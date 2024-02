Puf puf ceketlerin kışı

Bir konunun moda dergilerinde ve moda köşelerinde yer alması ayrı ama Time gibi prestijli dergilerde yer alması bambaşka... Kısa bir süredir yeniden popüler olan puffer jacket yani şişme mont trendi son döneme tam anlamıyla damga vurmuş durumda. Time bile bu tarz ceketlerden ve bu ceketlerin şehir yaşamında en doğru şekilde nasıl kombinlenebileceğinden bahseden makaleler yayınlıyor. Canada Goose, Moncler, MaxMara, North Face ve Bogner gibi markalar zaten bu konuda tam olarak uzman konumda yer alıyor. Bu markaların yanı sıra Dior, Fendi, Dolce&Gabbana, Prada gibi lüks modaevleri de birkaç yıldır koleksiyonlarında bu model ceketlere yer veriyor. Ama kabul edelim ki bu ceketleri kombinlemek çok da kolay değil... Tam da bu nedenle ışın ortasında bulunduğumuz şu günlerde puf ceketlerle şık olma kılavuzu hazırlayalım istedik...Mini bir elbise ya da etekle bu tarz bir ceketin hoş görüneceği kesin garantili... Mininin seksiliği ve hoş görüntüsü ile ceketin spor tarzı farklı bir tezat oluşturabilir ama bir yandan da ortaya hoş bir görüntü çıkacağı kesin. Mini jean etek, kovboy botları ve gri bir sweat-shirt ile ceketiniz bir anda iddialı ve şehir yaşamına uygun olacaktır. Bir yandan da şık bir atkıyla bir anda tüm görüntünüz çok daha havalı görünecektir.Tabii ki siyah renkle hata yapmanız imkansız gibi bir şey. Özellikle de belinize kadar gelen, düz bir kesimi olduğu için çok da kabarmayan bir ceketle... Böylece bu tarz bir ceketi satın aldıktan sonra trend değişse bile bu ceket her zaman için dolabınızda kalma şansı yakalıyor. Yani kısaca siyah renkle lüks bir moda markasından alışveriş yapabilirsiniz. İddialı bir rakam verdikten sonra çok da kullanmayacağınız, popülaritesini hızlıca kaybedecek bir renk ceket almanıza gerek yok. Bu tarz bir ceketi her şeyle giymeniz olası... Özellikle de jean, tayt ya da kazak elbiselerle bu ceketiniz oldukça güzel görünecektir. Üzerinizi fazla renksiz bulursanız yün şallar ve atkılar hemen imdadınıza yetişecektir...Kar-kış gibi durumlarda kesinlikle işinize yarayacak olan model... Yani istediğiniz şeyleri giyip sonra da üzerinize bu ceketi geçirip şehir hayatına devam etmeniz için birebir model... Peluşlar kadar olmasa da bu model özellikle 20'li yaşlar civarındakilerin de en sevdiği modellerden biri... Eşofman, pantolon-bluz takımlarıyla bile son derece hoş göründüğü bir gerçek. Parlak metalik renklerde olanları, griler, parlak bejler, metalik tonlar da kabul edelim bu modele çok ama çok yakışıyor. Tabii ki giyinmeye doğal olarak kendimizi ve kendi vücudumuzu baz alarak başlamamız gerekiyor. Bu nedenle de eğer boyumuz çok uzun değilse bu tarz bir modeli ya tamamen alışveriş listesinden çıkarmamız gerekiyor ya da boyumuzu uzatabilmek için topuklu bot ve çizmelere yönelmemiz gerekiyor.Eminim bir kısmınız için ben ne dersem diyeyim puf puf görünümlü bir ceketle dolaşmak çok da kolay olmayacak. Bir türlü ceketinizle kıyafetiniz arasında uyum yakalamamış gibi hissedebilirsiniz. Tam da bu nedenle bu sezon en az ceketler kadar puf atkıların da çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Etro, Missoni gibi markalar bu sezon oldukça şık puf atkılar tasarladı. Bu ceketlerle simsiyah bir kombini bile kolaylıkla