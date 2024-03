Evrende durduğum yeri kendim belirledim

Balıkesir doğumlu birinin dünyada rağbet gören ünlü bir çizer olması normal karşılanabilir ama efsane dizi Game of Thrones için illüstrasyonlar hazırlaması, diziye ilham veren yazar George R.R. Martin'in son kitabının kapağının çizeri bir ressam olması muazzam bir başarı değil mi? Bu isim Ertaç Altınöz... Kendisiyle temas kurup röportaj yapmak istiyorum ancak temkinli yaklaşıyor. İşinin çizmek olduğunu yazıyla pek arası olmadığını söylüyor. Telefonu kapattık bir süre sonra mesaj atıp sorularımı yanıtlama kararı aldığını söylüyor. Gelen yanıtlar, usta çizerin çizgilere olduğu kadar cümlelere de hakim olduğunu gösteriyor. Az sonra okuyacağınız satırlar; çizmeye meraklı, fantastik yapımlara tutkusu olan, yapıtlarıyla dünyaya açılmanın yollarını arayan herkes için önemli bilgiler içeriyor. "Ayvalık'ta köpeğim ve ailemle yaşıyorum. Gelişim yıllarım internetin olmadığı, görece daha mutlu yıllar... Raflarda ansiklopedi ve dergilerin, duvarlarda posterlerin, sehpada Betamax bir videonun ve masada Amiga bilgisayarın olduğu bir evde büyüdüm. Çizgi filmler, filmler, bilgisayar oyunları ve kitaplar bugün olduğum insan olmamda büyük rol oynadı. Sürekli oyuncaklarıyla oynayan, okuyan, dinleyen ve çizimler yapan yarmaaz bir çocuktum.2007-2008 yıllarından beri fantastik resimler, illüstrasyonlar hazırlayan, freelance çalışan profesyonel dijital bir ressamım. George R.R. Martin ve yayınevi Ten Speed Press'le yolumuz kendi çabalarımla, yani yaptığım işe olan tutkum sayesinde kesişti. Kendileriyle çalışmadan önce portfolyomda hali hazırda yüzlerce Game of Thrones temalı fan art (hayran sanatı) çalışması vardı. Sanırım Westeros'a (Martin'i romanında yedi krallığa mekan olan hayali coğrafya) adım atmaya hazır bir çizer olduğumu kanıtlamıştım. Yıllar boyunca gerçekleştirdiğim çizimler, serinin hayranları ile dizinin üretici kadrosunda tanınırlığımın oluşmasına sebep oldu. Varlık gösterdim; diğer hayranlarla çizimlerim vesilesiyle diyalog kurdum ve bu evrende durduğum yeri kendim belirledim. Sanırım eser sahibinin, burada böyle bir adam olduğundan uzun zamandır haberi vardı. George R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. ve Linda Antonsson imzalı, kendilerinin son kitabı The Rise Of The Dragon'da birlikte çalıştık. Kitap çok çeşitli ülkeden 38 farklı çizerin 180'den fazla çalışmasını, illüstrasyonunu içeren bir resimli roman. Kitaptaki illüstrasyonlardan 21 tanesi bana ait. Bunun yanında, kitabın Amerikan baskısının, yani birçok ülkede yayınlanan edisyonunun kapağının çizeri de benim. Bir George R.R. Martin kitabında kapak çizeri olmak herkese nasip olmaz. Bu tarifsiz bir mutluluk tabi." Dizinin hayran kitlesi, Altınöz'ü yakın takibe almış, internette "Dizinin gidişatını nasıl bildi?" tartışmalarına girilmiş. Hatta bazı oyuncular Altınöz ile iletişim kurmuş:"Game of Thrones'un geçmiş bölümlerini defalarca izlemişimdir. Kitaplara hakimim. İzmir Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü ve Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım, yani bir hikayenin nasıl ilerleyebileceğini tahmin edebilecek donanımdayım. Saatler süren araştırma, forumlar, teoriler, kitap sayfalarından notlar ve kitap kurdu dostlarımla sohbetler oldukça aydınlatıcı oldu. Bunları bir potada erittiğimde tahminlerimi çizme işi çorap söküğü gibi geldi. Başka birçok çizer bir fan art yaptıklarında en popüler kanaati resmetti, internet sayfalarında müthiş bir gösterim sayısına ulaştılar. Çünkü çizdikleri temalar popüler