Şimdi jean pantolon satın alma zamanı

Yıllar geçse de her zaman dolabınızda olacak ve her zaman güncelliğini koruyacak olan tek bir parça söylememiz gerekse o kesinlikle jean olurdu... Jean'in yani denim kumaşının popüleritesi asla geçmeyecek. Özellikle son bir yıldır jean parçalar uzun yıllardır olmadığı kadar popüler... Çanta, ayakkabı, aksesuvar aklınıza ne gelirse jean'den tasarlanıyor son günlerde. Ve popüler trendin etkisiyle üst üste olabildiğince jean parça da bir arada kullanılıyor. Jean dediğimiz zaman ama kabul edelim hepimizin doğal olarak aklına jean pantolonlar geliyor...2024 ilkbahar-yaz sezonu için tasarımcılar, günlük giyimin temel parçalarına yöneldiler. Jean, tabii ki bu temel parçaların başında geliyor. Bu pratik parçayı yeni sezon için güncellerken lüks dozunu arttırmak için titiz silüetlerde ince tasarım detaylarına yer verdiler. Örneğin, Proenza Schouler'da 90'ların düz kesim jean modeli akıllıca bir manevrayla çift katlı bel bantları ile güçlendirilmişti. Loewe'de ise, baggy jean ayak bileklerinde birikecek, katlanacak ve kıvrılacak şekilde alınmıştı. Yeni yaklaşımlar sadece bununla sınırlı değil tabii ki. Jean dışında denim parçalar da tasarımcıların yakın markajındaydı. Burada, trendlere geçmeden önce, denim ile jean arasındaki farkı tekrarlamakta fayda var. Denim, pamuklu, dayanıklı, kullanışlı ve kaba kumaşın adıyken jean, bu kumaştan üretilen pantolonu karşılıyor. Modaevleri de jean'e yeni bir soluk verdiğine göre tam da ilkbahar-yaz sezonunun kapısında olduğumuz şu günlerde yapılacak en güzel şey dolabımıza popüler modellerden birkaçını eklemek... Haydi gelin beraber bakalım önümüzdeki günlerde herkesin üzerinde görmeye başlayacağınız jean modellerine...Önümüzdeki sezon en çok göreceğimiz jean modellerinden biri de taşlı, kristalli, incili, boncuklu, pullu yani aklınıza gelebilecek her şekilde süslenmiş olan modeller... Resmen bir beyaz atlet giydiğinizde bile bir anda kendinizi süper süslenmiş hissettiğiniz modeller çok ama çok popüler olacak. Her kesimde, her renkteki jean'lerden bahsediyoruz bu arada... Sorarsanız bana bu tarz bir jean satın aldığınızda dolapta maksimum kullanımla ihtimali birkaç kereden fazla değildir... Bu nedenle mesela illaki alacaksanız siyah jean üzerine siyah kristal süslemeli olanlardan tercih edebilirsiniz mesela... Ya da beyaz jean üzeri sadece paçasında ya da cep detaylarında kristal ya da beyaz bul detayları olanlarından...Horseshoe yani at nalı şeklindeki jean'ler kesinlikle bu yılın en favori jean pantolonları olmuş durumda... Fark ettiyseniz jean'e bu ismin verilmesinin nedeni gerçekten de duruşunun at nalına benziyor oluşu... Birkaç yıldır çeşitli moda editörlerinin üzerinde gördüğümüz ve kabul edelim "Kim bu zorlama modeli giyer ki?" diye içimizden sorduğumuz bu model jean'ler bu sezonun olmazsa olmazı... Citizen of Humanity gibi jean markaları da Alaia gibi dev modaevleri de çoktan önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonu için bu modeli koleksiyonlarına katmış durumda... Yani kısacası yapacak bir şey yok bizlerin de önümüzdeki sezon için bu tarz bir model jean'e sahip olmamız gerekiyor.90'lar modasının son birkaç yıla ne kadar büyük bir damga vurduğunun farkındasınızdır. Tabii ki 90'lar modası bu kadar etkiliyle konunun jean'lere gelmeyeceğini düşünmek mümkün değildi. 