renklendirmeniz mümkün.Kabul edelim bu puf ceketlerin her modelinin size uyması mümkün olmayacak. Bunun en büyük nedeni de ne yazık ki bu tarz ceketlerin çok büyük kısmının giyen kişiyi olduğundan kilolu gösteriyor oluşu... Oysa bu ceketler arasında bir model var ki o model herkese kesinlikle yakışacaktır. Bu modele kısaca elbise modeli deniliyor. Belinde bağlanabilir bir kemeri olduğu için ceketin tüm duruşu bir anda daha feminen ve şık görünüyor.Hayvan desenleri bu kadar popülerken ceketlerinizde bu desenin kullanılmamasını düşünmek imkansız gibi bir şeydi... Yılan derisi, inek deseni, leopar deseni gibi sayısız hayvan derisi baskısı bu sezon özellikle puf ceketler için de çok ama çok popüler... Ya da simsiyah düz bir puffer ceketi hayvan desenli bir bluz ya da elbiseyle de rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bu da ceketinizin bir anda daha şık, gösterişli hatta seksi bile görünmesini sağlayacaktır.Demin de dile getirdiğimiz gibi bu tarz ceketler ne yazık ki birçok kişinin olduğundan daha iri görünme- görünmesine sebep olacaktır. Tam olarak bu nedenle de birçok sine marka ceketler kadar yeleklere de bu sezon yatırım yapmış durumda. Bu yelekleri ceketlerinizin altına, kazaklarınızın üzerine, yün paltonuzla ve sweat-sweatshirt'lerinizle kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Hem de shirt'lerinizle ne olursa olsun ceketle olduğunuzdan çok daha ince duracağınız kesin.Nedense bu tarz ceketlerle insanın aklına hep eşofmanlar, taytlar, jean'ler ve kargo pantolonlar geliyor. Oysa ki uzun elbiseler ve özellikle de uzun eteklerle de bu tarz bir ceketi rahatlıkla kombinlemeniz mümkün olacaktır. Uzun bir çizme, pileli uzun bir etek, şık bir kazak ve fularla birlikte güzel bir puffet ceketi birlikte güzelce kombinleyebilirsiniz. Bu tarz kombinler için özellikle krem tonlarını, inci beyazlarını ya da toprak tonlarını rahatlıkla tercih edebilirsiniz.Bu tarz ceketlerin aslında 70'lerde, 80'lerde ya da 90'larda tasarlanmış olanlarından bir tane bulabilirseniz, işte esas o zaman moda dünyasında gerçekten havalı olacağınız kesin... Bu üç farklı dönemde tasarlanan ceketlerin tamamı birbirinden farklı. Ve doğal olarak bu üç farklı dönemden satın alacağınız ceketleri bambaşka şekillerde kombinlemeniz de gerekecektir. Ama doğru kombinlemeyi başardığınız zaman çok ama çok havalı olacağınız da kesin.Pastel tonlar ve çiçek desenli kıyafetler her zaman çok uyumludur. Ama daha çok ilkbahar-yaz sezonunda görmeye alıştığımız bu tarz kombinleri bu kış sezonunda da bolca gördük. Çiçekli ceketler bir anda hiç olmadığı kadar popüler oldu. Pudralar, camel'lar, karameller, bebek mavileri ve beyazlarla rahatlıkla kombinlenebilen bu modeller sizin soğuk havaya, yağışa ve tatsız trafiğe rağmen kendinizden mennun olmanızı sağlayacaktır. Çiçekler içlerinde barındırdıkları farklı renkler nedeniyle de farklı renklerle kombin yaparken işinizin kolaylaşmasını da sağlayacaktır.Puf ceket giymek hem de renkli bir ceket giymek istiyorsanız yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri baştan ayağa aynı renkte giyinmek olacaktır. Böylece puf ceket ile üzerinizdeki tüm diğer kıyafetlerin dokuları birbirine karışır ve ortaya spordan çok şık bir kombin çıkar. Bu uygulama şeklini fosforlu renklerde bile deneyebilirsiniz. Yani kombinin kesinlikle şıklaşacağı kesin.