fikirlere aitti. Hiç bir zaman popüler olanı gözetmedim; tek istediğim kendi fikirlerimi resmetmekti. Night King ve Jon Snow'u bir düelloya tutuşmuş veya Daenerys'i demir tahta oturmuş olarak asla resmetmedim mesela. Onun yerine dizide gerçekleşmeden aylar önce, Arya'yı Night King'le karşı karşıya çizdim, Daenerys'i King's Landing'i yerle bir ederken çizdim ve Bran Stark'ın tahta oturacağını işaret ettim. Ve daha niceleri. Dizinin oyuncularından büyüklü küçüklü neredeyse herkesle Twitter ve Instagram üzerinden selamlaştık. Çizimlerimi paylaştılar, güzel yorumlar eklediler. Pedro Pascal'dan (Oberyn Martell) Haftór Júlíus Björnsson'a (The Mountain), Eugene Simon'dan (Lancel Lannister), Ben Crompton'a (Dolorous Edd) ve daha niceleri... Sık sık mesajlaşıp sohbet ederiz. George R.R. Martin dahil, sosyal medyalarımızdan takipleşiyoruz."- Gerçekten de öyle! Yaptığınız iş duygusal bir iş olduğunda, ona karşı oluşacak olan ilginin de gerçek olmasını istiyorsunuz. Varsın 10 milyon takipçiniz olsun, yeter ki bunlar gerçek takipçiler olsun. İşinizin kitlelere ne kadar hitap ediyor olduğunu anlamanın daha sağlıklı bir sağlaması yok. Tüyo vermem gerekirse, kendimi ne zaman yorulmuş hissetsem ulu önderimiz Atatürk'ün "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözlerini hatırlarım ve ani bir silkelenmeyle çalışmama geri dönerim. Genç arkadaşlarım, ne yapıyorlarsa önce çok severek ve de sürekli olarak yapsınlar. Yaratım sürecindeki her insanın içsel yolculuğunda inişler ve çıkışların çok normal olduğunu bilip bu süreçlerde yaşadıkları hiç bir olumsuz gelişmeden etkilenmesinler. İçlerindeki ateşi hiç söndürmesinler. Bizler dijital illüstrasyonun sınırlarının daha keskin ve bu alanın hâlâ bakir olduğu bir dönemde bu işe giriştik, dolayısıyla işimiz nispeten daha kolaydı. Şimdi genç arkadaşların yarıştıkları çok fazla etken var. Daha fazla rakiple, daha hızlı değişen sektör ihtiyaçlarıyla, sürekli yenilenen araçlarla ve yapay zekayla ve internet algoritmalarıyla da mücadele etmeleri gerekmekte. Kendilerine güvenleri hep yüksek olsun. Çalışmalarını beğenmeseler bile sergilemekten çekinmesinler. Portfolyo sitelerinde hesaplar açıp internet ortamında varlık göstersinler. Sektör profesyonelleriyle diyaloğa geçip birikimlerinden faydalansınlar ve çok çalışsınlar. Taşlar bir bir yerine oturacaktırÇocukken JRR Tolkien (Yüzüklerin Efendisi, Hobbit), Frank Herbert (Dune), Tracy Hickman- Margaret Weis (Dragon Lance), R.A. Salvatore (Forgotten Realms) ve Ravenloft'a kadar birçok kitap okudum. Agatha Christie, Stephen King gibi yazarların yanı sıra Charles Dickens, Hazine Adası gibi çocuk kitapları da okurdum. Nils ve Uçan Kaz çizgi romanlarım var mesela, hâlâ saklarım..Şimdi de George R.R.Martin'in yanı sıra Jasmine Young, Sam Sykes gibi kitap kapaklarını çizdiğim fantastik roman yazarlarını okuyorum.Ejderha çizerken o anki ruh halime göre 90'lar Türkçe pop müzik dinlemek beni çok eğlendirir.Çocuğum yok. Mesaimi bölmedim hiç, zamanımdan feragat etmedim. Hep kendime yatırım yaptım. Ebeveyn olmak çok kutsal bir şey eminim. Şu anEmekliliğimle ilgili planlarım arasında "öğretmek" var! Üretkenliğim durma noktasına geldiğinde artık yolun sonu dediğim bir yer geldiğinde (ve maddenin tabiatına göre o gün gelecek); efektif şekilde birilerine bilgimi aktarmaya kendimi adayacağım. O gün gelene kadar da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. 42 yaşındayım ama bir gün neden olmasın?Çizim yaparken yabancı müzik dinlerim. 80'ler, 90'lar pop müzikleri, film-dizi-bilgisayar oyunu soundtrackleri ilk sıradadır. Ramin Djawadi ve Calum Scott'ın yeri ayrıdır.