Çocuklar için eğlence zamanı başladı

Çocukların heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Tüm çocuklar, eğlenmek, gezmek ve ailece vakit geçirmek istiyorlar. Yurdun dört bir yanında da çocuklar için hazırlanmış yarıyıl eğlenceleri var. Biz de aileler için bir etkinlik rehberi hazırladık. Nerede ne var, hangi atölyelere katılıp, nereleri gezebilir, hangi müzeleri dolaşabilirsiniz? Hepsi tatil rehberimizde!İstanbul Modern Sanat Müzesi yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 7-10 yaş aralığındaki çocuklar, 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşen bu program kapsamında müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılıyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, on farklı atölyenin en az beşine katılan çocuklara Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor!Borusan Kocabıyık Vakfı, sömestr tatilinde çocukları Cumhuriyet tarihini keşfetmeye davet ediyor. Erken Cumhuriyet döneminin edebiyat, plastik sanatlar, müzik, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinlerine ve toplumsal yaşama bakışını yansıtan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, sömestr tatilinde kapılarını çocuklar için açıyor.Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi 360 derece dijital deneyim gösterisi Fişekhane'nin tarihi dokusunda seyirciyle buluşuyor. Yıllardır milyonların kalbine dokunmayı başaran Küçük Prens; modern teknolojiler, mocap teknolojisi ile bütünsel bir deneyime dönüşerek izleyicileri sihirli dünyasına götürecek. Görsel bir şov sunan gösteri, 31 Ocak tarihine kadar izlenebilecek.İstanbul'un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, yarıyıl tatilinde çocukları yaratıcı atölyelere bekliyor. Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisinden ilhamla oluşturulan dört farklı atölye, çocukları eğlence dolu bir tatile davet ediyor. Çocukla afiş tasarlayıp yapboz yapacak, seyahatname yazıp panorama tekniğini öğrenecekler.Rezan Has Müzesi'nin çocuk eğitim atölyeleri, tatilde de çocuklarla buluşuyor. 5-7 yaş çocuklara yönelik düzenlenecek eğitim atölyelerin ilki 24 Ocak'ta başlayacak ve atölyelerde çocuklar öncelikle müze gezisi ile eserleri gözlemleyerek yorumlayacaklar. Müze gezisinden sonra başlayacak Kilden Desene Tablet ve Minik Kemer Ustaları atölyelerinde çocukların yaratıcılık, hayal gücü ve el becerileri gelişirken aynı zamanda kültür varlıklarını tanıyan ve koruma bilincine sahip, geçmişi öğrenerek bugünü ve geleceği ilişkilendiren birey olmaları hedefleniyor.Ocak ayı boyunca birbirinden farklı etkinlikler ile çocuklara kapılarını açan İstanbul Cevahir AVM, miniklere özel sömestir programını açıkladı. 22 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan atölyeler sayesinde çocuklar, dolu dolu bir tatil geçirecekler. Oyun alanı 4-11 yaş aralığındaki çocukların kullanımı için uygun olacak ve tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Atölyelerde çiçek tacı yapımından bal kabağı atölyesine kadar onlarca etkinlik var.Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri çocuk şehri KidZania İstanbul, 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında sömestir dönemi boyunca da çocukları unutulmaz deneyimlerle buluşturarak, onlara eğlenceli bir tatil sunuyor. Bu gün karne eğlencesi düzenleyen KidZania'da tatil boyunca birbirinden farklı sürprizler olacak.Zeytinburnu Belediyesi karnesini alan tüm öğrencileri, hep birlikte kutlayıp eğlenmek için 'Karne Festivali'ne davet ediyor. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Karne Festivali, 22 Ocak-5 Şubat tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde olacak. 16 gün sürecek Karne Festivali'nde çocuklar; Tiyatro, Sinema, Sosis Balon, Yüz Boyama, Animatör Maskot, Karikatür, Akrobasi, İllüzyon, Vantrolog, Bubble Şov, Jonglör, Balon Katlama ve Sevimli Kukla gösterimleri gibi etkinliklerle sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkaracaklar.İş Sanat, yarıyıl tatiline giren öğrencileri İstanbul ve Ankara'da bulunan müzelerinde birbirinden renkli atölyelerde ücretsiz ağırlayacak.İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Beyoğlu'nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.AKM, ara tatil için özel olarak hazırlanmış ve çocukları sanatla buluşturmak için kolları sıvamış. Neler yok ki! İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Kırmızı Küre', 'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam' oyunlarını minik sanatseverlerle buluştururken, 'Hayal' temsili İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak. Eğitici ve öğretici çocuk atölyeleri 22 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezinin çocuklara özel tasarlanmış alanı AKM Çocuk Sanat Merkezi ile AKM Tiyatro Salonu ve AKM Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşecek.Türkiye'nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, Akasya'da ziyaretçilerle buluşuyor. Hologram tekniğiyle 25'ten fazla canlı türünü deneyimleme fırsatı sunan DigiZoo, zaman yolculuğu temasıyla senaryolaştırılmış bir hikâye üzerinden günümüzden nesli tükenen dinozorlara kadar geniş bir yelpazede eğlenceli bir deneyim sunuyor. DigiZoo'da aynı zamanda çocuklara yönelik Bez Çanta Boyama Atölyesi, Ahşap Kuş Evi Boyama Atölyesi, Geri Dönüşümden Oyuncak Yapımı Atölyesi, Bilim Atölyesi, Pop Up Card Atölyesi, Oyun Atölyesi gibi geniş içerikte beceri gelişim atölyeleri düzenleniyor.Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, yarıyıl tatiline özel içeriklerle giriyor. Karnesini alan öğrencilerin severek takip edeceği birbirinden güzel animasyon filmleri Tivibu ile ekrana taşınıyor. Platforma yeni eklenen dünyaca ünlü çocuk kanalı Nickelodeon ile birlikte, toplamda 13 çocuk kanalı ve çocuk klasöründe yer alan 73 farklı seri içerikle Tivibu, çocuklara birbirinden eğlenceli seçenekler sunuyor. Yarıyıl tatiline özel 'Her Güne Bir Animasyon' kategorisinde ise Lego Filmi 2, Cinderella, 80 Günde Devri Alem gibi sevilen içerikler seyircilerle buluşuyor.Her ay yenilenen ücretsiz eğitim atölyeleri, workshopları ve panelleri ile İstanbulluların uğrak noktası olan Kalyon Kültür, ocak ayı programı ile yarıyıl tatilinde çocukların kaliteli vakit geçirebileceği alternatif bir mekân olarak karşımıza çıkıyor. Sömestir tatilindeki çocuklar, Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesi Taş Konak'ta eğlendirirken öğreten programlar sayesinde keyifli zaman geçirebilecekler. Kalyon Kültür; ebru, seramik, biyomimikri atölyeleri ile çocukların becerilerini geliştirip yetkinliklerini artırmaları için imkân tanıyor.