Tutkuyla yola çıkan mutsuzluğu evde bırakır

"Her yolculuk, insanın içine yaptığı bir yolculuktur. Başka ülkelere giderken iç yolculuğunuz da başlar" diyor Alp Alper. Uzun yıllar Türkiye'nin dünyaca ünlü bir numaralı markası Türk Hava Yolları'nda önemli görevler yapan Alp Alper ile; seyahat, fotoğraf tutkusu ve sosyal medyanın tehlikeleri üzerine sohbet ettik. "Çocukluğumdan beri özgürlüğü seven, yaratıcı olmayı ön planda tutan, fotoğraf tutkusuyla dünyanın dört bir yanında yeni coğrafyaları keşfin peşinde, yeni kültürleri öğrenmeyi seven, farklı insanlar tanımayı zenginlik olarak gören bir gezginim. İki kızım var. Biri lise iki, biri üniversite iki sınıfta eğitimlerine devam ediyor. Ben gezerken onlar da beni sosyal medyadan takip ediyor.Geleceğin gezginleri olarak yetişiyorlar. Seyahat aslında bir iç yolculuktur. Mevlana'ya biri gezgin sormuş, 'Nereye gidersem gideyim, mutlu olamıyorum, neden?' diye. Mevlana, 'Sen gittiğin yere yanında kendini de götürüyorsun' demiş. Bu söz beni çok etkiliyor. Yola çıkarken gezgin ruhumuzu yolda olmalı. Evden çıkarken korkularımızı, kaygılarımızı, bizi dibe çeken tüm geleceğe yönelik düşüncelerimizin hepsini geride bırakmalıyız. Aksi halde nereye gidersek mutsuzluğumuzu ağır bir bavul gibi yanımızda taşırız. Üniversite zamanında kendi ülkemi geziyordum. Gezdikçe zaten daha çok gezmeye başlıyorsunuz ama dünya gezgini olma yolum Türk Hava Yolları'nda çalışmam sayesinde oldu. 25 yıllık mesaim sonrasında emekli oldum. Bugün dünyayı dolaşan bir gezgin olduysam bu şirketimin bana kazandırdığı vizyon ve haklar sayesinde oldu.Her zaman Türk Hava Yolları'na minnettar olduğumu söylerim. Keşfetme arzum heyecanım arttı. Atina, Cape Town, Johannesburg, Yeni Delhi ve İstanbul gibi noktalarında müdürlük görevlerim oldu. İstanbul'da iken görevlerimden biri de dispatcher olarak pilotlarla birlikte her ay THY'nin uçuş noktalarına toplam 30-40 saat seyahat etmek etmekti. Dünyanın pek çok yerini günübirlik de olsa gördüm. Şirketim sayesinde attığım sağlam adımlarla, 'Seyahat ya Resulullah' diyebildim. Steve Jobs'tan 'Zamanı Bükme' kavramını duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Fotoğrafçı olarak doğru ışığın bir vakti var ve onun yakalamak için hep zamanla yarışıyorsunuz. Evet bana gerçekten 24 saat yetmiyor. Hayat aslında zamana karşı bir yarış. O 24 saati 38'e çıkarmayı çok isterdim. Beni etkileyen çok yer oldu ama 'Burada yaşanır' diyeceğim yer Güney Afrika'da Cape Town diyebilirim. İlk gittiğimde çok etkilenmiştim, havası, kültürü bambaşkaydı. Bir dergiye fotoğraf çekmek için bir haftalığına gitmiştim. O kadar hoşuma gittikki döndükten bir gün sonra dergiden 40 makara daha film alıp hemen geri uçmuştum. Yıllık iznimi orada geçirdim. İkinci olarak Zanzibar'ı çok seviyorum. O adadaki denizi, kültürü, hayatı, kaotik bir ortam olmaması çok hoşuma gidiyor. Üçüncü olarak da Bali'yi söyleyebilirim. Bu üç yer benim için çok değerli."- Gerçekten inanılmaz bir yozlaşmanın kaynağı TikTok! İnsanların daha çok tıklanıp daha çok para kazanmak uğruna kendilerini bu kadar pespaye durumlara düşürmeleri utanç verici. Ama daha kötüsü o insanların bunların yaparken çok iyi bir şey yaptıklarına inanmaları kültürel yozlaşmaya daha derin bir yara haline getiriyor. Bizim kuşağımız (kaç yaşındasınız) internet yok nasıl kültür olduğunu biliyordu. Ancak Z kuşağı şu an internet dünyasının içine doğuyor, çok büyük bir kültürsüzlük içinde savrulacaklar. Onları çok ağır depresyonlar bekliyor. Bu dipsiz kuyu, TikTok kültürü denen kültürsüzlüğün içinde ne yazık ki doğru yaptıklarını sanıyorlar. Soyunarak ya da bir yerden çılgın bir atlayış yaparak hayatını tehlikeye atarak rant peşindeler. İnanılmaz bir para trafiği var. Bir şey yapmadan para kazanmanın doğru olduğuna inanıyorlar artık. Bir an önce bir şeyler yapılmalı. Çünkü gelecek kuşaklar dönüşü olmayan bir yolda ilerleyecek! Sanki tüm dünyayı saran çevre felaketlerinden daha bir büyük bir sorunumuz var gibi.- Çok farklı bir hava aracı. Öncelikle iki-iki buçuk saat havada kalabiliyorsunuz. Hareket kabiliyeti yüksek, kısa pistlere hatta toprağa bile inebilmesi büyük bir avantaj sağlıyor. Mustafa Yavuz hocamla uçuyoruz. Kendisi Türkiye'deki gyrocopter'ler sivil havacılıktaki başkanı olarak görev yapıyor. Onunla İstanbul'da başlayıp biten üç aylık bir yolculuk yaparak ülkemizin dört bir yanında uçarak bir Türkiye rekoru kırdık. Pahalı bir hobi, Türkiye'de sayısı belki 10 tanedir. Özellikle Avustralya polisi havadan denetimleri gyrocopter ile yapıyor. Sanırım Türk polisi de gyrocopter alarak trafik denetimlerinde kullanmaya başladı. Yayılmasını çok isterim.