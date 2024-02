Tembel kız gibi giyinme zamanı

Moda dünyasında değişen trendleri en hızlı şekilde, bir sokaktan, ikinci olarak da popüler sosyal medya platformlarından takip edebiliyoruz. Yani değişen trendlerin en net ve hızlı bir şekilde ortaya koyulduğu, doğal olarak da aynı hızla ortadan kaybolduğu iki yer sokak ve sosyal medya... Son dönemde hepimizin bildiği üzere moda dünyasının yoğun bir şekilde üzerine eğildiği sosyal medya mecrası Instagram olmaktan çıkmış durumda... Bunun yerine video yüklenebilen platformlar çok daha popüler ve modanın nabzını tutmak açısından da daha doğru noktalar... "Peki TikTok gibi bu tarz platformlarda en çok hangi trend popüler?" diye soracak olursanız cevabım 2023 yılı sonundan beri "Lazy girl yani tembel kız trendi" olurdu... Ben doğal olarak bu trendin moda yansımasını masaya yatırmak üzere buradayım. Ancak tembel kız kavramı ya da trendi her açıdan çok ama çok popüler.Özellikle iş hayatındaki yansıması son dönemde sosyal medyada en çok paylaşılan trend olma özelliğini taşıyor. 2023 yılı mayıs ayından bu yana lazygirljob etiketiyle paylaşılan içeriklere bakacak olursanız tam olarak neden bahsettiğimi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Dünyanın en prestijli gazetelerinden Wall Street Journal'ın saptamasına göre bu etiketle yaklaşık 18 milyon içerik paylaşılmış durumda... Özellikle Z jenerasyonu bu trendi her açıdan kucaklamış durumda... Yani durum tamamen sosyolojik bir durumda... Yeni jenerasyon asla kendisinden önceki jenerasyonlar gibi 09.00-17.00 saatleri arasında, ortak paydası oldukça az insanlarla dolu bir ofiste çalışmak istemiyor. Bu ofise ulaşmak için sabah ve akşam yolda geçen süreyi kabul edilemez buluyor. Ayrıca ofiste uzun zaman vakit geçiren insanların, mesleki açıdan beslenemediği, kahve ve çay molalarında oldukça gereksiz ve amaçsız derecede vakit geçirdiği görüşünde...Yeni jenerasyon kesin görev tanımları ve iş teslim tarihleri çerçevesinde ofis dışında vakit geçirme olanağı tanıyan işleri kendisine yakın görüyor. Çalışma prensibini bu yönde değiştiremeyen şirketler de ne yazık ki hantal ve oldukça geride kalmış bir zihniyetle karşı karşıya kalıyor... Yani işin özü ve bu moda trendinin özü de verimli, konforlu, çok yönlü, sosyal bir iş hayatının mümkün olduğu gerçeğine dayanıyor. Bu şekilde çalışmak yani son derece geçmiş dönemde kalmış bir çalışma ortamından kurtulmak da doğal olarak bir döneme damga vuran ofis şıklığı kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. Çalışma şekliyle birlikte gün içinde bulunulması gerekilen mekanlar değişiyor ve bu da doğal olarak giyinme tarzını etkiliyor. "Uzun uzun anlattın İdil yine... Peki nedir tembel kız trendinin moda dünyasındaki yeri?" diye sorduğunuza eminim...Bir kere bir dönem sürekli uzun saatler boyunca ofislerde bulunmak durumunda kalan kişilerin sahip olduğu ofis dolabı ve gündelik dolap kavramlarının tarihte kalması anlamına geliyor. Aldığınız giysilerin daha eklektik bir şekilde yani çok amaçlı bir şekilde kullanılabilmesinin mümkün olması anlamına geliyor. Yani farklı yerlerde giyebileceğiniz, farklı şekillerde kombinlenebilecek parçalardan oluşan bir kapsül dolap kavramı hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bununla birlikte monokrom bir görüntü yani baştan ayağa tek renk kullanarak giyinmek ön plana çıkıyor. Bunun dışında belirli bir renk paletine ağırlık verilerek bu renk ve renk ailesi üzerinden ana alışverişin yapılması anlamını taşıyor. Mesela kahve tonlarından bir dolap oluşturmak ve farklı tonlardaki farklı