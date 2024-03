Nostalji galip geldi! Plaklar yeniden popüler

Özellikle 1960-1970'li yılların en çok tercih edilen müzik formatı plak, 80'li yıllardaki yerini kasetlere bırakmış, onun da popülerliği 90'ların ortalarından itibaren CD'ye geçmişti. Ancak gelişen teknoloji ve farklı müzik tüketim alternatiflerine rağmen plaklar, yeniden popüler oldu. Müzik dinleme alışkanlıkları değişse de 2020 itibariyle dünyadaki plak satışı CD satışlarını geride bırakmaya başladı ve o günden bugüne plaklar neredeyse yeniden altın çağını yaşamaya devam ediyor. Örneğin, ABD'de 2020 yılında yüzde 46, 2021 yılında ise yüzde 51 büyüyen plak pazarı 2022 yılında da büyümeye devam etti. Veriler, 2022'de yaklaşık 1.2 milyar doları bulan plak satışlarının tüm fiziksel müzik gelirlerinin yüzde 71'ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Ülkemiz için de benzer bir tablo var.Eski kuşak dediğimiz sanatçıların yanı sıra günümüzde popüler olan pek çok şarkıcı plak formatında albüm yayınlamaya başladı. Öyle ki; kimi albümler yeniden basılıyor ya da döneminde plak olarak yayımlanmamış albümler plağa kaydediliyor. Dijital çağın gençleri de duruma ayak uydurmuş durumda. Genç müzikseverlerin birçoğu, plak koleksiyonerliğine soyunurken, yeni çıkan plaklar da adeta yok satıyor. Bu ilgi, kimine göre plaktaki görsellerin CD'ye göre daha büyük olmasına ve iyi ses sistemlerinde müziğin daha kaliteli duyulmasına bağlanıyor. Müzik sektöründe hâkim olan bir başka görüşe göre dijitalleşmenin getirdiği yenilikler, bir kısım müzik tüketicisi tarafından dokunma hissinin özlenmesine neden oldu.Nitekim ABD'de plakçılarda yapılan bir ankete göre müzikseverler "Neden plak?" sorusunu yüzde 60 oranında ses kalitesi, yüzde 25 oranında nostalji hissi, yüzde 15 oranında ise dokunma hissi olarak açıklıyor. Neticede bu geri dönüşün altında yatan en büyük iki neden, sesin doğallığı ve müzik dinlemenin plak sayesinde bir seremoniye dönüşmesi.Türkiye'nin en büyük kültür sanat perakendecisi D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ da bu noktaya vurgu yapıyor. Konuyla ilgili görüş aldığım Altındağ şu açıklamayı yaptı:"Plaklara olan ilginin yeniden yükselişe geçmesinde birçok etken var. Öncelikle geçmişe duyulan özlem ve nostalji isteği, müzik tüketicilerinin tekrar plaklara yönelmesini sağladı. Dokunma hissiyatı yaratması bakımından, müzikseverler, elle tutulan bir albüm isteğinden, onun kokusunu alıp elleriyle cihaza koymanın nostaljik keyfinden uzaklaşmak istemedi. Bunun yanında analog ses kalitesinden vazgeçemeyenler, CD'nin veremeyeceği daha iyi bir ses kalitesi isteyenler de oldu. Günümüz teknolojisiyle üretilen pikaplar müzik tutkunlarına doyumsuz bir keyif sunuyor. Biz de D&R olarak pikap ve plağa olan ilgiyi yakından takip ediyoruz. Bununla doğru orantılı olarak artan bir satış grafiğimiz var. Örneğin, plak satışlarında yüzde 30, pikap satışlarında ise büyük bir pazar payına sahibiz. Özellikle pikapta çok fazla seçeneği sunabildiğimiz için müşterilerimizin ilk tercihi oluyoruz. Nitekim her yıl pikapta satış oranı her yıl yüzde 40 artıyor. 