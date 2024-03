Manzaraya karşı sürüş keyfi

Karanlık Kanyon ya da uluslararası ekstrem spor camiasının bildiği adıyla Dark Canyon; pek çok kimse bilmese de son dönemde Türkiye'nin önemli spor noktalarından biri... Erzincan'nın Kemaliye'nin ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon gerçekten sıra dışı bir yer. Almanya, Amerika, Portekiz, Avusturalya, Kanada, İsviçre, Kuveyt ve İngiltere'den macera meraklıların hem kendilerine meydan okuma hem de doğayla barışık bir halde spor yapma imkanı buldukları bir yer. Şimdi de gündeme Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhancan Güven'in birbirlerine meydan okudukları muhteşem bir gösteriyle geldi. Erzincan Valiliği'nin desteğiyle gerçekleşen iki başarılı Türk yarış pilotunun şovuna geçmeden önce Karanlık Kanyon'un dünya çapında şöhrete ulaşmasına mercek tutalım.2021 senesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Karanlık Kanyon; kapalı ekosistemi, coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Kanyonun yaklaşık 25 kilometre uzunluğu, 1 kilometreyi geçen derinliği, 10-15 metrelere kadar daralan tabanı ve yüksek eğimiyle dünyanın en ilginç ve zorlu parkurları arasında yer alıyor.Türkiye'ye 2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonluğunu getiren Toprak Razgatlıoğlu, keskin virajlarla dolu yolda motosikletiyle cesur hamleler yapmaktan çekinmedi. Ayhancan Güven ise Skoda Fabia Rally2 aracıyla nefes kesici bir mücadele sergiledi. İlk kez asfalt zeminin dışında mücadele eden ikili, birbirlerini zaman zaman zorlamaktan çekinmedi. Toprak Razgatlıoğlu sıra dışı bu deneyim için, "Kanyonda motosiklet sürmek pistte sürmekten çok farklı. Motosikletim durmak için çok ağırdı ve sürüşü kolay bir arazi değildi" derken Ayhancan Güven, "Zorlu bir deneyimdi ancak çok eğlendim. Benim için unutulmayacak bir hatıra oldu" diye konuştu. İki isimle hem bu gösteriyi hem Karanlık Kanyon'u konuştuk.Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne gelen yerli ve yabanı sporcuların, "Buse Jamp" ve Wingsuit (Yarasa Adam) atlayışlarının gerçekleştirdikleri kanyonda, 1990'lı yıllarda kentte görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu ile başlayan rafting, kano, su kayağı ve zipline gibi birçok sportif aktivite de gerçekleştiriliyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, özellikle tekne turları ile bin metre derinliğe sahip Karanlık Kanyon'da gün doğumu ve batımını izlemek için yaklaşık 40 dakika süren tekne turu ile keyifli zamanlar geçiriyor. Kanyon bölgesi, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altında bulunan yaban keçileri ve vaşak gibi yaban hayvanlarına da doğal yaşam ortamı sunuyor. Kanyon, 2023 senesinde 100 bine yakın yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.- Kanyon manzaraya bakan için de yarışan için de çok güzeldi. Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum. Bir yarış destinasyonu olabilir mi emin değilim ama her sürücünün deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası yarışlar için biraz zor olabilir ama neden olmasın.- Tabii ki, karşındakini geçme düşüncesi ister istemez geliyor. Her zaman içimizde rekabet duygusunu taşıyoruz. Rekabet olmadan pratik bile yapmıyoruz.- Şehir çok güzeldi. Hep daha kalabalık yerlerdeyiz. Zaman zaman böyle sakin yerlerde olmak bambaşka bir enerji veriyor.- Kanyon boyunca tünellerden geçmek zor oldu. İlk kez kullandığım bir araçta direksiyon seti normalde kullandığımdan tamamen farklıydı. Ülkemiz açısından da çok değerli bir bölge. Daha önce de duymuştum, çekim sürecinde de daha yakından tanıma fırsatı buldum. İnsan vakit geçirdikçe hayran kalıyor. Sportif açıdan yarış için çok uygun değil, fazla tehlikeli.- Öyle bir düşüncemiz olmadı daha çok projeyi nasıl daha güzel hale getirebileceğimize odaklandık.- Daha önce gitmedim ama Red Bull Canyon Clash projesiyle bir sene içinde üç kere gittim ve uzun da vakit geçirdim. İnsanlar çok iyiydi, halk çok sıcakkanlıydı. Doğal güzelliklerle dolu bir yer.- Burası uluslararası bir yarış için fazla tehlikeli bir yer belki Transanatolia gibi bir yarış olabilir.