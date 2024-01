7/24 şehirde yaşam

Sinema tarihinde iz bırakmış 'Titanik', 'Baba', 'Kadın Kokusu', 'Gladyatör' gibi filmlerin unutulmaz müzikleri, ikonik anları ve akıllarda iz bırakan temaları, dans ve drama performanslarıyla sahnelenecek olan 'Film On The Stage', yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircilerle buluşacak. Yapımcılığını Netsanat Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü'nün üstlendiği projede 18 filmin müziği, şef Musa Göçmen yönetimindeki 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören tarafından seslendirilecek. Ersin Ayhan'ın yönetmenliğini üstlendiği performansta, Galip Emre'nin klasik ve modern dans koreografisi ile film sahneleri canlandırılacak.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle Puccini'nin ölümünün 100. yıldönümünde ünlü besteciyi özel bir konser ile anıyor. Şef Andrea Solinas yönetimindeki orkestra ve koro şefi Elnara Kerimova'nın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Gianluca Terranova ve Sergio Vitale'nin solistliğinde, Puccini'nin öne çıkan operalarından unutulmaz eserlere hayat verecek. Konser 19 Ocak'ta CSO Ada Sahnesi'nde...Kastamonu ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKI) çalışmalarını sürdürüyor. İnisiyatif, Kastamonu'yu farklı değerleriyle tanıtma hedefi kapsamında, 16 Ocak'ta AKM'de 'Türkülerle Bir Kastamonu Masalı' adlı konser programına ev sahipliği yapıyor. DMKI üyesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, Sanatçı Dr. Süleyman Şenel'in proje koordinatörlüğünde hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Uğur Kaya yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, tamamen Kastamonu'ya dönük bir özel repertuvar seçkisi ile İstanbullu sanatseverler bölgenin halk müziği ve oyunları ile tanışacak.İşsiz kalmak üzere olan dört beyaz yakalının hikâyesi üzerinden, günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete, startuplar ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren 'Fairfly' oyunu bu akşam Kadıköy Boa Sahne'de sahnelenecek. Mark Levitas'ın yönettiği Begüm Akkaya Atakan Akarsu, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen rol aldığı oyun, ayrıca 27 Ocak'ta Amsterdam'da seyirciyle buluşacak.Türk pop müziğin sevilen ismi Ferhat Göçer'in güçlü sesi ile İskender Paydaş ve orkestrasının göz alıcı performansının bir araya geldiği "Fi Senfoni", 19 Ocak'ta Zorlu PSM'de hayat buluyor. Yaptıkları her projeyle sektörde önemli bir yerde bulunan ikili, adını altın orandan alan Fİ Senfoni'de sevilen şarkıları senfonik yorumla sanatseverlerle buluşturuyor.Atık denim kumaş, düğme, etiket, tarihi geçmiş ilaç, kablo, elektronik devre atıkları çöp poşeti gibi birçok atık malzemeden farklı tekniklerle yaptığı insan portreleriyle dikkat çeken, sürdürülebilirlikle sanatı birleştiren ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç, sergilerine bir yenisini daha ekledi. Fuarlar, havalimanları, hastaneler, kongreler ve metrolar gibi kalabalıkların olduğu yerlerde eserlerini sergileyerek daha fazla insana ulaşıp, farkındalık yaratmayı amaçlayan Sağdıç'ın 'Sanat İyileştirir' isimli sergisi önceki gün Bahçelievler'deki özel bir hastanede sanatseverlerle buluştu. Atık kan tüpleri, şırıngalar, tarihi geçmiş ilaç atıkları gibi pek çok materyali kullanan Sağdıç, 'Dünyada 20'den fazla atığı kullanan tek sanatçıyım. Burada 15 farklı atık türüyle 15 farklı eser oluşturduk.' dedi. 24 yıllık kariyeri boyunca 6 binin üzerinde eser üreten Sağdıç'ın eserleri arasında çocuk portesi de dikkat çekiyor. Sanatçı konuyla ilgili, 'Gazze'de hastanelerin bombalanması ve çocukların ölmesi beni inanılmaz üzdü. O yüzden bu projeye bir çocuk portresi ekledim. Bu savaşa herkes kendince karşı çıkmalı ve barış getirmek için çaba göstermeli. Benim tek gücüm sanat. Bu şekilde eser yaparak tepkimi göstermiş oldum.' dedi.