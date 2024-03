7/24 şehirde yaşam

İş Sanat 5 Mart Salı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı sahnesinde ağırlıyor. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılında gerçekleşecek konserde ünlü piyanist Rüya Taner solist olarak yer alacak. Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin repertuvarında Ali Hoca'nın Kıbrıs Kapriçyosu ile Mozart ve Mendelssoh'un eserleri yer alıyor. Öte yandan konser dinleyicilerine özel olarak Yeşilada'da 70 Yıl sergisini de 4 – 6 Mart tarihleri arasında İş Kuleleri Salonu'nun fuaye alanında ücretsiz olarak gezmek mümkün. Adadaki Türklerin milli bir bankaya olan ihtiyacı ile adadaki ilk şubesini 1955 yılında hizmete sunan Türkiye İş Bankası'nın 70 yıllık hikâyesine dair belgeler barındıran sergide, 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuran subaylar tarafından kullanılan haritanın bir replikası, 1974 Barış Harekâtı'ndan önce Banka tarafından çektirilmiş tanıtım filmleri ve fotoğraflar bulunuyor.Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, dünyanın önde gelen sanatçı ve topluluklarını Ankaralılar ile buluşturmaya devam ediyor. Düünyaca tanınmış perküüsyon virtüüözüü Burhan Öçal, düünyanın en önemli Rahmaninov yorumcularından biri olarak gösterilen Ukraynalı üünlüü piyanist Alexey Botvinov ve düünya çapında ses getiren projelere imza atmış çellist Sedef Erçetin ile 6 Mart Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara sahnesinde olacak. Üç müzisyenin imzasını taşıyan, piyano başyapıtlarının oryantal ritimlerle birleştirildiği Davullar, Piyano ve Çello konseptli Doğu Batı'yla Buluşuyor (East meets West) isimli proje, CSO Ada Ankara'da ilk kez müzikseverlere buluşacak.İğneada: Caz Maz 08-10 Mart tarihleri arasında, doğanın eşsiz güzelliklerini, iyi müziği ve iyileştiren yan etkinlikleri ile beraber kurguladığı programında dolu dolu ve çeşitli bir deneyim sunarak, katılımcılarını Longosphere'de 'köklerden göklere' bakmaya davet ediyor. 3 gün sürecek olan etkinlikte; besteci ve gitarist Mert Pekduraner, Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinden Kubilay Kan Quartet, elektro-akustik proje Sonic Alchemy, geçtiğimiz yıl yayınladığı 'Bir Başına' albümü ile dikkat çeken vibrafoncu Can Tutuğ performansları ile sahne alacak. Aynı zamanda ses kaşifi, besteci ve şarkıcı Nilüfer Ormanlı'nın da aralarında yer aldığı çeşitli sanatçılar da atölyeler yapacak.Filiz Ova'nın genel müdürlüğünü üstlendiği Zorlu PSM, dünya yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor. 2023 yılında 600 bine yakın, geçtiğimiz 10 sezon içerisinde de 6 milyondan fazla sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM bu hafta dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko'yu sanatseverlerle buluşturacak. Son zamanlarda Türkiye'de en çok dinlenen ve konserleri büyük rağbet gören sanatçı yoğun istek üzerine yeniden Türkiye'ye geliyor. Valse, Jane Maryam, Serenade ve Once Upon A Time gibi besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen Grinko, 9 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde, konser verecek.Galeri Diani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü için özel bir sergi düzenliyor. Galerinin Karşı, Öteki, Kahraman kelimelerinin güçlü vurgusu ile alt yapısını oluşturduğu K.Ö.K. II sergisi ile 9-30 Mart 2024 tarihleri arasında Galeri Diani'de sanatseverlerle buluşuyor. Eren Eyüboğlu dahil olmak üzere özellikle Cumhuriyetin 1., 2. ve 3. kuşak önemli kadın sanatçıları yer aldığı, 2021 yılında Galeri Diani'de açılan K.Ö.K. sergisinin devamı niteliği taşıyan sergi, bu kez 2. 3. ve 4. kuşak önemli 8 kadın sanatçıyı bir araya getiriyor.Başarılı oyuncu Fatih Koyunoğlu'nun oyuncu eşi Ayça Koyunoğlu ile birlikte kurdukları Tiyatro Hayali, iki yetişkin bir çocuk oyunuyla bugün ve yarın Adana'da. Koyunoğlu çiftinin Aşk Hikayen Düşmüş adlı oyunları bu akşam, Fatih Koyunoğlu'nun Erdem Akakçe ve Bülent Çolak ile birlikte rol aldığı Meşhul Paşa ise yarın akşam Adana 01 Burda PGM Sahne'de. Topluluğun sevilen çocuk oyunu Hayalbaz Kaşifler ise aynı mekanda iki günde 4 temsille tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.Dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Gama Gallery, bu yıl 10. kez gerçekleşecek olan Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Art Ankara'da birbirinden usta isimlerin eserlerini sanatseverlerin izlenimine sunuyor. İran'ın dünyaca ünlü kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashvand'ın da arasında yer aldığı usta isimlerin eserleri 7-10 Mart tarihleri arasında görülebilir.