53 ildeki 226 D&R mağazasında binlerce plak mevcut. Ayrıca sadece D&R'a özel üretilen plaklar var. Aşık Veysel Dostlar Beni Hatırlasın, Ajda Pekkan Superstar 4, Edip Akbayram Yapraklara Dallara Nice Yıllara, Hüner Coşkuner Klasikler 2 ve Sibel Sezal Bu kalp Seni Unutur mu? gibi D&R için özel üretilen plaklara müzik tutkunları çok ilgi gösteriyor. Bu ilgi artarak devam edecektir."Programa katılan İMÇ'nin önemli isimlerinden prodüktör Ethem Zeytinkaya'nın altını çizdiği konu da çok önemli. Malum dijital çağda yaşıyoruz ama eskiye özlem her yerde mevcut. Özellikle dönem dizileri çok revaçta. Zeytinkaya da buna vurgu yapıyor:"Dönem dizileri ve dönem filmlerinde gramofonların, müzik dolaplarının, pikapların görünmesi, nostaljik şarkıların çalması eskiye özlem olduğunu gösterdi.Plağın keyfi çok başka. Dinleyiciler özellikle çıtırtı istiyor. Müşteri profili de değişti. Hayranlıkla sihirlenmiş gibi kalıyor gençler."İkinci Bahar / Özdemir ErdoğanSibel Can / Yeni AşkımLevent Yüksel / Med CezirCem Karaca / The Best Of 4L'amour Paris / Various ArtistsJazz For Lovers / Various ArtistsNilüfer / Müzik NilüferSinatra / UltimateFrank SinatraMFÖ Collection / Mazhar Fuat ÖzkanGöksel – 2000/2007 En İyileriNil Karaibrahimgil – Tek Taşımı Kendim Aldım – Sony MusicManga – Şehr-i Hüzün-Bergen – Son AğlayışımNil Burak – Best OfHümeyra – Best Ofİbrahim Erkal – Hürmet I-II-IIINeşet Ertaş – Türküler ve DeyişlerFunda Arar – RüyaCem Karaca – Bindik Bir AlameteSelda Bağcan & Ahmet Kaya – KoçeroPlağın bu yükselişi karşısında D&R, resmi You- Tube kanalında 'Plak Sohbetleri' adıyla bir programı da müzikseverlerle buluşturmaya başladı. Her çarşamba, müzik yazarı Murat Beşer'in hazırlayıp sunduğu programa şimdiye kadar altın plak ödüllü müzik duayeni Ömür Göksel, Bu Kalp Seni Unutur Mu" şarkısıyla gönüllere taht kuran Sibel Sezal ve klasik Türk müziğinin unutulmaz sesi Nesrin Sipahi gibi isimler de konuk oldu. Konu plak olunca sohbetler de bir o kadar eskilerden ve oldukça keyifliydi. Özellikle aşk şarkılarının romantik prensi Ömür Göksel'in konuk olduğu bölüm çok ilgimi çekti. 81 yaşındaki usta sanatçı 'Bugünün şarkıları çiklet gibi, tadı bitince atıyorsun. Bizim dönemimizdeki şarkıların sahiciliği yok' diyor. Plaklara dönüşten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göksel, aşk şarkılarından oluşan 19. plağını da müzikseverlere buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Göksel'in plaklara dair şu tabir de çok hoşuma gitti: "Plak kartvizit halini aldı. Bir yere çikolata götüreceğinize plak götürün. Tony Benett, Nat King Cole gibi duayen isimler Lady Gaga gibi dönemin popüler isimleriyle düetler yaptı. Bunlar da plak olarak yayınlanıyor.""Maliyeti çıkarabilmek için 3-4 baskı yapmak lazım. Biz resmen şövalyelik yapıyoruz" diyen Zeytinkaya plak çıkarmaya devam edeceklerini şu sözlerle ifade etti: "Erkin Koray, Neşet Ertaş, Arif Sağ gibi isimlerin unutulmaz eserlerini plak severlerle buluşturduk. Özellikle Ümmü Gülsüm'ün bin adetle sınırlı sayıda yaptığımız plak kısa sürede tükendi. Yakın zamanda dünyanın en özel seslerinden Abdulbasit Abdussamed'in Kur'an-ı Kerim LP'si çıkaracağız. Aynı zamanda kült sinema filmi Fahriye Abla'nın soundtrack plağı çıkacak."