Çantanın binbir türü

Biz kadınların en vazgeçemediği aksesuvar hangisidir? Eminim hepiniz tek bir ağızdan "Çantalar" yanıtını vermişsinizdir... Çantalar gerçekten de kadınların en vazgeçemediği, en çok satın aldığı hatta bir şekilde yatırım parçası olarak gördüğü aksesuvarlar... Kabul edelim Hermes bir çanta aldığınız zaman özellikle de markanın Birkin ya da Kelly modellerden birini aldığınız zaman dünyanın neresine giderseniz gidin yaklaşık 8 bin dolara aldığınız bu çantayı nakit paraya çevirmeniz mümkün... Ya da Chanel'den aldığınız her çantanın her zaman için vintage parçalar satan bir butikte ihtiyacınız olduğu zaman satma şansınız var... Yani sonuç olarak dediğimiz gibi çantalar çok uzun zamandır hem bir yatırım aracı olarak görülüyor hem de kıyafetlerimizi tamamlayarak bizlerin daha güzel görünmesini sağlıyor. Ne yaparsak yapalım, kıyafetlerimizi nereden satın alırsak alalım belki de çantalara tüm giyim harcamamız içinde en yüksek oranı ayırmamızın nedeni de bu... Çanta bir şekilde bizlerin yaşamda nasıl bir yerimiz olduğunun da göstergesi... Kabul edelim neredeyse 24 saat çalışmak zorunda kalan beyaz yakalı bir kadının laptopunu da içine koyduğu büyük çantasıyla, cemiyet hayatından sembolik olarak çalışma hayatını sürdüren ve elinde küçücük bir çantayla gezen kadının sosyo-ekonomik durumu sokakta yürürken bile dikkatimizi çekiyor. Yani uzun lafın kısası çantalar bizler, zevklerimiz, hayattaki durumumuz ve ekonomik halimiz hakkında çok ama çok detay veriyor. Aynı şekilde toplumların içinde bulunduğu durum, ekonomik vaziyetleri, kadının toplumdaki yeri hakkında da oldukça fazla detaya sahip oluyoruz çantalara bakarak... Uzun sözün kısası bu hafta konumuz çantalar... 2024 yılında ne tür çanta modelleriyle karşı karşıya olacağımızı hiç merak ettiniz mi? Haydi gelin yakından bakalım bu yılın iddialı çanta trendlerine...Staud, Altuzarra, Louis Vuitton, Dior ve Longchamp markalarının son dönemde piyasaya çıkan modellerine şöyle bir dikkatle baktıysanız yuvarlak modellerin ne kadar popüler olduğunu kesin görmüşsünüzdür. Dior'un Saddle Bag modelini yeniden yorumlayıp satışa çıkarmasının ardından hem Dior hem de diğer markalar birer birer yuvarlak formlu modelleri piyasaya çıkarmaya başladı. Hatta markaların 90'larda ve 2000'ler başında piyasaya çıkardığı tüm yuvarlak formlu modeller vintage mağazalarında yeniden popüler oldu. Bu modellerin yani yuvarlak formlu modellerin en küçükleri de en büyükleri de çok ama çok popüler. Tamamen yuvarlak olan çantalar kadar yuvarlağa yakın, yarım ay formlu olanlar da yine çok ama çok gözde. Özellikle de yaz aylarında birçok kadını ellerinde bu tarz çantalarla sokaklarda görebilirsiniz.Neden iki çok güzel çantanız varken tek bir çantayla sokağa çıkasınız ki? 2024 yılı sizi seçim yapmaya zorlamıyor, en azından çanta konusunda... Alaia, Coach ve Jil Sander gibi markalar 2024 yılına dair defilelerinde sıklıkla iki çantayı bir arada kullandı. İsteyen dev bir çantanın yanına daha şık bir tanesini, isteyen iki küçücük çantayı bu sayede bir arada kullanabilecek. Ve bunun rahatlığını yaşayacak. Yani mesela işe bir yandan laptopunuzu taşıdığınız çantanızla giderken