Geleceğin bilim yıldızlarını keşfediyorlar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Deneyap atölyeleri Türkiye'nin 81 ilinde bilim ve teknoloji alanında yetenekli çocuk ve gençleri buluyor ve onları 11 alanda eğiterek pek çok açıdan donanımlı gençler olmalarına yardım ediyor. Deneyap atölyelerinde eğitim görmeye hak kazanan çocuklar, daha ortaokul yaşlarındayken takım çalışmasından, ürün oluşturmaya, proje yapımından sunumuna, el becerilerinden girişimciliğe kadar pek çok yetkinliğe sahip oluyor. Alanında uzman eğitmen ve mentörler eşliğinde yol alarak Türkiye'nin geleceğine katkı bulunmak için yola çıkıyorlar. Deneyap atölyelerine www. deneyap.org adresinden giriş yapıp form doldurarak başvurabilirsiniz. Her ilimizde bulunan Deneyap atölyelerine başvurular 25 Mart'ta sona eriyor. Bu tarihe kadar hiçbir belge gerekmeden internet sitesindeki formu doldurarak başvuru yaparak çocuğunuzun geleceği için önemli bir adım atmış olursunuz. Detaylı bilgileri alabilmek için T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldik ve ülkemizin geleceği için büyük bir adım olan Deneyap programlarını kendisinden dinledik.
BAŞVURULAR 25 MART'A KADAR
- Başvurular nasıl yapılıyor?
- Deneyap.org web sitemize girdiklerinde
karşılarına başvuru formu
çıkacak. Yönlendirme yapan videolarımız
var. Adım adım süreçleri
takip ederek başvurularını yapabilirler.
Belge ya da doküman istemiyoruz.
TC. kimlik numaraları ile okul
bilgileri sisteme düşüyor.
Başvuru yapıldıktan sonra bulundukları
şehirde kendilerine uygun
bir merkezi seçiyorlar ve belirlenen
saatte burada bir e-sınava giriyorlar.
Bilgisayar ortamında gerçekleşen
80 soruluk bir sınav bu. Doğrudan
bilgiye dayanan sınavlar değil. Daha
çok düşünme becerileri ölçülüyor.
Belli bir puanı geçen öğrencilerimizİ
sonraki aşama olan uygulama sınavına
davet ediyoruz. Bu sınav da ilgili
şehirdeki merkezde oluyor ve hak
kazanan gençlerimize bir uygulamalı
soru seti veriyoruz. Proje ortaya koyacakları
bir kit bu.
Hatta bu sınava
gelmeden önce ön hazırlık yapmaları
için evlerine benzer
soru kitleri gönderiyoruz. Gelmeden
araştırma yapmaya sevk ediyoruz.
Sınavda kullanacakları malzemeler
masalarında hazır oluyor ve
ilgili soruya yönelik bir ürün ortaya
koymalarını bekliyoruz. Örneğin,
verilen malzemeler ile depreme dayanıklı
bir bina inşa etmelerine yönelik
olabilir ya da enerji verimliliği
üzerine bir soru olabilir. Gündemdeki
konuları içerecek şekilde bir soru
yöneltiyoruz ve prototip bir ürün ortaya
koymalarını istiyoruz.
Yaklaşık
2 saatlik süre sonrasında bir ürün
ortaya koyuyorlar.
Bir jüri heyetimiz var. Jüri heyetinin
ölçümleme yapabileceği
çeşitli platformlarımız bulunuyor.
Örneğin depreme dayanıklı bir yapı
istenildiyse, ürünleri üzerlerine
koyup sarsıntı vererek ne kadar süre
dayanabildiğini ölçümleyen platformlar
oluyor ve jürilerimiz bunları
kullanarak gençlerimizin projelerini
somut kriterler üzerinden değerlendiriyorlar.
Sunum becerileri de önemli.
Projelerinde özgün bir tasarımı
varsa, öğrenci bunu anlatabiliyorsa,
kendini ifade edebilme
becerileri de değerlendiriliyor.
Tüm bu değerlendirmelerden
sonra her öğrencinin bir puanı oluşuyor
ve bu puanlarla birlikte bir
sıralama ortaya çıkıyor. Üniversite
tercihleri gibi bulundukları ildeki
Deneyap atölyelerinde bir tercih
sıralaması yapıyorlar ve tercihlerine
göre yerleştiriliyorlar. Tüm Türkiye'de
20 bin kontenjanımız var.
TEKNOLOJİYE İLK ADIM
- T3 Vakfı'nın hedefi nedir?
- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı, Aralık 2016 yılında kurduk. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile bilime, teknolojiye, mühendisliğe merakın artırılmasını ve bu alanda yetenekli olan gençlerimizi keşfederek onlara nitelikli, teknoloji odaklı eğitimler sunma gayretindeyiz. Bu çerçevede uçtan uca bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin ilk bölümünde çocuklar ve gençler var. Biz bu alanda çok farklı projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. 6 yaş bizim için önemli bir yaş. Bir çocuğun bilime olan merakının oluşabilmesi için 6 yaş itibari ile teknoloji ver bilimle iç içe olması gerekiyor. Uygulamayı da görerek etrafında gördüğü soyut durumları somutlaştırarak gösterilebileceği okul dışı ekosistemlerin de oluşturulması gerekiyor. Bilim Türkiye projemiz ile Türkiye, Lefkoşe ve Azerbaycan da bilim merkezleri açtık. Buralarda 6-14 yaş aralığındaki çocuklara astronomi, uzay, havacılık, matematik, tasarım gibi eğitimler veriyoruz. Bu atölyelerde çocuklarımız bilime ilk adımı atıyorlar.
