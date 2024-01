Tıraş olmayan kimse kalmayacak

Mesleğini severek yapan Mesut Taştan, bir gün "Siz bana gelemiyorsanız, ben size gelirim" diyerek çocuklar ve yaş almış büyükler için dükkanından çıktı. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde berberlik olan Mesut Taştan, geçtiğimiz yıllarda ilçeye uzak köy okullarında ücretsiz saç tıraşı projesi başlattı. Kendi imkanları ile ekibini de yanına alarak her ayın belirli günlerinde köy okullarında giden berber Mesut, köylerde berbere gidemeyen yaşlıların da olduğunu öğrendi ve onlara da duyarsız kalmadı. Mesleğini severek yapan Mesut Taştan, ilçeye uzak köylerde yaşayan çocukların saç tıraşını ücretsiz yapma kararı aldı.Bu karara yanında çalışan arkadaşları da destek verdiğinde her ay köy yollarında ellerinde bir makas ve tarakla yolu çocuklar tarafından beklenen kahramanlar oldular. Köy okullarında çocukları ücretsiz olarak tıraş eden Mesut Taştan, "Mesleğimin bir sorumluluğu, zekatı olarak görüyorum bu projeyi. Her ay belirli zamanlarda mesaimizi köyde tıraşa gelemeyen çocuklara ayırıyoruz. Öğretmenlerimiz de bize yardımcı oluyor.Çocukların mutluluğuna vesile olmak iş yerinde bizleri daha mutlu ediyor, işlerimizi bereketlendiriyor" dedi. Köylerde yaşlılıktan dolayı ilçeye berbere gelemeyenler olduğunu duyduğunda hiç tereddüt etmeden kapılarını çaldığını söyleyen Mesut Taştan, evden çıkamayacak durumdaki yaşlıların durumuna duyarsız kalmadığını ve faydalı olmaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti.Taştan, ömrü boyunca projeyi sürdüreceğini belirterek; "Sağlığım el verdiğince, bu mesleği yaptığım müddetçe bu çalışmayı aralıksız olarak sürdüreceğim. Her şeyin para olmadığını, insanlara faydalı olabilmenin paradan daha anlamlı ve lezzetli olduğunu ben tattım herkes tatsın" diye konuştu.Berber Mesut Taştan'ın bu duyarlılığına Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz da bir plaketle teşekkür etti. Kaymakam Topuz, makamında konuk ettiği Taştan'a üzerinde; "Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için ilçemiz okullarında yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" yazılı bir plaketle teşekkür etti.