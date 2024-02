Aşk dolu kombinler

Çarşamba günü için şimdiden geri sayım başlamış olmalı... Evet evet 14 Şubat'tan bahsediyorum... Artık tarihi ve dini kökeninden uzaklaşan ve dünyanın her yerinde sevginin kutlandığı bir gün olan Sevgililer Günü, doğal olarak çiftlerin yılın bir günü özel bir şekilde hediyeleşmesine ve sosyalleşmesine de olanak tanıyor. Sevgiye adanmış olan bu günü her çift bütçesine göre farklı bir hediye ve etkinlikle kutluyor. Özel bir yemek, duygusal bir not ve çiçek ise bugünün vazgeçilmezi oluyor. Neyse gelelim moda sayfamızı bu hafta Sevgililer Günü'ne adamamızın nedenine... Doğal olarak böyle özel bir gün için hepimiz şimdiden nasıl bir kıyafet giyeceğimizi düşünmeye başlamış durumdayız... Bu tabii ki gideceğimiz mekana, yanımızdaki kişiyle olan samimiyetimize, yaşımıza, sosyal durumumuza ve tabii ki fiziğimize göre değişecek bir karar gerektiriyor... Ama sevgililer günüyle birlikte hepimiz en azından belirli noktalarda buluşup olabileceğimiz en hoş görüntüye sahip olmaya çalışacağız...Alaia'nın kalpli çantası, Saint Laurent'nin kalpli tasarımları, Tiffany&Co.'nun kalpli mücevherleri... Bu sezon tek kelimeyle kalplere doyacağız... İşin güzel yanı farklı kalpli figürlerin moda dünyası için de uzun zamandır hiç olmadığı kadar popüler olduğu bir dönemdeyiz... Sevgililer Günü'nün doğal olarak sembolü kalpken, moda dünyasının da resmi onayıyla istediğiniz kadar kalpli tasarımı bir arada kullanabileceğinizi biliyor olmanız sizin içinizi rahatlatıyor olmalı... Tabii ki tüm bu tasarımları bir arada kullanmaktan bahsetmiyoruz. Ama mesela Chanel gold tonlarında kalpli bir çantayı elinizi alıp rahatlıkla şık bir akşam yemeğine gidebilirsiniz. Ya da kalpli Tiffany&Co. kolyenizi seksi bir elbiseyle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz... Hayvan formlu takılara doyduğumuz bir dönemde kalp figürünün yükselişe geçmesi hepimizin daha farklı görünme isteğiyle de örtüşüyor.Ne kadar çok kürk, peluş detaylı şey varsa bu sezon çok ama çok gözde. Kürk karşıtı tavrın ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayvan severlerin moda dünyasının kürk kullanmasına karşı ne kadar sert tepkiler verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle özellikle vintage mağazalardaki ya da ikinci el mağazalardaki eski kürk ceket satışları kelimenin tam anlamıyla patlamış durumda... Tabii ki birçok kürk mağazasında da satışlar oldukça iyi gidiyor... Yani gerçek kürkle ilgili genel duyarlılık hali çok da herkese sirayet etmiş değil... Eminim birçok kişi de gerçek kürkten özellikle fiyatlar nedeniyle uzak duruyor, bütçesini ayarlayabilse eminim birçok kişi gerçek kürk bir ceket de satın almayı tercih edecek... Neyse uzun lafın kısası kürk olmasa bile kürk görünümlü her paça çok ama çok popüler bu sezon... Peluşların her rengi ve boyu özellikle gece gezmelerinde çok ön planda... Siyah renkli olanlar ve krem renkliler doğal olarak tüm bu süreçte en çok kullanılanlar... Şık bir gecede kombininizi tamamlamak için de üzerinize alabileceğiniz en doğru seçenek kesinlikle kürkler...Sevgililer Günü'nde hayatınızdaki insanı kendinize bir kez daha hayran bırakmak istemez misiniz? Bunun en kolay yolu deriler... Derinin her formu 2024 sezonunda çok ama çok popüler. Sadece ceketler ve paltolarda değil aynı