giysileri bir arada kolaylıkla kullanabilmek anlamını taşıyor. Öte yandan farklı farklı renklerde ayakkabılar, çizmeler, botlar almak yerine her renkle uyum sağlayabilecek nude tonlarda bir ayakkabı dolabı oluşturmak anlamına geliyor. Ayrıca anvelop elbiseler ve tulumlar bu dolapta geniş yer alıyor. Aksesuvarlarla ya da üzerine ceket ya da kazak giyilerek bir anda genel görüntüsü değişebilecek kıyafetlere daha fazla yatırım yapılması destekleniyor. Aynı şekilde alt ve üst takımlar dolapta tam anlamıyla egemenliklerini ele geçiriyor. Böylece gri bir kazak ve pantolon takımla ya da krem tonlarında şık bir eşofman takımla tüm günü geçirmek mümkün oluyor.Kaliteli kumaşlara, vücudunuza uyan kalıplardaki kıyafetlere, iyi dikimli parçalara daha fazla dolabınıza yer açmanız gerekiyor doğal olarak bu trendle birlikte... Yani iyi bir kaşmir kazak ve ipek gömleğinizle sabahtan akşama kadar farklı ortamlarda ortalama ve uyumlu bir şıklık oluşturmanız böylece mümkün oluyor. Tabii ki bunlarla birlikte dolabınızın tüm kontrolünün elinizde olması bekleniyor. Yani çok iyi organize edilmiş bir dolap bu trendin ama merkezi oluyor. Aynı şekilde kendinize ait bir stil çizginizin ve imza görüntünüzün de olması gerekiyor tabii ki bu trendle birlikte. "İdil iyi de tüm bunların tembellikle ne alakası var? Resmen daha iyi konsantre olmak, akıllı alışveriş yapmak, stil sahibi olmak ve modadan anlamak gerekiyor bu trendi takip edebilmek için" dediğinizi duyar gibiyim... Tam olarak aslında tembel kız moda akımı bu demek aslına bakarsanız... Yani tembel, dağınık, modadan anlamayan her trendi akılsızca takip eden, dolabını ve vücudunu bilmeyen bilinçsiz bir kadın değil bu trendin takipçisi... Tam aksine kendisini, gün içinde bulunması gereken yerleri, nerede ne giyinmesi gerektiğini, eklektik bir şekilde kombin yapabilme tüyolarını, kaliteli kumaşı ve kalıbı bilen bir kadın...Tam olarak bu trende göre alışveriş yapıp, dolap oluşturduğunuz zaman ortaya mükemmel bir dolap çıkıyor. Bu dolapla her sabah hiç hata yapmadan giyinmeniz mümkün. Dolaptaki her parça birbiriyle uyumlu. Birlikte vakit geçirmeniz gerekenler her kim olursa olsun, gitmeniz gereken yerler neresi olursa olsa rahatlıkla kendi küçük dolabınızdan giyinip her ortama uyum sağlayabilirsiniz. Böylece asla hata yapmanız mümkün değil. Her yerde stilinizle dikkat çekebilirsiniz. Ve her yerde şık ve hoş görünebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar da üzerinizdeki kombinle rahatlıkla devam edebilirsiniz. Yani sabah bir iş toplantısına gidebilir. Öğlen arkadaşlarınızla yemek yiyebilir, öğleden sonranızı tamamen paylaşımlı bir ofiste çalışarak geçirebilir ve akşam da sevdiğinizle yemek yiyip eylenebilirsiniz. Eve geri dönmenize, sürekli kombinlerinizi değiştirmenize gerek yok. Ya da bir dönem aralıksız olarak ofiste var olan kadınlar gibi çantadan cekete çeşitli kıyafetleri dolabınızda tutmaya ve giysiniz üzerinde değişiklik yapmak zorunda da değilsiniz.Bir anda işiniz ne kadar kolaylaştı farkında mısınız? Kıyafet ve kombinlerle kafanızı yormanız gereken süreyi daha verimli bir şekilde işinize vermeniz mümkün. Ayrıca bir yandan da gereksiz yere birbiriyle uyumsuz çeşitli dolaplar oluşturmak zorunda da değilsiniz farkındaysanız. Yani sabah ofise giderken şık ve ofis giyimine uygun bir kıyafet giyip, hafta sonuna rahat edebilmek için farklı giysiler satın almak zorunda değilsiniz. Yine aynı şekilde gece şıklığı ve ofis şıklığının da birbirinden uç ve bağımsız olması gerekmiyor bu trendde... Size zaman ve para kazandıran, tüm giyinme işini belki de yarım saatte halledebileceğiniz oldukça pratik bir trend...