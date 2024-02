Kotor’u gezmenin tam zamanı

Adriyatik kıyısındaki ülkenin en dikkat çeken yeri deniz kıyısındaki Kotor ve Budva. Kotor , Kotor Körfezi'nde dağlar arasında bulunan tam bir Ortaçağ kasabası.. Kotor'da bulunan Old Town (eski şehir) en güzel ve iyi korunmuş Ortaçağ şehirleri arasında sayılıyor. Old Town içinde meydan, kiliseler, saraylar, müzeler, restoranlar, kafeler, hediyelik eşya dükkanları bulunan oldukça sevimli bir kasabayı andırıyor. Montenegro ismi İtalyanca Monte (dağ) ve Negro (kara) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Karadağ, Yugoslavya'nın dağılması sonrası önce Sırbistan ile bir devletti. 2006 yılında ise bağımsız bir ülke oldu. Ülkede Sırpça konuşuluyor. Montenegro henüz Avrupa Birliği'nde değil; ama yakın zamanda AB'ye girmeyi planlıyorlar. Şu an için Karadağ'a vizesiz gidilebiliyor. Ülkede Euro kullanılıyor. İstanbul'dan direkt olarak Karadağ'ın başkenti Podgorica veya Tivat Havaalanlarına uçuş var, yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Kotor'un tarihî sokaklarını gezerken taş yapılar ve kiliseler dikkat çekiyor. Eski şehir içinde bulunan Meydandaki Saat Kulesi ve eskiden suçluların cezalandırıldığı Utanç Sütunu en dikkat çeken yerlerin başında geliyor. Kotor'da suçlular için hapishane yapılmamış, suç işleyen kişiler kulenin önündeki bu sütunda halka teşhir edilirmiş. Bu meydanda bulunan kafelerde oturup, soluklanabilir kahve içip, pizza yiyebilirsiniz. Şehri çevreleyen surların içindeki kalenin en yüksek tepesine yaklaşık 1300 merdiven çıkıp büyüleyici Adriyatik denizi manzarasını izleyebilirsiniz. Yazın Kotor yakınlarındaki sahil kasabalarına gidip turkuaz rengi denizin tadını çıkarabilirsiniz.Karadağ'ın bir diğer sahil kenti ise "Balkanlar'ın Miamisi" olarak adlandırılan Budva. Tertemiz turkuaz rengi denizi, sokakları, büyüleyici doğası ile Budva gerçekten görülmesi gereken bir sahil kenti. Adriyatik kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Budva, özellikle yaz aylarında çok fazla turist ağırlıyor. Budva'nın hemen yanındaki Sveti Stefan Adası da manzarası, denizi ile dikkat çekiyor. Ancak Sveti Stefan adasının sadece girişindeki sahilde denize girebiliyorsunuz. Socotra Adası, Hint Okyanusu'nda Yemen'e bağlı bir ada... Genç gezginlere yola çıkarken kendilerini hazır hissetmelerinin önemli olduğunu söyleyen Alper, "Mutlaka bir rotaları, olumsuz durumlar için B ve C planları olmalı" diyor. Zanzibar Tallin Vilnus Talli Kenya Masai Şefi Tanzanya