Yılbaşını beklemeye hiç gerek yok

İyisiyle kötüsüyle partnerinizle birçok şey yaşadınız. Bazı şeyler birbirinize uzaklaşmanızı bazı şeylerse tam tersine birbirinize kenetlenmenizi sağladı. Hepsi bugünkü siz olmanızdaki merdivenin basamakları. Bunlar özel deneyimler. Partnerinizle birlikte ileride hatırlamak istediğiniz anıları ve fotoğraf karelerinin olduğu bir geçtiğimiz yıl anı defteri oluşturabilirsiniz. Anı defterine birlikte gittiğiniz mekanlar, bir tiyatro gösterisi, tatil, aranızda özel olan espri ve konuşmalar hepsini dahil edin ve birbiriniz için unutulmaz olan şeyleri tarihinize de kazıyın.Özel hissettirmenin en önemli şifresi de her zaman yaptığınız veya yapılan şeylerden daha farklısını yapmaya çalışmak. Bundan ötürü yılbaşı gecesine özel bir film izleme ortamı oluşturabilirsiniz. Bu, evde koltukları yan yana koyup yaptığınız bir sinema salonu da olabilir ya da küçükken minderlerden ve çarşaflardan yaptığımız bir minder ev de olabilir. Önemli olan bu ortamı birlikte kendi isteklerinize göre inşa edebilmeniz. Bu ortamın içine sevdiğiniz atıştırmalıkları, sevdiğiniz kutu oyunlarını, sevdiğiniz bir şarkıyı ekleyip romantik o anın tadını birlikte çıkartabilirsiniz.Birlikte sadece size ait olan bir yemeği birlikte yapmaya çalışmak. Belki bir kek, belki bir makarna ama tamamen size ait özel bir sosla. Bunu yaparken önemli olan ortaya çok güzel bir yemek koymak değil birlikte keyifle yapabileceğiniz o anı deneyimlemek. Bu aynı zamanda aranızdaki samimiyeti de arttıracaktır.Önünüzdeki sene için hatıralarınızı biriktirebileceğiniz bir kutu hazırlayın. Bu kutunun içine bu yıl deneyimlemek istediğiniz gezileri, tatilleri, yemekleri veya hobileri yazın. Bunları bu sene içinde gerçekleştirdikçe de anılarınızı bu kutu içerisinde resimli bir şekilde biriktirin.Birlikte gökyüzünü izlerken birbirinizle ilgili konuşmak, hayallerinizi birbirinizi nasıl sevdiğinizi hangi yollardan geçtiğinizi konuşmak hem romantik olacaktır hem de birlikteliğinizi daha da sağlamlaştıracaktır. Unutmayın kişi ilerlediği yoldaki yol arkadaşını çok zor unutur.Bugün için özel bir tema yaratın ve birbirinize sürpriz olarak hazırlanın. Örneğin temanız 90'lar ise birbirinizin ne giyeceğinden habersiz, evde son dakika giydiklerinizle buluşun. Bu temayı dans edeceğiniz müziklerde, yemeklerde ve yarattığınız atmosferde de sürdürüp sanki o yıllarda yaşıyormuşçasına davranıp kendi aranızda bir oyun başlatabilirsiniz.Bir önceki maddeyi uyguladınız. Sonrasında da birbirinizin girdiği rolleri, doğal hallerini fotoğraflayın. Farklı farklı objeler ve farklı surat, beden ifadeleriyle olabileceğiniz en çılgın halinizle fotoğraflar çekilin. Ve yaşadığınız bu anları kalıcı hale getirin.Boş bir çerçeveyi renkli hale getirmek, boş bir tuvali istediğiniz renklerle boyamak, eskiyen bir vazonuzu yeniden renklendirmek gibi birlikte bir nesneyi yeniden dönüştürün ve birbirinizden izler bırakın. Yaptığınız şey ileride bir kişi bu eşyaya baktığı zaman sizden izler taşıdığını anlayacak kadar özel ve anlamlı olabilir.Partnerinize yeni yılda da özel ve değerli hissettirmek sadece aldığınız hediyelere bağlı değil aslında günlük yaptığınız küçük jestlerde de gizlidir. Ona olan ilginizi anlatan ses tonunuz, sevgi dolu bakışınız veya onu özel hissettiren bir cümle kurmanız da onun çok farklı duygular hissetmesini sağlayacaktır. Özellikle ona nasıl aşık olduğunuzu, onun sizi nasıl hissettirdiğini, hayatınızdaki yerini, onunla kurduğunuz gelecek planlarını anlatmak bağınızı kuvvetlendirecektir.Partnerinizle çok sevdiğiniz bir şarkıyı birlikte seslendirmek ya da sadece ikinizin dahil olduğu bir karaoke partisi düzenleyebilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir dilde hiç bilmediğiniz şarkıları söylemeye çalışırken çok güzel zaman geçirebilir ve birlikte kahkahanın tadını çıkarabilirsiniz. Birlikte eğlenebilmek bağ kurmanın en önemli halidir.Elbette yeni bir yıl, yıldönümleri gibi özel süreçler insanda daha fazla motivasyon sağlasa da partnerinize birlikte olduğunuz her günün değerli olduğunu ona her yaptığınız süprizi özel bir günmüş şeklinde ona hissettirin. Eğer ki bunu sadece yılın birkaç günü yaparsanız, kendini değerli değil aksine değersiz hissedecektir. Elbette her güne farklı sürprizler yapmaktan bahsetmiyorum ama beklenmedik zamanlarda kısa aralıklı süprizler her ilişki için heyecan verici olacaktır.Bu maddeler her ne kadar yılbaşına özel olsa da aslında sevgilinizle içinizden her geldiği anda yapabileceğiniz aktiviteler. Hayat gerek iş, gerek sosyal yaşam, gerek aile problemleri derken yeterince stresli geçebiliyor. Bundan ötürü de ilişkilerimizde farklı şeyler yapmak örneğin bağınızı arttıracak aktivitelerde bulunmak yaşamdaki olumsuz olaylarla çok daha güçlü başa çıkmanızı sağlar. Bu durum da ilişki içindeki kişilerin birbirleriyle çok daha derin bağlar kurmasını sağlar. Partnerinizi mutlu etmek için illa ki çok fazla para harcamanıza gerek yoktur. Önemli olan onu düşünerek ona özel bir şeyler düzenliyor olmak. Bu partnerinizde tüm sene güzel izler bırakmanıza yardımcı olacaktır. Herkese sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir yıl dilerim.