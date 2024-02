Evliliğin keskin virajı aldatmak

Evlilikte yaşanan en büyük problemlerden biri de sadakatsizliktir. Yapılan araştırmalar evli çiftlerin yüzde 40'ından fazlasının sadakatsizlikten etkilendiğini gösteriyor. Ne kadar büyük bir yüzde değil mi? Peki ne oluyor da bunca insan bu durumun yanlış olduğunu savunmasına rağmen yine de bu krizin içinde buluyor kendini? Bu hafta aldatmanın, aldatılmanın nedenlerine bakacak olsak da en başta bilinmeli ki, hiç kimse aldatılmaktan sorumlu değildir. İster bu durum intikam için kullanılsın, isterse bir şeylerin yardımı için... Sebebi ne olursa olsun, aldatmaktan sadece aldatan taraf sorumludur. Erkek de kadın da aldatır. Aldatmayı tek bir cinsiyete atfetmek oldukça yanlış olur. Farklılığı ise farklı sebeplerden dolayı aldatmalarıdır. Erkekler biyolojileri gereği sevgilerini daha çok fiziksel yolla ifade eder. Bu da fiziksel teması ve cinselliği erkek için daha önemli kılar. Bu yüzden erkekler eşleriyle yeterince cinsel ilişki yaşayamaz, sürekli bu konuda reddedilirlerse kendilerini çabucak değersiz hisseder. Kadınlar ise aldatmayı genellikle duygusal anlamda boşluk hissettikleri zamanlarda yaşar. Eşiyle olan duygusal bağın azalması, yeterince beğenilmediğini hissetmek, ilgi ve sevginin yokluğu, takdir görmemek gibi durumlar, kadını bu eksiklikleri bir başkasında bulup doldurmaya çalışmaya itebilir. Sebep ne olursa olsun aldatmak yanlış bir seçimdir.Aldatmak ya bir evliliğin son bulmasına neden olur ya da gerçek bir pişmanlıkla yeniden inşa edilmesine... Eşlerin farkında olduğu ama bir türlü yüzleşemediği sorunlarla yüzleşmek, aldatma sonucu ortaya çıkan durumda bir fırsat olabilir. Bu gibi durumlarda aldatan taraf evlilikte sorunu gösterebilmek için bilerek yakalanmaya çalışır. Ya da mutsuz bir evliliği sonlandırmanın cesaretini bulamayan kişi, bu durumu bir çıkış bileti olarak kullanabilir. Aldatılan kişi ilk olarak yaşanan durumdan kendisini sorumlu tutar. Kendisini suçlar. Ama unutmayın ki bir başkasının davranışından, seçimlerinden siz sorumlu olamazsınız. Bazı evlilikler aldatmadan sonra devam edebilir ve hatta evlilik bazen eskisinden çok daha iyi olabilir. Bazıları ise devam edemeyip evliliği bu noktada sonlandırma kararı alır.Bu aşamada her iki partnerin de birbirini gerçekten anlamak için dinlemeleri çok önemlidir. Eşinizin sizin gibi düşünmesini ve hissetmesini beklemek bu aşamada yanlış olacaktır. İlişkide bağlılığınız, affetmeye dair hisleriniz evliliği kurtarmanızda en güçlü anahtarlarınız. Evliliğinizi bundan sonraki tehlikelerden korumak için de şimdiden bazı önlemler almanız yararınıza olacaktır. Artık her düşünülen ve hissedilenin açık bir iletişimle konuşulması, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi, evliliğinizin daha iyiye gitmesi için sürekli aktif bir çaba içinde olmak evliliğinizin en güçlü koruma araçlarıdır.1. İHTİYAÇLARIN ANLAŞILMAMASI VEYA KARŞILANMAMASI: Evliliklerde çiftler birbirini anlamada, ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir.Ancak bu aşamada yapılan en büyük hata bunun iletişimle ifade edilmeyip sessizce kişiler tarafından anlaşılmasının beklenmesidir.Kimse