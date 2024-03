Ayrılık sinyallerini doğru algılamak önemli

İlişkiler karmaşıktır. Çünkü her insan birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir. Bundan ötürü de bazen yaşanan ilişkide insanlar ilişkinin gidişatının kötü olduğunun farkına varamazlar. Elbet her ilişkide inişler ve çıkışlar yaşanır. Bazen partnerinizin canı, kendi hayatındaki bir duruma sıkılmış olabilir. Belki biraz yalnız kalmak ona iyi gelecektir. Ama ya aslında ayrılmak istiyorsa...İşte bundan ötürü partnerinizin davranışlarını doğru yorumlayabilmek çok önemli. Bir kişinin ayrılmak istediğini gösteren sinyaller elbet olabilir. Ancak sadece tek bir davranış, dönemsel davranış değişimi bu anlama gelmeyebilir.Hiçbir ilişki, inişler ve çıkışlar olmadan ilerleyemez. Ama peki ya ilişki artık tamamen bittiyse... İşte ilişkinizin artık bitme sinyalleri verdiğini gösteren işaretler:Partnerinizde var olan iletişiminiz eskisine nazaran gözle görülür bir şekilde azalmaya başladıysa, bu durum partnerinizin kendisini duygusal olarak geri çektiğinin önemli bir sinyali olabilir. Artık aramalarınıza ve mesajlarınıza daha geç dönüyor, sizinle ilişkiniz hakkında var olan ciddi konuşmalardan kaçıyor, sizinle artık görüşmek için değil de görüşmemek için bahaneler yaratmaya başladıysa partneriniz sizden uzaklaşıyor olabilir...Eskiden yapacağınız aktiviteleri, hayatınızla ilgili kararları ve gidişatınızı konuşurken, birlikte ilişkinin gelişimi için çabalarken artık bunun sadece tek yönlü çabaladığınız bir durum haline geldiğini görmek, yani ilişkideki sorumlulukların artık çoğunu sizin alıyor olmanız, olumsuz gidişatla ilgili bir diğer sinyaldir. Bu durumda partneriniz her şey yolundaymış gibi duruma genellikle ilgisizdir ve sizin durumu abarttığınızı söyleyebilir.Duygusal olarak partnerinizin sizden uzaklaşması, sizle olan her türlü etkileşiminde daha soğuk daha mesafeli -yani sizinle hayatını, düşüncelerini, duygularını paylaşırken daha az bilgi paylaşıp, paylaştığı noktaları da çok detay vermeden paylaşan- olabilir.Bu durum da artık hayatının detaylarını sizinle çok paylaşmak istemediğini çünkü sizi bu noktalara dahil etmediğini gösterir.Partnerinizle olan ilişkinizde birbirinize olan yakınlığınızda azalma, sevgi dozunuzun eksilmesi ve cinsellikteki düşüş ilişkinize dair tehlike çanlarını çalmaktadır. Partneriniz eskisine oranla artık size daha az dokunuyor ve size daha az ilgi duyuyor olabilir.İlişkide kavgaların artması ve sürekli huzursuz bir halin egemen olması, ilişkinin bastırılan problemlerinin olduğunun habercisi olabilir. Partneriniz artık eskisinden daha fazla sizinle çatışıyor çözüm için işbirliği göstermiyor, sizi çok sık eleştiriyor, daha fazla savunmacı bu durum da artık ortak noktada buluşamamanıza neden oluyor.Eskiden konuşmasanız bile nerede olduğu hakkında fikir yürütebildiğiniz kişinin artık nerede olduğunu bilmiyor ve ondan saatlerce haber alamıyorsanız haber aldığınızda da verdiği cevaplar sizde kuşku uyandırıyor ve sizi ikna etmiyorsa bu durum da ilişkinizde güvensizliğin artışına neden olabilir.Eskiden birbirinizle birçok hayaller kurar ve birbirinizsiz bir hayat düşünemezken artık kurduğunuz bu hayallere partnerinizin ilgi kaybı, gelecekle ilgili çok fazla konuşmamak ve karşılıklı arzu ettiğiniz durumların peşinden gitme konusunda isteksizleşmesi de ilişkinizin tehlikeli bir yol ayrımına gittiğinin sinyali olabilir.Eskiden partneriniz iş, aile, sosyal yaşamında bir problem yaşadığında ilk sığındığı güvenli liman siz iken artık bu kişi arkadaşları haline geldiyse ve artık bu konularda onun için onların onay ve ilgisi önemliyse aynı zamanda da bu güveni almak için artık onlara güveniyorsa güvenli limanı artık yön değiştirmiş olabilir.Partneriniz için eskiden hayatındaki ilk öncelik siz iken artık önceliğinin kariyer, para, iş, arkadaşlık gibi kavramların olması ve bu durumla birlikte öncelik sıralamasında artık sizin çok daha gerilere düşüşünüz önemli bir tehlike sinyalidir.Sizinle evlenmek, bir aile kurmak eskiden çok talep ettiği bir noktadayken artık bu konunun açılması bile onu rahatsız edebilir veya bu konu açıldığında çok kaçamak cevaplar verebilir. Uzun vadeli kurulan her planda isteksiz olduğunu anlarsınız.Bazen ilişki öyle bir aşamaya gelir ki partneriniz iyi bir şey yapmış olsa bile onun gider en kötü tarafını görürsünüz. Partneriniz sadece nefes aldığında bile öfkeli hissediyorsanız ilişkide ciddi anlamda büyük problemler yaşanmaktadır.İlişkilerde elbette bireysel vakit geçirebilmek ve kişisel sınırlar çok önemlidir. Ancak bu şekilde yalnız geçirilen vakitlerin güzel olmasının en büyük nedeni de sonunda sevdiğiniz kişiye kavuşabilmektir.Eğer ki partnerinizden uzak geçirdiğiniz zamanı onunla olduğunuz zamandan çok daha fazla seviyorsanız ilişkiniz bitmek üzere denilebilir.Eğer ki ilişkiniz istediğiniz şekilde gitmiyorsa sürekli olarak bekar olmayı hayal edersiniz. Özellikle çoğu zaman partneriniz olmasaydı nasıl bir yaşamınız olurdunun hayalini kurmaya başladıysanız bu ilişki sizin için yeterince iyi hissettirmiyordur.İlişkinizde tehlike sinyallerini fark etmenize rağmen bunların üstünü örtmek ve bunları düzeltmeye çalışmamak ilişkinin sonuna atılmış bir imzadır. Bu sinyaller anlaşıldığında çok geç olmadan bu sinyalleri konuşmak ve düzeltmeye çalışmak ilişkinizi kaybetmemek adına yararlı olacaktır.Doğru olduğuna inandığınız ilişkiyi hem bulabilmek hem de sürdürebilmek zordur. İlişki asıl bu adı aldığında aktif bir çaba gerektirir. İlişkinin aktif olarak devam etmesi için bağlılık, çaba, iletişim ve güven gereklidir. Fakat bazen öyle durumlar vardır ki her iki kişinin de ilişkinin düzelebileceğine dair umutları yoktur. Her iki kişi de var olan sorunları görür ama çözmeye istekli değildir. İşte bu artık ilişkinin sonuna gelindiğini gösterir. Kişiler birbirlerini mutsuz etmeden, hayatlarına saygı duyan bir şekilde birbirlerine elveda demeyi de bilmelidirler.