90'larda popüler olan düz paçalı, rahat, hafif düşük belli, orta lacivert tonlarındaki modeller bu sezon çok ama çok popüler. Bir anda deri bir ceketle ve tişörtle ortaya farklı bir görüntü çıkaracağınız kesin olan bu modeller hem ofise hem de ofis şıklığına da uygun olması nedeniyle son derece iyi bir yatırım parçası olma özelliği taşıyor.Jean'ler içinde belki de yazın en rahat edeceğiniz model bu... Baggy model jean'ler kesinlikle size hareket özgürlüğü sağlayacaktır. Kumaş sizi rahatsız etmeyecektir. Baggy jeans kalıbı, bel ve basen kısmında daha dar, bacak kısmında ise bol ve geniş bir kesime sahip olan pantolon kalıbıdır. 1990'ların sonlarından itibaren popülerleşen bu kesim, özellikle hiphop kültürü içerisinde yaygın olarak kullanılmıştır ve rahatlık ile özgün tarzı ön planda tutar. Yani ilkbahar-yaz sezonunda olmazsa olmaz bir modeldir. Ama bu kadar bol modeller emin olun sizin biraz daha kısa boylu görünmenize ve ne yazık ki olduğunuzdan da daha kilolu durmanıza neden olabilir... Bu yüzden ya ayağınıza giyeceğiniz topuklu ayakkabı modeliyle ya da bolluk oranını abartmayarak vücudunuzun iyi görünmesine dikkat etmenizde fayda var.En koyu lacivertler bu sezonun olmazsa olmazları arasında... Mavinin her tonunun popüler olduğu bu dönemde jean'lerin de görünür bir lacivert olması kombinlerin daha şık durması bakımından önemli... Bu renk asil duracağı için grilerle, kahve tonlarıyla ve siyahlarla son derece iyi bir uyum yakalayacaktır. Helmut Lang'in son defilesindeki iddialı ama iddiasız o kombinleri bir gözlerinizin önüne getirin tam olarak ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacağınızdan eminim.Moda dünyasında bir trend yükselişe geçiyorsa emin olun tam onun zıttı olan bir başka trend de atak yapmıştır kesinlikle... Yani pullarla, taşlarla süslenmiş jean'lerin popüler olduğu bu dönemde bir yandan da eskimiş görüntülü hatta kirlenmiş görüntülü jean'lerin popüler olması çok da beklenmedik değil... Yırtık pırtık, kesik, tozlanmış gibi duran yani aklınıza gelebilecek tüm kirli pisli modeller çok ama çok popüler bu sezon.Çoğu kişi stil dünyasına skinny jean'lerin geri dönüp dönmeyeceğini konuşsa da, yeni yılla birlikte gördük ki farklı denim trendleriyle beraber skinny jean'ler de yeniden yükselişe geçti. Sosyal medyanın da etkisiyle geçmişe duyulan nostaljik özlem, trend döngülerini neredeyse her sene hızlı bir değişime uğruyor ama pandemide aldığımız kiloları çoktan vermeyi başardığımız için vücudumuzun formunu ortaya çıkaran bu modeller yeniden popüler olmuş durumda...Neredeyse her birimizin gardırobunun yeni konuğu olan bermuda şortlar, 2024 yılında önlenmesi zor bir yükselişe geçmeye hazırlanıyor. Baum und Pferdgarten veya Saks Potts gibi asil modaevlerinin yakın markajında olan bu şortlar, kombinlerinizin yeni vazgeçilmezi olmaya aday. Bu modelleri şık gömleklerle, bluzlarla ve ceketlerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.Moda literatüründe asit yıkama olarak bilinen beyazlatılmış gibi görünen bu modeller, bir süredir podyumların gözde parçaları arasında yer alıyor. Akla gelebilecek hemen hemen her renkte karşımıza çıkan asit yıkama modelleri, kesinlikle bir şansı hak ediyor. Özellikle beyazlarla kombinlendiklerinde oldukça da hoş görünüyorlar.Eğer kargo pantolonların önlenemez yükselişi sizi içten içe mutlu ediyorsa, gelecek sezon da bu mutluluğunuzun süreceğinin altını çizelim. 2024 yılında temiz ve zarif bir siluet sunma iddiasıyla sezona giriş yapmaya hazırlanan kargo kotlar, özellikle günlük kullanımda çok yönlü kimliğiyle dikkat çekiyor.