İLKOKUL ÇOCUKLARINA ÖZEL
- İlkokul çağı çocukları için ne tür atölyeler bulunuyor?
- İlkokul grubu bilim atölyelerimizden
yararlanıyor. Onlara
uzun zaman dilimli bir eğitim vermiyoruz
ama bilim merkezlerinde
birçok atölyelere katılabiliyorlar.
İki- üç saatlik bu atölyelerde bilim
ve teknoloji etkinliklerine
katılabiliyorlar.
Ara
tatillerle
de paket
programlarımız
oluyor.
Astronomi, teknoloji atölyesi gibi
etkinlikler ile onların bilime ilk adımı
atmalarını sağlıyoruz. İstedikleri
şehir ya da ilçedeki bilim merkezimizin
web sitesine girerek atölyeler
için rezervasyon yaptırıp katılabiliyorlar.
Hafta sonu aileleri ike hafta
içi okul grupları ile gelebiliyorlar.
İstanbul'da 17 merkezimiz ve
44 dersliğimiz bulunuyor. 3 bin
5 yüz öğrenci kapasiteli Deneyap
atölyemiz bulunuyor. Bayrampaşa,
Pendik, Üsküdar, Ümraniye, avcılar,
fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu,
Güngören, Maltepe, Sultangazi gibi
oldukça geniş alanda ulaşabilecekleri
atölyelerimiz bulunuyor.
TAKIM ÇALIŞMASINDAN GİRİŞİMCİLİĞE
- Deneyap atölyelerine katılan öğrenciler ne tür kazanımlar kazanıyor?
- 11 farklı bilim ve teknoloji alanında eğitim görüp kendilerini
keşfedebiliyorlar. Üniversite eğitiminde hangi alanı
tercih edeceği kafasında netleşiyor. Çok yönlü olmanın
insana pek çok açıdan sağlayacağı faydayı deneyimleyebiliyor
ve yok yönlülüğü burada kazanabiliyorlar.
Sadece mühendis okuyacaklara değil, hukuk,
tıp eğitimi alacak olan öğrenciler de bu atölyelerde
farklı açıdan düşünmeyi öğrenip ileride kendilerine
fayda sağlayacak deneyimler elde ediyorlar. Multidisipliner
çalışmanın gerekliliğini görüyorlar.
Buradaki eğitimler teoride kalmıyor. Uygulayarak
öğreniyorlar. Fikri ürüne çevirmeyi öğreniyorlar.
El becerileri farklı alanlarda gelişiyor. Üniversiteyi
bitirirken gelişmiş olacak pek çok beceriyi çok
daha erken yaşlarda burada geliştirmiş oluyorlar.
Takım çalışması yaptıkları için birlikte nasıl çalışıldığı
her an deneyimleyebiliyorlar. Bir projenin
nasıl hazırlanacağını, al unsularının nasıl ortaya
çıkarılacağını öğrenip, sorumluluk kazanma becerisi
elde ediyorlar. Diğer yandan girişimcilik eğitimi
de veriliyor. Yani ortaya çıkardıkları ürünü nasıl
hayata geçireceklerini, nasıl pazarlayacaklarını da
mentorlarından öğreniyorlar.
11 FARKLI ALANDA UYGULAMALI EĞİTİM
- Deneyap atölyelerinde hangi eğitimler veriliyor?
- Vakfımız ilk projelerinden biri olan Deneyap atölyelerinde daha uzun süren teknoloji eğitimlerimiz var. Deneyap, çocuklarımızın 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta ücretsiz bir eğitim aldıkları bir model. İlk 24 ayda 11 başlıktaki eğitimlerini tamamlıyorlar. Son bir yılda da bu almış oldukları eğitimi pratiğe geçirecekler projeler yapıyorlar. Bir takımlaşma süreçleri oluyor. Takım çalışması ile projelerini ürüne dönüştürüyorlar. En sonunda da bu ürünlerini sunarak mezuniyet aşamasına geçmiş oluyorlar. İleri robotik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, mobil uygulama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, nano teknoloji ve malzeme bilimi, yazılım teknolojileri, siber güvenlik alanlarında eğitimlerimiz var. Tüm eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından onaylanmış süreçler.
HER ÇOCUK İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ
- 81 ilde de Deneyap atölyeleri bulunuyor mu?
- Vakıf olarak fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz ve bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak bu projeyi 81 ile yaydık ve Deneyap atölyelerini her şehrimizde açmaya karar verdik. Her ilimizde atölyemiz var ve eğitim vermeye devam ediyor. Toplam 139 farklı Deneyap atölyemiz bulunuyor. Yurt dışında da Azerbaycan'da Bakü, Kıbrıs'ta Lefkoşa da iki tane Deneyap atölyemiz bulunuyor.