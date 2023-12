Havalı bir yıl bizi bekliyor

Kabul edelim oldukça zor bir yılı geride bırakıyoruz. Pandemi sonrası hepimiz daha da keyifli, hayatın tadını çıkartacağımız ve içimizi umutla dolduracak günler yaşayacağımızı düşünürken tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldık doğrusu. Tüm dünya olarak hem de... Her yerde doğal felaketler, mülteci krizleri, ekonomik krizler, sağlık sorunları almış başını gitmiş durumda... İşin kötüsü 2024 yılı için de ön görüler pek de bizleri umutlandıracak türden değil... Tüm bunları anlamak için fütürist, ekonomi uzmanı, sosyolog falan olmaya gerek yok. Sadece 2024'ün moda trendlerine bakarak aslında bizleri nasıl bir yılın beklediğini çok rahat söyleyebiliriz... "Nasıl bir yıl bekliyor bizi?" diye soranlara "Bu kadar çocuksu, şımarık, havalı, iddialı koleksiyonlar olduğuna göre oldukça zorlu bir yıl bizi bekliyor. Moda zorlu dönemlerde bizleri bir hayal dünyasının içine çeker ve zorlukları atlatmamıza yardımcı olmaya çalışır. Psikolojimizi sağlam tutmamız gereken ve bunun için gücümüz elverdiğince modadan yardım alabileceğimiz bir yıl var sonuç olarak karşımızda" cevabını verebilirim... Dedik ya kendimizi, psikolojimizi ve özümüzü olabildiğince korumamız gereken bir yıl. Ve bunun için her ne gerekiyorsa ondan yardım almakta fayda var. Ve moda da tüm ilham vericiliğiyle tam da bunun için var aslına bakarsanız hayatımızda... Sonuçta 1920'leri yani ekonomik krizleri ve savaşları o kötü anılarla değil Great Gatsby filminde de yansıtılan lüks ve abartılı eğlence ve alışverişle hafızamıza kazıdık hepimiz... E haydi gelin hep beraber yakından bakalım 2024'e damga vuracak moda trendlerine...Psikolojiyi düzeltmeye en iyi ne gelir? Doğal olarak renkler... Psikologlar ve renk uzmanları her zaman için kendinizi en kötü hissettiğiniz dönemlerde, en güvensiz hissettiğiniz günlerde en parlak renkleri tercih etmenizi önerir. Modayı sadece satın alma eylemi olarak görmeyi bırakmanız için çok doğru bir zaman. 2024 moda trendlerinin yaklaşık iki yıl önce düzenlenen trend fuarlarında açıklandığını göz önüne alacak olursanız aslına yaşayacağımız yıla dair her şey yıllar öncesinde ön görülebiliyordu diyebiliriz... Sonuç olarak kısaca söylemek gerekirse bolca renk kullanacağınız ve bu renklerin sizi psikolojik olarak da güçlendirip, iyi hissettireceği bir dönem geliyor diyebiliriz. Fıstık yeşili, parlak pembe, kanarya sarısı, lavanta moru önümüzdeki günlerin en popüler renkleri olacak. İşin iyi yanı tüm bu renklerin siyahlarla, grilerle, bej ve camel'larla da son derece uyumlu olması...Son birkaç yıldır yükselişte olan kolej trendi 2024 yılında da karşımızda olacak. Ama daha sofistike ve daha fazla markalarla süslenmiş bir şekilde... Logoların insana verdiği garip bir psikolojik güven duygusu vardır. Hem satın alabildiğinizi yani paranızın olduğunu göstermek istersiniz aslında, hem de karşınızdakinin bir şekilde sizin varlığınız karşısında 'kendisini bilmesini' yani buna göre davranmasını beklersiniz. Ne yazık ki kültürel olarak zor coğrafyalarda, etik değerlerin kaybedildiği noktalarda bu tarz bir yazısız iletişim kurma şekli her zaman vardır. Bu yılın modasında bu trendin bu kadar keskin bir şekilde geri gelmesi de yine bir şekilde kendimizi içgüdüsel olarak koruma iç güdümüzden kaynaklanır.Dedik ya tüm dünya pandemi