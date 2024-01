7/24 şehirde yaşam

İtalyan şef Carlo Rizzari yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 12 Ocak Cuma akşamı AKM'de zengin bir repertuvar ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. G. Rossini'nin Semiramide Operası Uvertürü ile başlayacak olan konserde Beethoven'ın İkinci Piyano Konçertosu, solist Burçin Büke tarafından seslendirilecek. Mozart'ın Beşinci Keman Konçertosunun solist Tuncay Yılmaz yorumunun ardından bestecinin gençlik dönemine ait, J. Haydn etkisinde yazdığı senfonisi (No.25) dinleyiciler ile buluşacak.Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında 2009 yılında kurulan ÇEV Sanat, geleceğin yıldız adayı olacak genç sanatçılarıyla '100.Yıl Cumhuriyet Konseri'ne hazırlanıyor. 8 Ocak akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde genç sanatçılar Arya Su Gülenç (Piyano), Bade Dastan (Keman), Deniz Şensoy (Keman) ve Sofiko Tchumbridze (Keman), dünyaca ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov'a eşlik edecekler. Grammy ödüllü keman virtüözü deprem sonrasında dayanışma konserinde de sahne almıştı. Konserde Berklee College of Music'te akademisyen Prof. Utar Artun'un Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyeri de gerçekleşecek. Eseri genç sanatçılar Melis Sağlam ve Kerem Tunçer icra edecek.Alice, Dünyada Karşılaşmış Gibi, Evlat, Arzu Tramvayı gibi büyük prodüksiyonlu yapımların yapımcısı Nisan Ceren Özerten, iki yeni oyunla 2024'e bomba gibi girdi. Göknel'in yapımcılığını üstlendiği iki oyun da yeni sezondan adından çokça bahsettirecek. İlki, Engin Günaydın'ın yazıp, sahneyi Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ ile paylaştığı Hücreler aldı komedi. Günaydın'ın Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönetmenliğini üstlendiği oyun kadrosuyla yılın en iddialı oyunu olacağının sinyalini verdi. 19 Ocak'ta perdesini açacak oyun 20 ve 21 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek. Bir diğer oyun ise Dostoyevski'nin Öteki adlı zamansız eserinden yine aynı adla uyarlandı. 12 Ocak'ta Zorlu PSM'de prömiyerini yapacak oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor.Oyuncu Fatih Koyunoğlu eşi Ayça Koyunoğlu ile birlikte kurdukları tiyatroda kendi oyunlarını sahnelemeye devam ederlerken, çocuk izleyicileri de unutmadılar. Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı Emrah Eren'in yönettiği Aşk Hikâyen Düşmüş adlı oyunlarıyla izleyici masalsı bir aşk hikâyesine ortak eden ikili, çocuklar için de Hayalbaz Kaşifler adlı oyunları sahneye koydular. Fatih Koyunoğlu'nun Buğra Ağalday ile dönüşümlü olarak sahneye çıktığı oyunun kadrosunda Buse Demirel, Damla Makar, Eren Dinç, Utku Öcal yer alıyor. Derya Yıldırım'ın yazıp yönettiği oyun, sadece çocuklara değil yetişkinlere de hayal kurmanın önemini anlatıyor. Genç tiyatroculara imkân vererek kendilerine oyun arkadaşları edinen ve geleceğin tiyatro izleyicisini yetiştiren Koyunoğlu çiftini alkışlıyorum. Oyun bugün 13.00 ve 15.00'te Duru Tiyatro'da yarın 12.00 ve 14.00'te Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.Pilot galeri 9 yıllık uzun bir aradan sonra Halil Altındere'nin son üç yılda ürettiği heykel, video, tuval ve halılarından oluşan kişisel sergisi A Brief History of My Last Three Years"a ev sahipliği yapıyor. Altındere'nin 3 ana aks üzerine şekillendirdiği sergisinde izleyiciler, sanatçının kişisel hayatındaki yeni 'baba' rolünün izlerine şahit olurken dünyayı sarsan pandemi, savaşın, sanatın ve silahların insansızlaştırılması, kültür-sanat kurumları, kamusal-özel alan ve gelecek kavramlarını sorgulama imkânı buluyor. Sergi 13 Ocak'a kadar sürecek.