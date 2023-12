7/24 şehirde yaşam

Besteci Giacomo Puccini'nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen 'La Boheme' Operası İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından seyirciyle buluşmaya devam ediyor. 1896 yılında Torino'da prömiyer yapan, ülkemizde de Devlet Tiyatroları çatısı altında 1948 yılında seyirciyle buluşan eser dikişçi kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşkı anlatır. Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından yazılan bu dramatik ve romantik opera 4-25- 31 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. İtalyanca seslendirilecek olan eseri, Evin Atik sahneye koyuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetecek.Türkiye'de Indie müziğin önde gelen gruplarından Peyk'in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan "Hamiyet", 10 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'da seyircisiyle buluşuyor. bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet'in 1980 darbesiyle altüst olan hayatını anlatan müzikali Deniz Madanoğlu yazdı. Yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu'nun yer aldığı oyunda, Hamiyet'e Aslı İnandık hayat verirken müzikalin oyuncu kadrosunda Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ve Peyk (Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy, Serdal Ersoy) yer alıyor.Kargo ve Mor ve Ötesi gruplarıyla ülkemizdeki rock müzik sahnesine yön veren Koray Candemir ve Harun Tekin, 'Şakalı Akustik' adını verdikleri özel gösterilerini 10 yıldır kapalı gişe sürdürüyorlar. Bir yandan seyirciyle sohbet eden diğer yandan sevilen şarkılarını seslendiren ikili 3 Ocak akşamı Zorlu PSM'de Turkcell Platınum Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; yeni yılın ilk konserinde, şef Can Okan yönetiminde Ralph Vaughan Williams'ın 1938'de başlayıp 1943'te tamamladığı 5. Senfoni'sini müzikseverlerle buluşturacak. Şef Okan'ın aynı zamanda piyanist olarak sahnede olacağı konserde Williams'ın eserinin yanı sıra Fazıl Say'ın 5. Senfonisi de Türkiye'de ilk kez seslendirilecek.Oyuncu Zerrin Tekindor'un tek kişilik ödüllü oyunu Toz, başladığı günden beri kapalı gişe yoluna devam ediyor. Biletleri çıktığı an tükenen oyun, Kasım 2021'den Aralık 2023'e kadar 264 temsil yaptı. Hira Tekindor'un yönettiği, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı ,Tekindor'un muazzam performansıyla sahnelenen oyunun ocak ve şubat takvimi de açıklandı. 8 Ocak'taki Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki oyunla 2024'e başlayacak olan Tekindor, şubat ayının ilk haftasına kadar yaklaşık 30 oyun sahneleyecek.Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin Türkiye resim sanatında önemli yeri olan sanatçılara ve eserlerine derinlemesine bir bakış açısı sunan monografik sergileri devam ediyor. Müze, bu kez geç Osmanlı İmparatorluğu'nun ve erken Cumhuriyet döneminin öncü kadın sanatçılarından Melek Celâl'i odağına alan 'Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celâl' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 1924'te Galatasaray Sergileri'nde ilk nü eserleri gösteren, 1935'te ise ilk kişisel sergisini açan kadın sanatçı Melek Celâl'in hayatına ve sanatına odaklanıyor. İstanbul'da varlıklı bir Osmanlı ailesinin kültür birikimiyle yetişen Celâl'in hayatı, yalnızca bir dönemin unutulmuş bir ressamının hikâyesini değil, aynı zamanda geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin kültürel panoramasını da ortaya koyuyor. Sergi 28 Nisan'a dek SSM'de ziyaret edilebilecek.Dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan "Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi", yoğun ilgi nedeniyle 4 Şubat'a kadar uzatıldı. Her yaştan insanın hayvan anatomisini kolayca anlaması için tasarlanan sergi Ataşehir Metropol İstanbul'daki HUPALUPA Expo'daki ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergide Artis isimli Goril'in hikayesi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 200 kilogram ağırlığında ve 1.85 boyundaki 'Artis' 2000 yılında yaşadığı hayvanat bahçesinde su kanalında yüzerken trajik bir şekilde hayatını kaybemiş. Onu çok seven hayvanat bahçesinin müdürü bu duruma çok üzülünce, hatırasının yaşaması için Body Worlds Sergisi'ne onun bedenini bağışlamış.