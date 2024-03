Şehir şehir Ramazan

Ramazan Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla yaşanıyor. Belediyeler birbirinden güzel etkinlikler ile ramazanın manevi atmosferini aile ve çocuklara yaşatmaya çalışıyor. Biz de, il il, ülkemizdeki çocuklara özel etkinlilerden bir derleme yaptık. Bursa'da Hacivat ve Karagöz gösterileri, Sakarya'da ramazan Sokağı, Konya'da ilk oruç sevinci, Erzincan'da sinema keyfi, mehter takımı, pamuk şekerleri, ramazan macunları ve dahası yurdun dört bir köşesinde çocukları bekliyor.Kütahya Belediyesi, ramazan boyunca faaliyette olacak büyük bir panayır alanı açtı ve burada tüm Kütahyalılar ailece vakit geçirebilecekler. Ramazan etkinlik alanında, Evliya Çelebi Mehteran Takımı, Zeybek Gösterisi, İlizyonist, Kanto Gösterisi, Şiir Dinletisi ve Türk Halk Müziği Dinletisiyle dolu dolu bir başlangıç yaptı. Ramazan ayı boyunca Ramazan Etkinlik Alanı'nda birbirinden renkli, eğlenceli, farklı ve kutlu ayın manevi iklimine uygun etkinlikler olacak.Bursa Belediyesi de çocukları unutmamış ve ramazanı onlar için bir şölene çevirmek için her güne bir etkinlik koymuş. Bugün Yenişehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da Hacivat ve Karagöz gösterisi var. Yarın Rafadan Tayfa'nın sevilen tiyatro oyunu Grup Rafadan Merinos AKKM Osmangazi Salonunda olacak. Tüm gösterileri belediyenin internet sitesinden takip edebilirsiniz.Konya Belediyesi ilk orucunu tutan 7-8 yaş çocuklara hediyeler dağıtıyor. Bunun için internet sitesinden 25 Mart'a kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Çocuklara unutamayacakları bir ramazan anısı yaşatmaya çalışan Konya Belediyesi, bu etkinliğine İlk Oruç Sevindi adını vermiş.Aksaray belediyesi de tekne orucu tutan 6-9 yaş arası çocuklara sürpriz hediyeler veriyor. Tekne orucu tutan çocuklara yönelik verilecek ödüllerle ilgili bilgilendirmeler Aksaray Bilim Merkezinden yapılıyor. Aksaray Belediyesine ait resmi sosyal medya hesaplarında bulunan formları dolduran çocuklar hediye almaya hak kazanıyor. Toplamda 2 bin çocuğun ödüllendirileceği etkinlik için son başvuru tarihi 24 Mart.Erzincan Belediyesi de her güne bir etkinlik koyarak şehirde ramazan ruhunu canlı tutan belediyelerden. Çocukları da unutmayan belediye; sinema gösterimleri, Karagöz-Hacivat, Aşık ile maşuk perde oyunu, çocuk korosu ve yöresel halk oyunlarından oluşan bir program oluşturmuş.Sakarya Belediyesi, çocuklara özel ramazan etkinlikleri ile miniklere ramazanın manevi atmosferini yaşatmaya çalışıyor. Atölye çalışmaları, gölge oyunları, kitapevleri ve sahaf etkinlikleri çocukları bekliyor. Ramazan Kitap Sokağı'ndaki söyleşi ve dinletiler ile mehter gösterileri ramazan akşamlarına ayrı bir keyif katıyor.İstanbul Üsküdar'da hayata geçirilen Üsküdar Çocuk Köyü büyük ilgi gördü. Şehrin ortasında çocuklara köy ortamı sunan ve deneyimleyerek kırsal hayatı öğrenen çocuklar, ramazan boyunca da bu köyü ziyaret edebilecekler. İnekler, koyunlar, kuzu ve tavuklarla vakit geçirip köy evlerini gezebilecekler. Köy restoranında iftar yapıp köy kahvesinde çayınızı yudumlayabilirsiniz. Çocuklar atölyelerde ayrıca çanak çömlek yapımından ekmek yapımına birçok faaliyete katılma imkânı bulabiliyorlar.İstanbul Rami Kütüphanesi'nde ramazan boyunca çeşitli etkinlikler var. Bunlardan biri de bugün gerçekleşen, Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum atölyesi... Bugün, 13:00'te, 136 numaralı salonda gerçekleşecek atölyede çocuklar birlikte tekne orucunu iftar eşliğinde açacak, mani bilmece ve masallarla ramazan ruhunu yaşayacak.