bir yandan da belki de en iddialı gece çantanızı yanınıza alabileceksiniz...Bu yılın en gözde çanta modelleri yılan derisinden yapılanlar olacak... Ya da en azından yılan derisi motifine sahip olanlar diyebiliriz... Fendi, Gucci, Jimmy Choo, Jil Sander ya da Rejino Pyo gibi markalar bu sezon oldukça yüksek oranda yılan derisi çantalar üzerinde çalışmış. Yılan derisinin özellikle de renkli yılan derisinin en güzel yanı aynı anda birçok rengi içinde barındırıyor oluşu. Yani tek bir çanta satın alarak aslına bakarsanız siyah, beyaz, krem, bej, kahverengi gibi farklı renklerle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çantaya sahip olacaksınız. Hele bir de yılan derisi deseni kullanıldığı zaman işte esas o zaman işin ucu daha da açık oluyor diyebiliriz... Farklı parlak renkler, fosforlu renkler, normalde bir araya gelmeyecek renkler bile bu desenlerde bir araya getiriliyor.Bu sezon dev ama akıl almayacak kadar kocaman model çantalar çok popüler. Yarı yarıya seyahat çantası ya da bahçıvan çantası gibi dev çanta modellerini bu sezon çok ama çok popüler. İçine neler koyarsanız koyun asla yeterince doldurmanızın imkanı olmayan bu modeller bu sezon çok güzde olacak. Bu nedenle plajda, ofiste hatta seyahatte bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu tarz modelleri bu sezondan itibaren dolaplarınızda barındırmaya çalışın.Bu sezonun bir başka önde gelen çanta trendi de çiçekler içinde çantalar... Chanel, Balmain, Simone Rocha ve Philip Lim gibi markalar özellikle ilkbahar-yaz sezonu için üstü çiçeklerle bezeli çanta modelleri hazırlamış durumda... Çantalar jean'lerle, ketenlerle, pamuklularla oldukça uyumlu bir görüntüye sahip. Ayrıca kırmızı, mavi, fuşya gibi parlak renklerle de pastel tonlarındaki kıyafetlerle de güzel bir uyum yakalamak için bu çantaları kullanabilirsiniz.Bir dönem Mansur Gavriel'in kova modeli olarak adlandırılan modelinin nasıl popüler olduğunu hatırlıyor musunuz? İşte o model yeniden popülar modeller arasına giriyor bu sezon. Miu Miu, Stella McCartney, Alexander McQueen gibi markalar da bu sezon oldukça yoğun bir şekilde bu modeldeki çantalara koleksiyonlarında yer vermiş durumda. Bu modelin en güzel yanı her eşyanızı rahatlıkla içine atıp, tüm günü kolaylıkla geçiriyor oluşunuz doğal olarak.Mulberry, Diane von Furstenberg, Brunello Cucinelli, Tory Burch, Chloe, Altuzarra ve Jil Sander... Yani kısaca aklınıza gelebilecek tüm markalar yeniden clutch modelleriyle bu sezon karşımıza çıkıyor. Clutch'ların en güzel yanı gerçekten ihtiyaç duyduğunuz kadar parçayı taşıyor oluşları bence. Fazladan hiçbir şey koymadığınız için günün gereksiz kalabalığını ve ağırlığını da taşımıyorsunuz böylece... Ayrıca hem zarif hem de kullanışlı oldukları için katıldığınız ortamlarda bolca övgü de alıyorsunuz.Bu sezonun en popüler trendlerinden biri de mavi, parlak mavi, masmavi çantalar. . Isabel Marant, Versace, Giorgio Armani ve Ferragamo gibi markalar çoktan koleksiyonlarını iddialı mavi çantalarla doldurmuş durumda. Mavilerin siyahla, bejle, beyazla hatta kahve tonlarıyla bile çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor oluşu hepimizin hayatını da kolaylaştıracak.