bir moda kazası olarak adlandırılabilir. Bir de elinizdeki bu kadar iddialı bir parçayı doğru parçalarla kombinleyemediğiniz zaman ortaya korkutucu bir görüntü çıkmasından da daha doğal bir şey yok.Y2K yani years of 2 thousand yani 2binli yıllar trendi pandemi sonrası modadünyasının en hızlı yükselen trendlerindenbiri oldu. Moda dünyasının enzorlayıcı dönemlerinden biridir 2000'leraslına bakarsanız. Düşük belli jean'ler,kargo pantolonlar, yok kadar bluzler,taşlar, satenler, mini mini etekler, metalaksesuvarlı çantalar... O kadar zorlayıcıdırki kalıpları ve aşırı dekolteli oluşu cidden0 beden olmak gerekir... Yoksa giydiğinizjean ve kısa swaet-shirt'ün içinde sıkışıpkalmışsınız gibi olur. Paris Hilton, BritneySpears gibi ünlü isimlerin 20'lerinde olduğuo dönem kıyafetlerine bir bakacakolursanız ne demek istediğimi daha danet bir şekilde anlayacaksınız aslında.Bu trend nasıl oldu da bir anda popüleroldu, kim neden 2000'lerde popüler olankalıp ve kesimlerdeki kıyafetleri giymeyebaşladı bilmiyorum. Ancak bu trendin de2023 yılıyla birlikte artık aramızdan ayrılmasıgerekiyor.Kabul edelim bu trend çok daha her yaştan, her sosyal çevreden kadına uygun. Ancak bu trendin de kendine göre bambaşka dezavantajları var kabul edelim. Bir kere her tür bu kadar uzun ve vücudu saran etek için boyunuzun uzun olması gerekiyor. 1.75'lerin üzerinde değilseniz bu trend ne yazık ki sizin uzun süre hayatınızda olabilecek ve sizi iyi gösterebilecek bir trend değil. Ya da vücut proporsiyonunuzun mükemmel olması gerekiyor diyebilirim. Dap dar bir yapınız olması lazım. Basen olmaması lazım. Poponuzun da yok kadar olması mükemmel bir görüntü için önemli. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Jean kumaşının kendine has yapısı ve özelliği nedeniyle bu tarz bir kesimde birinin gerçekten iyi görünmesi için uzun boylu ve fit olması gerekiyor ne yazık ki... Tek bir açıdan fotoğraf çektirip iyi görünen kişilerin sosyal medya paylaşımlarına ne olur bakıp da alışveriş yapmayın.Pandemi sonrası herkes alınan kiloları saklamak için bu trende sıkı sıkıya sarıldı. Sonrasında da inat ettik en yok kadar etek ve şortları, dapdar mini elbiseleri bu ceketlerin altına sakladık. Ama kabul edelim hiçbirimizde görüntü Hailey Bieber ya da Rosie Huntington Whiteley tarzında olmadı. Boyumuz da fiziğimiz de genel olarak bu trendi taşımamız için yeterli olmadı. Biz daha çok babasının ceketini almış giymiş küçük kız çocukları gibi görünebildik kabul edelim. Vücut proporsiyonunu bozan kalıplarda bir parça satın alacağınız zaman ne olur hep bu parçayı hakkıyla taşıyabilmek için en az 90'lar mankenlerinin fiziğine ve boyuna sahip olmanız gerektiğini unutmayın olur mu.