zamanda etekler, bluzlar, trençkotlar ve elbiselerde de derinin asi tavrını yansıtabilecek moda severler. Loewe'nin kreatif direktörü Jonathan Anderson derinin asiliğini bebek mavisi, önden cepli bir deri gömlekle yumuşatırken, Off-White'ın Mars'a gönderme yaptığı defilesinde büyük zımbaları, pilileri ve kemeri ile A kesim bir etekte rastlıyoruz deriye.Sevginin, aşkın, tutkunun rengi yıllardır hep kırmızı... Ve tabii ki kırmızı tonları... Bu yıl vişne çürüğünden, en parlak ve açık renk kırmızılara kadar kırmızının ne kadar popüler olduğunu hepiniz biliyorsunuz... Durum hatta öyle bir halde ki kırmızı bir ayakkabı ve kırmızı külotlu çorabı birlikte giyebileceğimiz kadar kırmızılara düşmüş bir haldeyiz bu yıl... Kırmızı vücudunuzu saran bir elbiseyi ve ince stiletto'larınızı zevkle giyebilirsiniz. Çizmeyle hatta bot ya da babetle bile bu tarz bir elbisenin şık görünmemesi imkansız...Gardırobunuzda her zaman için birkaç model beyaz gömlek zaten bulunması gerekiyor. Klasik ve zamansız olan beyaz gömlek önümüzdeki sezonun öne çıkan trendlerinden birisi oldu ve farklı kesimlerde, modellerde ve kumaşlarda birçok defilede karşımıza çıktı. Gardıropların temel taşlarından birisi olan ve hiçbir zaman vazgeçilmeyecek olan bu parça Loewe defilesinde uzun kollu, asimetrik kesim bir gömlek elbisede şık bir tarz yaratırken, Versace defilesinde ise bol kesimli, koton gömleğin kot pantolon ile kombinlenmesi ile spor giyimde de kendini gösterdi. Beyaz gömlek özellikle ofisten çıkıp şık bir yemeğe yetişecek olanlar için son derece kurtarıcı bir parça olacak... Siyah hatlarınızı belli eden bir pantolon ve üzerine giyeceğiniz ipek beyaz bir gömlek ile seksi ve güzel görünmeniz garanti.Son dönemde çok popüler olan korselerin geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Karşımıza ilk defa 19'uncu yüzyılda çıkan kum saati silueti bu sezonun podyumlarında yepyeni varyasyonlarıyla moda severlerin karşına çıkıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi bir kum saatini andıran bu siluet tarihte ilk olarak Avrupa ve Amerika'da popüler olmuş daha sonra da yavaş yavaş dünyaya yayılmıştır. 1950'lerde kadın bedenini ve vücut kıvrımlarını ön plana çıkarıp idealize eden kum saati korse ve elbiseler, bu sezon podyumlarında bollaştırılmış ve rahatlatılmış formlarlarıyla çağdaş kadınla buluşuyor. Los Angeles'da gerçekleşen Versace defilesinde Gigi Hadid'in giydiği siyah korse – etek takımıyla gardıroplarımıza geri dönüşünü kanıtlayan bu trend aynı zamanda Jacquemus'nun beyaz oversize ceketinde veya Alaia'nın kot tulumunda da hayat bulmuş ve sadece elbiselerde değil diğer kategorideki kıyafetlerde de kombinlerimizi sıklaştıracağını göstermiştir.Metalik modası geçen sezon yumuşak bir geçişle hayatlarımıza girmişti. Sonbahar Kış 2023 2024'de ise bomba gibi kucaklarımıza düştü diyebiliriz. Metalin her rengi her formda ve bir çok defilede boy gösterdi bu sezon. Tek bir metalik parça ile Dolce&Gabbana'nın pardesüsünde yansıdığı gibi girdiğiniz her ortamı domine etme gücüne sahip olabilirsiniz. Rick Owens bu akıma tek omuz bir bluz ve asimetrik kesim bir etekle eşlik ederken, Ferragamo metalik kırmızı bir elbiseyi siyah opak çorap ile kombinlemiş. Palm Angels defilesinde ise altın rengi metalik pantolonu beyaz bir dış giyim ile görüyoruz ve metalik tatların önümüzdeki birkaç sezon daha etkilerinin süreceğini iddia ediyoruz.