7/24 şehirde yaşam

Dünyaca ünlü Macar besteci Franz Liszt, 8 Haziran 1847'de İstanbul'a gelmiş ve burada beş hafta geçirmişti. Sultan Abdülmecit'in daveti üzerine sarayda verdiği iki konser veren Macar kültürünün önemli bir elçisi olarak İstanbul ile özel bağı olan bu ünlü müzisyenin mirasını sürdürmek adına bir konser dizi gerçekleştiriliyor. 2024 Macar- Kültür Yılı çatısı altında Macar Kültür Merkezi tarafından organize edilen "Franz Liszt Piyano Sezonu"nda, Liszt'in birbirinden güzel pek çok eserinin seslendirileceği konserler için Jozsef Balog, Adrienne Krausz, Gabor Farkas, Roza Radnoti, Fülöp Ranki ve daha 12 yaşında herkesi kendine hayran bırakan Macaristan'ın harika çocuğu Mihaly "Misi" Boros Türkiye'ye geliyor. sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi'nin üstlendiği 23 Şubat tarihinde başlayıp 16 Aralık'ta son bulacak konser dizisi Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin etkileyici atmosferinde gerçekleşecek.Kariyeri boyunca dünya çapında geniş hayran kitlesine ulaşan, etkileyici performansları ve kendine özgü vokal tarzı ile tanınan Fransız Soprano Emma Shapplin yeniden ülkemize geliyor. Ünlü yıldız 19 Şubat'ta İstanbul'da Zorlu PSM'de 22 Şubat'ta da CSO Ada Ankara'da sanatseverler ile buluşacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, Franz Schubert'in notalarıyla 'Kış Yolculuğu'na çıkıyor. Sezonun ikinci prömiyerini yapacak topluluk, İDOB Opera ve Orkestra sanatçıları ile ortak tasarladıkları geceyi bu akşam ilk kez Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşturuyor. Librettosu ve yönetimi Mert Öztekin'e ait eser 20 Şubat'ta Süreyya Opera Sahnesi, 5 Mart ve 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.Ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, 20 Şubat akşamı ENKA Sanat'a konuk oluyor. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil (viyolonsel) dörtlüsü, "Dörtlülerin Dörtlüsü" konserinde müzikseverlerle bir araya geliyor.Türk çağdaş sanatının öncü ismi Ekrem Yalçındağ'ın İstanbul'da dokuz yıl aradan sonra gerçekleşen kişisel sergisi 'Natures', Sevil Dolmacı Istanbul'da sanatseverlerle buluşmaya başladı. 18 Mart'a kadar devam edecek olan serginin kurulumunda Yalçındağ ve Zürihli küratör Dorothea Strauss iş birliği dikkat çekiyor. Sergi ianatçının son dönemde farklı tekniklerden ürettiği çalışmalarını bir araya getiriyorAntik Mısır'da 3 bin 300 yıl önce yaşayan ve 18 yaşında hayatını kaybeden Tutankhamun'un eşsiz hazineleri İstanbul Akvaryum'un Etkinlik Merkezi'nde 15 farklı tema ile sergilenmeye devam ediyor. Daha fazla ziyaretçinin gelebilmesi adına biletlerinde büyük bir indirim kampanyası gerçekleşen Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi 5 Mart'ta sona erecek.Fransa'nın önde gelen müzelerindeki eserlerin sergilendiği Micro-Folie "Küçük Çılgınlık" dijital müzesi, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Mardinlilerle buluştu. Dijital müze, 15 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler, Versailles Sarayı, Louvre Müzesi, Picasso Müzesi'nin de arasında olduğu 12 kurumun yüzlerce eserini rehber eşliğinde dev ekranlardan izleyebiliyor..