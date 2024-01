Eskiden her şeye sahipmişim

Türkiye Satranç Federasyonu'na 2005 yılından bu yana ana sponsor olarak destek veren Türkiye İş Bankası, olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden sporcuları İstanbul'da "2023 Satrancın Yıldızları" etkinliğinde bir araya getirdi. Levent'teki İş Kuleleri'ndeki etkinliğe, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile birlikte olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden sporcular katıldı. Aralarından yedi yaşındaki Bora Şahin'in ailesi ve Hataylı 15 yaşındaki Elif Zeren Yıldız'ın kendisi ve ailesiyle sohbet ettik.





ABİ SARP'IN AÇTIĞI YOLDAN BORA İLERLİYOR



Bora Şahin, 2016 yılında Ankara'ya dünyaya geldi. Babasının deyimiyle daha dört yaşında girdiği ortamların yedi yaşında tozunu attırdı. 2023 senesinde Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda kazandığı başarının ardından Avrupa Okulları Şampiyonası'nda kendi yaş grubunda şampiyon olmuş. 2023 Satrancın Yıldızları ödül töreninde konuşurken, "Evde ara sıra babamı yeniyorum" sözleriyle herkesi güldürdü. Bora'nın babası Aykut Şahin, Elektrik Elektronik Mühendisi.

Bora'nın yolunu açan büyük oğlu Sarp'ı anlatarak başlıyor sözlerine: "Sarp'a satranç öğrettik, ilkokula erken başladı. Okulda Satranç dersleri vardı. Yedi yaşında milli takıma girdi. Yurtiçi ve yurtdışı turnuvalara katılmaya başladı. Sarp, Ağustos ayında 2200 Elo puanı geçerek usta adayı (Candidate Master-CM) unvanını kazanan en genç Türk sporcu olmayı başardı. Bora'nın en büyük şansı dört yaşında abisi ile satranç ortamlarına girmesi oldu. Onun işi kolay oldu, çünkü açılmış bir yoldan gidiyor. Arnavutluk'a turnuvaya annesiyle gitti, Avrupa Şampiyonu oldu geldi. Yaşları 7 ve 10, abisiyle yurt içi ve yurtdışı turnuvalara gidiyor. Birbirilerini olumlu etkiliyorlar. Tatillerimizi bile onlara göre ayarlıyoruz. Onları turnuvalara götürürken biz de izin kullanıp tatil yapıyoruz. İkisinin de sayısal alanda ilerleyeceklerini düşünüyorum."





EVİNİ YIKAN DEPREMDEN İKİ AY SONRA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU



Hataylı matematik öğretmeni çiftin kızı Elif Zeren Yıldız, kreşte başladığı satrançta 2023 senesini en iyi geçirenler isimlerden. Türkiye Gençler Şampiyonası'nın birincisi, Arzum Kadınlar Şampiyonası'nın üçüncüsü... Elif Zeren'in hikayesi, annesi Özgen Özlem Yıldız'ın satranç sevdasıyla başlıyor. Kadın Büyükusta Adayı (WCM) Zeren, 2008 yılında Hatay'da doğuyor. 2015 senesinden bu yana satranç sporunda üst üste koyarak ilerliyor. Ta ki 6 Şubat'ta depreme kadar. O günden sonra herkes gibi Zeren'in de hayatı alt üst oluyor. Yakın arkadaşlarını kaybediyor. Sonrasını annesi Özlem Hanım'dan dinleyelim: "Akdeniz Mahallesi'ndeki evimiz orta hasarlıydı. Akrabaların evlerinde toplu halde yaşadık. Eşime de bana da tayin hakkı verildi ama gitmedik, Hatay'ı terk edemezdik. Zeren en büyük kızımız. Depremden bir ay sonra satrançla hayata döndü. Ancak koşullarımız değişti. Hatay'da eskiden çok turnuva olurdu ama şu an yok." Peki Zeren neler diyor? Yaşadıklarını hatırlamadan onunla konuşmak kolay değil: "Şu an lise ikideyim... Tıp istiyordum ama artık mimarlığa kayıyorum. Sosyal medyadan uzak duruyorum, bu ay önemli bir şampiyona var çünkü. Gerçi hazırlanmak kolay olmuyor. Hatay'da bizim yaşadığımız bölgede yıkımlar var ve internet sorunlu. Turnuvalara internet üzerinden hazırlandığım için kotam yetmiyor. Tabii ki en büyük derdim bu değil. Depremden sonra sosyal hayat bitti. Okuldan eve, evden okula! Eski hayatıma dönmeyi çok isterdim. Şu an ihtiyacım olan pek çok şeye geçen yıl sahip olduğumun farkında değildim. İşte bu anlarda imdadıma satranç yetişiyor. Benim için soyut bir dinleme alanı. Bana yaşadığım her şeyi unutturuyor. Gerçeklerden kaçmamı sağlıyor. Depremden önce keman çalardım mesela, şu an çalışmıyor. O da yaralı çünkü hepimiz gibi."