7/24 şehirde yaşam

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek ayın manevi atmosferinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Onlardan biri Ankara Devlet Klasik Türk Müziği solistleri tarafından CSO Ada Ankara Sahnesi'nde gerçekleşecek. Merhaba Ey Şehr-i Ramazan başlıklı Türk Tasavvuf Müziği Konseri'nde sanatçılar, 14 Mart akşamı kulaklarda yer etmiş birbirinden özel ilahi ve kasideleri sanatseverler için seslendirecekler... Bir başka etkinlik ise güzel sanatlar genel müdürlüğü sanatçıları ev sahipliğinde AKM'de gerçekleşecek.İstanbul'daki güzel sanatlar koroları ve topluluklarının katılımıyla gerçekleşecek olan ramazan ayına özel bu etkinlik, İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları ile 13 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izleyicinin beğenisine sunulacak. Konserde Ömer Faruk Belviranlı, Halil Altıngöz, Ufuk Yürüç, Murat Irkılata, Dilek Türkan, Hamdiye Efeoğlu, Seher Çelik, Şennur Dinleyen sahnede solist olarak yer alacak.Tiyatromuzun en verimli yazarlarından Ahmet Sami Özbudak'ın yeni oyunu 'Bab' İstanbul Tiyatro Festivali'nden sonra ilk kez perde açıyor. Özbudak'ın yazıp yönettiği oyun, on kuşaktır cellat olan bir ailenin son ferdi olan Bâb'ın hikâyesini konu alıyor. Usta oyuncu Bülent Emin Yarar'ın rol adlığı oyun, 12 Mart Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek.İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri isimli resim sergi sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Dr. Necmi Sönmez'in katkıları ile hazırlanan, Alman iş kadını Irene Karcher'e ithaf edilen sergi, yarın akşama kadar Vadistanbul'da ziyaretçilerini bekliyor.