sonrası sayısız krizin yansımasıyla karşı karşıya... Tüm bu krizler de ister istemez aslına bakarsanız hepimizi yani tüm dünyayı ekonomi yapmaya itecek bu önümüzdeki süreçte... Sahil olduklarınızı korumanız gereken bir dönem... Daha önce aldığınız her şeyin benzerlerini daha pahalıya alabileceğiniz bir dönem... Bu da aldığınız şeyleri iyi seçmenizi, daha uzun süre giyeceğiniz şeyleri satın almanızı, aldıklarınızın gerçekten de uzun yıllar giymeniz anlamına gelen bir dönem. Bir şeyi atmadan önce yenilemeye çalışacağınız bir dönem. Elinizdeki ayakkabı ve çantaları iyi bir şekilde bakıma sokup, tazeleyip yeniden kullanacağınız bir dönem... İkinci el mağazaların artacağı, vintage yani daha özel ikinci ek parçalara ilginin artacağı bir dönem... Kiralayabileceğiniz şeyleri kiralayacağınız, her şeye sahip olmayı yani satın almayı tercih etmeyeceğiniz bir dönem... Yani doğal olarak sürdürülebilirliğin kendi içinde oldukça yükselişe geçeceği bir yıl ile karşı karşıyayız...Pullar, payetler ama daha sofistike bir havada diye özetleyebilirim bu trendi... 90'lara damga vuran bu trend günlük ceketler, kazaklar, gömlekler ve tişörtlerle birleşmiş bir şekilde hayatımıza yeniden giriyor... Pullu bol paça bir pantolon bu trendin en olmazsa olmaz parçası diyebilirim. Bu kadar ışıltıya ihtiyaç duyduğumuz dönemler doğrudan Great Gatsby döneminden de hatırlayacağınız üzere oldukça zorlu yıllara işaret eder. Pantolon, etek ya da elbisenizin altına rahatlıkla spor ayakkabı ya da kaba bir bot giymeniz de bu nedenle kimseyi rahatsız etmez.Jelly aslına bakarsanız İngilizcesini söylememiz gerekirse... Yani o şeffaf plastik görüntüye sahip, bir yandan da doğal olarak oldukça çocuksu bir görüntüye sahip olan her şey olabildiğince popüler diyebilirim. Çocuklara daha çok yakışan plastik çantalar, plastik ayakkabılar 2024'te çok ama çok popüler. Bu ne anlam ifade ediyor diye sorarsanız cevap basit "Kendimizi en çok çocukken rahat ve güvende hissederiz. Tam olarak bu güven hissine ihtiyaç duyduğumuz bir yıl." 90'larda da oldukça popüler olan bu trend 2024 yılı itibariyle oldukça güçlü bir şekilde yeniden hayatımıza geri dönüyor.Neredeyse çocuksu bir görüntüye sahip olacak kadar aşırı feminen bir görüntü. Tüller, tütüler, danteller, kabarık etekler, korsemsi formlar, kurdelalalar, pembeler... Gözünüzün önüne geldi mi bir kaç komin? Biraz koket bir hava, biraz Barbie havası gibi bir karışım... Pastel tonlar, çiçek desenleri, çocuksu naif elbise kalıpları... Hepimizin o küçük kız çocuğuna tutunmamız gereken, esas gücümüzü ondan almamız gereken bir dönem...Oldukça iddialı formlar, insan vücudunun kalıbının dışına çıkan dev kalıplar 2024 yılının ana olaylarından biri... Kendimizi dev ceketlerin, sweat shirt'lerin içinde hem güvende hissedeceğiz hem de oldukça hayvansal bir iç güdüyle aslına bakarsanız kendi vücut volümümüzü olabildiğince genişleterek ulaşılmaz bir hava vereceğiz kendimize... Bol olan, kalıpları geniş olan her şey çok ama çok popüler olacak.Evde, ailenizin yanında hissettiren bir trend... Büyük ve desenli kazaklar, yünlü ceketler, bol pantolar, atkılar, yünlü pantolonlar... Büyükbabanızın giyeceği kıyafetleri benzerlerini giydiğinizi düşünün. Kahve tonları ve griler... Sıcacık, konforlu, güvenli ve rahat ettiren kıyafetler yani kısacası... Ailenin rahat ve güven veren hissini üzerinizde taşıdığınızı düşünün... Tam öyle bir moda trendiyle karşı karşıyayız...