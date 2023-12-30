Okuldan eve grip salgını

Son günlerde özellikle okullarda grip salgını kendini gösterdi. Kolay bulaştığı için sınıftaki öğrencilerin birbirine bulaştırma hızı da yüksek. Hasta olan çocuk, eve de hastalığı taşıyor. Bu seneki grip vakaları arasında en çok influenza adını duyuyoruz. Peki, nedir bu influenza, nasıl başlıyor, hangi durumlarda doktora mutlaka gidilmeli, ebeveynler çocukları için hangi önlemleri almalı? Tüm bu soruların cevabını Özel Asya Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Savaş Yüce ile konuştuk.

- Şu anda influenza salgını neden bu kadar yaygın görülüyor, belirtileri nelerdir?

- İnfluenza; halk arasında grip olarak tanımlanan, enfeksiyona neden olan bir virüstür. Özellikle kış aylarında salgınlara neden olabilir. Her kış görülme şiddeti ve sıklığı değişir. İçinde bulunduğumuz bu mevsimin hastalığı olmakla beraber son dönemde özellikle çocuklarımızda poliklinik ve acillerimizde çok yoğun influenza vakasına rastlamaktayız. Belirtileri yüksek ateş, titreme, üşüme, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, kırgınlık, halsizlik, öksürük (balgamlı ya da kuru) ishal ve kusmadır.







- Nasıl tedavi edilir?

- İnfluenza genellikle kendiliğinden geçer ve spesifik bir tedavisi yoktur. Ancak semptomları hafifletmek ve bu süreci daha rahat atlatmak için bazı önlemler alınabilir:

İyice dinlenmek, istirahat etmek

Bol sıvı tüketmek

Uygun diyet, C vitamini desteği -Ağrı kesici, ateş düşürücüler

Sıcak duş almak







- Hangi durumlarda mutlaka doktora gidilmeli?

- Ciddi ve ağır şikâyetlerde ve düzelmenin gecikmesi durumunda mutlaka uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ciddi öksürük

Göğüs ağrısı -Solunum güçlüğü

2 yaş altı bütün çocuklar ve kronik hastalığı olan çocuklar

39 derece ve üstünde ateşi varsa

Ciddi iştahsızlık

Kusma

Sıvı kaybı







- Ne kadar sürüyor?

Şikâyetlerin süresi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle semptomlar birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir. Ancak yorgunluk, halsizlik, kuru öksürük birkaç hafta devam edebilir.

- Bulaşıcılığı yüksek mi?

- Evet. Damlacıklar yoluyla veya enfekte olmuş yüzeylere temas sonrası ellerin; yüz, ağız, burun ve göze götürülmesiyle kolayca bulaşır.







EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ

- Korunmak için neler yapılabilir?

1. Grip Aşısı: Çocuğunuzun yaşına uygun grip aşısını yaptırmak, önleyici bir adım olabilir.

2. El Hijyeni: Çocuğunuza düzenli olarak ellerini yıkama alışkanlığı kazandırın, özellikle yemek yedikten, tuvaletten çıktıktan ve dışarıdan geldikten sonra.

3. Öksürme ve Hapşırma Kuralları: Çocuğunuza öksürme ve hapşırma etiketi öğretin; kolla veya bir mendil kullanmalarını teşvik edin.

4. Yüz Dokunma Alışkanlığı: Ellerini yüzüne dokunma alışkanlığını azaltmalarını sağlamak önemlidir.

5. Hasta Kişilerle Temas: Hasta arkadaşlarından ve sınıf arkadaşlarından uzak durmalarını ve paylaşılan eşyaları sınırlamalarını öğretin.

6. Evde Kalma Kuralı: Çocuğunuzun hastalandığında okula gitmemesini sağlayın. Belirtiler varsa, hemen bir sağlık profesyoneliyle görüşün.

7. Temizlik ve Dezenfeksiyon: Evde ve okulda sık dokunulan yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte etmek enfeksiyon riskini azaltabilir.

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