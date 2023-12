Çocuklar daha uzun teneffüs ıstıyor

Kızım ilkokul ikinci sınıfa gidiyor ve son zamanlarda ondan hep aynı serzenişi duyuyorum, "Teneffüsler çok kısa oyun oynamaya zaman yetmiyor, tuvalete bile gidip gelmeye yetmiyor. Her şey için acele etmemiz gerekiyor. Üstelik anaokulundaki gibi oyuncak da yok oyun da! Offf okul biz büyüdükçe çok sıkıcı bir yer haline geliyor." Kızımın bu tespitlerinin peşine düştüm. Etrafımdaki aynı yaş grubu çocuklarla da sohbet ettim. Hepsinin şikâyeti birbirine benziyordu. "Teneffüsler kısa, ne tuvalete gitmeye ne de oyun oynamaya vakit yetiyor!" Sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir açıklamasını okudum. Bakanlık Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu adlı bir kitap çıkarmıştı ve bu kitap çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı oynamayı öğretecekti. Kendi çocukluğum geldi aklıma, okul bahçesinde oynadığımız mendil kapmaca, körebe, halat çekme, saklambaç, istop gibi oyunları oynadığımız günler... Teneffüslerde koşup oynayan mutlu çocuklardık biz... Zil çaldığında bahçeye koşar, kaldığımız yerden oyuna devam ederdik.Oyun çocuğun her şeyidir. Teknoloji, şehir yerleşimi ve zamanla değişen hayat şartları çocukların elinden oyunu yani her şeylerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının bunu fark edip adım atması beni bir anne olarak çok mutlu etti. Gelişmeleri merakla takip edeceğim. Okul bahçeleri belki bu oyunlara uygun hale getirilir. Bizim tebeşirle çizdiğimiz oyunlar bahçelere kalıcı olarak çizilir. Düşseler de yaralanmayacakları sağlıklı zeminler yapılabilir.Ama çocuklar en çok teneffüs saatleri uzasın istiyor. Rahatça koşup, arkadaşlarıyla yakalamaca oynayabilmeyi, tuvalete giderken zil çalacak endişesi ile acele etmemeyi, bahçeye iner inmez içeri girme zilinin çalmamasını ve arkadaşları ile o yüz yüze 100 oyunu rahatça oynamak istiyor. Ve Bakanlarına bir mesajları var: Teneffüsleri uzatır mısınız sayın Bakanım? Çocukları zihinsel ve fiziksel gelişiminin temelinin oyundan geçtiğini çok iyi bilen bir bakan Yusuf Tekin. Eminim çocukların bu isteğine de kulak verecektir. Teneffüs zamanları uzayıp bir de hayal ettikleri gibi oyun dersi konursa, işte o zaman siz görün çocukların mutluluğunu...Dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi, Ataşehir Metropol İstanbul'daki HUPALUPA Expo'da 4 Şubat 2024 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.Sergi; zürafadan file, köpekbalığından ahtapota kadar çok sayıda muhteşem canlının karmaşık biyolojisini keşfetme imkânı sunuyor. Ziyaretçiler, doğanın harikalarına bir kez daha şahitlik etmenin ayrıcalığını ve heyecanını yaşarken, bir yandan da evlerine öğrendikleri ilginç bilgilerle dönüyorArter, yılın son uzun cumartesi uygulaması çerçevesinde bugün kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak. Çocuklar için de birbirinden güzel atölye ve sergilerin yer alacağı bu etkinliklere ailece katılabilirsiniz. Üstelik ücretsiz rehberli turlar da olacak. Portre Atölyesi:Başkasının Gözünden Ben başlıklı çocuk atölyesi saat 11:00'de Arter'in Atölye mekânında gerçekleşecek. 4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, katılımcıları Arter'in Kendi Gölgesinde başlıklı grup sergisinde yer alan portrelerden esinle kendilerine başkasının gözünden bakmaya çağırıyor.