kimsenin zihnini okuyamaz, o söylemeden onu anlayamaz.Hissettiklerinizi, düşündüklerinizi ifade etmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.2. SORUNLARIN KONUŞULMAMASI: Evliliklerde yapılan en büyük hatalardan bir diğeri de sorunların olduğu gibi ele alınmamasıdır. Evli çiftler sorunları doğrudan ele alıp sorunu çözmeye çalışmak yerine sorundan ve kavgadan kaçmak için pasif bir şekilde iletişimsizliği ve bir şey yokmuş gibi davranmayı seçer. Bu durum da çiftlerin birbirinden uzaklaşıp başka yere yönelmesini destekleyebilir.3. YETERİNCE ÖZEN GÖSTERMEMEK: Çift terapilerinde de en çok rastlanılan problem, evli çiftlerin birbiri için artık duygusal ve cinsel yönden yeterince özen göstermemesi, birbirleri için bir şeyler yapsalar bile bunun sanki bir görev gibi yapmalarıdır. Eğer ki çiftler birbirini cinsel ve duygusal yönden beslemezse, bu iki kişinin birbirinden uzaklaşması muhtemeldir.4. GÖRÜLMEDİĞİNİ HİSSETMEK: Her insan eşi tarafından sevilmek, takdir görmek, beğenilmek ister. Kişinin bu yönlerden ihmal edilmesi kişiyi aldatmak gibi bir hataya sürükleyebilir.Elbette bu durumda şuna dikkat edilmelidir ki, eşlerin birbirlerinden olan beklentileri gerçekçi mi? Yani eş yeterince sevgi ve ilgi veriyor ama bir türlü diğer kişiye yeterli gelmiyorsa, bu artık o kişinin hayatıyla ilgili incelenmesi gereken şeyler olduğunu gösterir.5. RUTİN BİR YAŞAMA SAHİP OLMAK: Tutku bizi yaşama bağlayan hislerimizden biridir. Evlilikte de kişilerin birbirine bağlı kalmasının en önemli aracıdır. Tutkunun düşmanı ise rutindir. Sadakatsizliğin en baş sebeplerinden biri de kişilerin tutku arayışıdır.Bundan ötürü evliliklerde rutine dönüldüğü hissedildiğinde hemen ufak önlemler alınmalıdır.6. SOSYAL MEDYA ETKİSİ: Özellikle kişilerin evlilikte yaşadıkları problemlerle birlikte sosyal medya platformlarında birileriyle konuşarak rahatladıklarına inanmaları ve birinin onu anladığını görmesi sadakatsizliğe itebilir. Aldatma illa ki cinsel yolla olmaz, başkasıyla sanal ortamda konuşmak da aldatmaktır.Aldatma olması için bedensel bir temasa gerek yok. İletişim varsa bu da aldatmaktır.7. SINIRLARIN EKSİKLİĞİ: "Ama biz eşiz ne sınırı?" sorusunu duyar gibiyim. Sınırlar her ilişkiyi korur ve güçlendirir. Zayıf sınırlar sadakatsizlik oranını artırır. Örneğin hiçbir şeye hayır dememek her şeyi kabul etmek bir kişiyi aldatma dinamiğinin içine düşürebilir. Ya da partneri zaten öğrense bile onu terk etmeyeceğine inandığı için bu durumu çok daha kolay bir şekilde yapabilir.Eğer aldatan kişi sizseniz ve evliliğinizi kurtarmak istiyorsanız ilk adımda yapmanız gereken aldatmayı ve yalan söylemeyi hemen bırakmanız olacaktır. Sonrasında da davranışınızın sorumluluğunu kabul etmek ve sonuçlarına katlanacağınıza eşinizi inandırmak... Bu aşamada en gerekli şey sabırlı olmanız ve eşinize zaman tanımanız. Kendinizi haklı çıkarmaya çalışıp eşinizi suçlamak her şeyi çıkılmaz bir yola sokacaktır.Sağlıklı karar vermek güçleşirBu durumu öğrendiğinizde yaşadığınız öfke ile birlikte sağlıklı karar vermeniz çok zorlaşır. Eşinizin sizi aldatmasının sebeplerine eşinizin bakış açısıyla bakmadan önce durumu kendi his ve düşüncelerinizle analiz edin. Öncelikle kendi ihtiyaçlarınıza bakmanız önemlidir.