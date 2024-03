Bu sezon herkesin gözü ayaklarınızda

Mart ayının gelmesiyle birlikte trendleri daha yakından takip etmeye başladık... Hepimiz ilkbahar- yaz sezonunda bizi neler bekliyor, dolabımızı nasıl organize etmemiz lazım diye düşünmeye başladık. Bir yandan hâlâ devam eden indirimlerden yararlanmak istiyoruz, bir yandan geçtiğimiz yıl aldığımız parçaların kaçta kaçının hâlâ popüler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi biz de moda sayfasında yavaş yavaş yaklaşan bahar günlerinde neler giyeceğimiz üzerine haberler yapmaya başladık. Dış giyim, kombin önerileri derken bu hafta konumuz artık doğal olarak biz kadınların vazgeçilmezi ayakkabılara geldi... 2020 yılı başında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının üzerinden tam dört yıl geçmiş. "İdil bunun da modayla ne alakası var ki?" diye soranlarınız olmadığını umuyorum. Moda tamamen sosyolojik ve kitlesel psikolojik olayların bir yansıması sonuç olarak. Ve pandemi bizim giyim kuşama dair bildiğimiz birçok kodun değişmesini, evrimleşmesini ve bazı açılardan da daha kötüye gitmesine neden oldu... Pandemiyle birlikte hayatımıza spor ayakkabı ve kaba saba bot gerçeği girdi oturdu mesela. Hatta bu iki parça bence biz kovid dönemini yaşayanların vazgeçilmezi haline de geldi...Bir yandan da bu kadar rahat bir giyim tarzı bizlerin yani kadınların daha seksi, iddialı ve şatafatlı ayakkabılara da yönelmemize neden oldu. Aşırı yüksek topuklar, platformlu ve aşırı topuklu ayakkabılar, kristallerle süslenmiş modeller, dev çiçeklerle süslenmiş modeller aslına bakarsanız hep kovid sonrası yansımaları... Biz kadınların kendimiz gibi giyinemediğimiz ve tamamen cinsiyetsiz spor giyim parçalarını benimsemek durumunda kaldığımız o dönem pandemi sonrasında çok daha iddialı parçaların hayatlarımıza girmesine neden oldu. Ve kabul edelim bu dönemin de sonuna geldik. Sonuç olarak ofislere dönülen, şehir yaşamının kaosu içinde bir yerden bir yere koşturmak zorunda kaldığımız ve bir yandan da baharın kendisini hissettirdiği bir dönem içindeyiz."O zaman bu sezon ne giyeceğiz" diye soruyorsanız haydi gelin hep beraber yakından bakalım bu sezonun yükselen ayakkabı trendlerine...Tabii ki tüm pandemi dönemini spor ayakkabılarla geçirdikten sonra tamamen onlardan kopmamız imkansızdı... Normalleşen hayatlarımıza döneli neredeyse iki yıl olmasına rağmen spor ayakkabılar hala popülaritelerini sürdürüyor. Ancak bir farkla artık daha fazla şehir yaşantısına uygunlar... Yani 70'li yıllarda daha fazla gördüğümüz neredeyse sporlaştırılmış bir babete benzeyen daha şık versiyonları bu ilkbahar-yaz sezonunda hayatlarımızda... Hatta bu sezon iş daha da iddialı bir hale geldi ve metalik versiyonları daha da popülerleşti... Gold, silver ve hatta pullarla süslü spor ayakkabılar bu sezon çok ama çok popüler. Bu ayakkabıların en güzel yanı aynı bir babeti giydiğiniz rahatlıkla elbiselerin ve eteklerin altına giyebiliyor oluşunuz...Babet, görünüş olarak balerinlerin kullanmış olduğu ayakkabılara benzeyen hafif yapıya sahip ayakkabı çeşitlerinden birisi olmaktadır. Balerinlerin ayakkabılarından ilham alınarak üretilen babetler, 1950 yıllarında Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor gibi popüler isimler sayesinde gündem olmuştur. Babetlerin en güzel yanı günlük hayatta rahatlıkla giyebileceğiniz bu modeli, akşamları da şık bir yemeğe giderken giyebiliyor olmanız...Mary Jane ayakkabılar ayak bileği boyunca bir toka veya düğme ile sabitlenen, kayışlı sade ayakkabılardır. Bu ayakkabılar düz, topuklu veya platform tabanlı olabilir. Deri, kanvas veya yapay bir malzemeden üretilebilir. Bu model geçtiğimiz sonbahar-kış sezonunda hayatlarımıza girdi ve o günden bu güne popülaritesi her geçen gün daha da yükseldi. Siyah rugan ve hafif topuklu bir Mary Jane'i olmayanınız kaldı mı emin değilim... Bu sezon ilkbaharın da etkisiyle çiçeklerle, renk bloklarıyla hatta çizgili baskılarla zenginleştirmiş modeller çok ama çok gözde... Her stilli rahatlıkla giyebileceğiniz, dolabınızdaki her kıyafetlerle kombinlemesi oldukça kolay olan bu modellerin alçak topukluları olduğu gibi yüksek topuklu modelleri de bulunuyor. Bu ayakkabıyla hem ultra seksi, hem kolej stiline uygun kıyafetleri rahatlıkla giyebilirsiniz. Bu sezon tek bir ayakkabı alma şansınız varsa bu kesinlikle Mary Jane model olmalı... Pudra ya da bej tonlarında bir Mary Jane ile tüm sezonu rahatlıkla geçirebilirsiniz...Alçak topuklu, bağcıksız, rahat giyilen ve kullanılan bu ayakkabı modeli hem kadınların hem de erkeklerin vazgeçilmez ayakkabı modeli olmaya aday. Loafer ayakkabıların ilk olarak İngiltere kralı VI. George için tasarlandığı biliniyor. 1800'lü yıllar İngilteresi'nde çok popüler olan bu model, rahatlığı, konforu ve sade tasarımıyla kısa sürede tüm dünyaya yayılmış. Loafer ayakkabı çeşitleri üstün konfor özelliği sayesinde ayaklarınızı gün boyu rahat ettirirken şık tasarımı ile de kombinlerinizde şık görünmenize yardımcıdır. Babet çoraplarıyla ya da kısa çoraplarla giyebileceğiniz bu modeller etekten pantolona her modelle son derece şık ve uyumlu. İlkbahar-yaz sezonunda da krem, kahverengi, bej olanlarını sıklıkla göreceksiniz. Hatta bazı markalar süet ve oldukça parlak ve iddialı renklerle bu ayakkabılardan koleksiyonlarına çoktan eklemiş durumda...Kitten heel Türkçe'ye tam olarak çevrilmiş değil ama kısa topuklu hafif sivri burunlu ayakkabılar için bu terim kullanılıyor. Bu ayakkabılar ile hem topuklu ayakkabı giymiş gibi zarif bir duruşa sahip olabilirsiniz hem de bir spor ayakkabı kadar rahat hareket edebilirsiniz. Eteklerle ve elbiselerle de çok rahat bir şekilde kombinleyebileceğiniz bu model ayakkabıların her rengi bu sezon çok ama çok popüler. Bu tür ayakkabıların özellikle de arkası açık olanları bu sezonun en gözde modellerinden... Siyah rugan, arkası açık, küçük topuklu bir model bulursanız ondan emin olun yazın terlik giymeye başlayacağınız günlere kadar vazgeçemeyeceksiniz. Hem rahat, hem de konforlu olan bu modeller bir yandan dişi ve şık bir havaya sahip oldukları için dolaplarınızın vazgeçilmezi olmaya aday...