Geleceğin bilim yıldızlarını keşfediyorlar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Deneyap atölyeleri Türkiye'nin 81 ilinde bilim ve teknoloji alanında yetenekli çocuk ve gençleri buluyor ve onları 11 alanda eğiterek pek çok açıdan donanımlı gençler olmalarına yardım ediyor. Deneyap atölyelerinde eğitim görmeye hak kazanan çocuklar, daha ortaokul yaşlarındayken takım çalışmasından, ürün oluşturmaya, proje yapımından sunumuna, el becerilerinden girişimciliğe kadar pek çok yetkinliğe sahip oluyor. Alanında uzman eğitmen ve mentörler eşliğinde yol alarak Türkiye'nin geleceğine katkı bulunmak için yola çıkıyorlar. Deneyap atölyelerine www. deneyap.org adresinden giriş yapıp form doldurarak başvurabilirsiniz. Her ilimizde bulunan Deneyap atölyelerine başvurular 25 Mart'ta sona eriyor. Bu tarihe kadar hiçbir belge gerekmeden internet sitesindeki formu doldurarak başvuru yaparak çocuğunuzun geleceği için önemli bir adım atmış olursunuz. Detaylı bilgileri alabilmek için T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldik ve ülkemizin geleceği için büyük bir adım olan Deneyap programlarını kendisinden dinledik.- Deneyap.org web sitemize girdiklerindekarşılarına başvuru formuçıkacak. Yönlendirme yapan videolarımızvar. Adım adım süreçleritakip ederek başvurularını yapabilirler.Belge ya da doküman istemiyoruz.TC. kimlik numaraları ile okulbilgileri sisteme düşüyor.Başvuru yapıldıktan sonra bulunduklarışehirde kendilerine uygunbir merkezi seçiyorlar ve belirlenensaatte burada bir e-sınava giriyorlar.Bilgisayar ortamında gerçekleşen80 soruluk bir sınav bu. Doğrudanbilgiye dayanan sınavlar değil. Dahaçok düşünme becerileri ölçülüyor.Belli bir puanı geçen öğrencilerimizİsonraki aşama olan uygulama sınavınadavet ediyoruz. Bu sınav da ilgilişehirdeki merkezde oluyor ve hakkazanan gençlerimize bir uygulamalısoru seti veriyoruz. Proje ortaya koyacaklarıbir kit bu.Hatta bu sınavagelmeden önce ön hazırlık yapmalarıiçin evlerine benzersoru kitleri gönderiyoruz. Gelmedenaraştırma yapmaya sevk ediyoruz.Sınavda kullanacakları malzemelermasalarında hazır oluyor veilgili soruya yönelik bir ürün ortayakoymalarını bekliyoruz. Örneğin,verilen malzemeler ile depreme dayanıklıbir bina inşa etmelerine yönelikolabilir ya da enerji verimliliğiüzerine bir soru olabilir. Gündemdekikonuları içerecek şekilde bir soruyöneltiyoruz ve prototip bir ürün ortayakoymalarını istiyoruz.Yaklaşık2 saatlik süre sonrasında bir ürünortaya koyuyorlar.Bir jüri heyetimiz var. Jüri heyetininölçümleme yapabileceğiçeşitli platformlarımız bulunuyor.Örneğin depreme dayanıklı bir yapıistenildiyse, ürünleri üzerlerinekoyup sarsıntı vererek ne kadar süredayanabildiğini ölçümleyen platformlaroluyor ve jürilerimiz bunlarıkullanarak gençlerimizin projelerinisomut kriterler üzerinden değerlendiriyorlar.Sunum becerileri de önemli.Projelerinde özgün bir tasarımıvarsa, öğrenci bunu anlatabiliyorsa,kendini ifade edebilmebecerileri de değerlendiriliyor.Tüm bu değerlendirmelerdensonra her öğrencinin bir puanı oluşuyorve bu puanlarla birlikte birsıralama ortaya çıkıyor. Üniversitetercihleri gibi bulundukları ildekiDeneyap atölyelerinde bir tercihsıralaması yapıyorlar ve tercihlerinegöre yerleştiriliyorlar. Tüm Türkiye'de20 bin kontenjanımız var.- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı, Aralık 2016 yılında kurduk. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile bilime, teknolojiye, mühendisliğe merakın artırılmasını ve bu alanda yetenekli olan gençlerimizi keşfederek onlara nitelikli, teknoloji odaklı eğitimler sunma gayretindeyiz. Bu çerçevede uçtan uca bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin ilk bölümünde çocuklar ve gençler var. Biz bu alanda çok farklı projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. 6 yaş bizim için önemli bir yaş. Bir çocuğun bilime olan merakının oluşabilmesi için 6 yaş itibari ile teknoloji ver bilimle iç içe olması gerekiyor. Uygulamayı da görerek etrafında gördüğü soyut durumları somutlaştırarak gösterilebileceği okul dışı ekosistemlerin de oluşturulması gerekiyor. Bilim Türkiye projemiz ile Türkiye, Lefkoşe ve Azerbaycan da bilim merkezleri açtık. Buralarda 6-14 yaş aralığındaki çocuklara astronomi, uzay, havacılık, matematik, tasarım gibi eğitimler veriyoruz. Bu atölyelerde çocuklarımız bilime ilk adımı atıyorlar.- İlkokul grubu bilim atölyelerimizdenyararlanıyor. Onlarauzun zaman dilimli bir eğitim vermiyoruzama bilim merkezlerindebirçok atölyelere katılabiliyorlar.İki- üç saatlik bu atölyelerde bilimve teknoloji etkinliklerinekatılabiliyorlar.Aratatillerlede paketprogramlarımızoluyor.Astronomi, teknoloji atölyesi gibietkinlikler ile onların bilime ilk adımıatmalarını sağlıyoruz. İstediklerişehir ya da ilçedeki bilim merkezimizinweb sitesine girerek atölyeleriçin rezervasyon yaptırıp katılabiliyorlar.Hafta sonu aileleri ike haftaiçi okul grupları ile gelebiliyorlar.İstanbul'da 17 merkezimiz ve44 dersliğimiz bulunuyor. 3 bin5 yüz öğrenci kapasiteli Deneyapatölyemiz bulunuyor. Bayrampaşa,Pendik, Üsküdar, Ümraniye, avcılar,fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu,Güngören, Maltepe, Sultangazi gibioldukça geniş alanda ulaşabilecekleriatölyelerimiz bulunuyor.- 11 farklı bilim ve teknoloji alanında eğitim görüp kendilerinikeşfedebiliyorlar. Üniversite eğitiminde hangi alanıtercih edeceği kafasında netleşiyor. Çok yönlü olmanıninsana pek çok açıdan sağlayacağı faydayı deneyimleyebiliyorve yok yönlülüğü burada kazanabiliyorlar.Sadece mühendis okuyacaklara değil, hukuk,tıp eğitimi alacak olan öğrenciler de bu atölyelerdefarklı açıdan düşünmeyi öğrenip ileride kendilerinefayda sağlayacak deneyimler elde ediyorlar. Multidisiplinerçalışmanın gerekliliğini görüyorlar.Buradaki eğitimler teoride kalmıyor. Uygulayaraköğreniyorlar. Fikri ürüne çevirmeyi öğreniyorlar.El becerileri farklı alanlarda gelişiyor. Üniversiteyibitirirken gelişmiş olacak pek çok beceriyi çokdaha erken yaşlarda burada geliştirmiş oluyorlar.Takım çalışması yaptıkları için birlikte nasıl çalışıldığıher an deneyimleyebiliyorlar. Bir projeninnasıl hazırlanacağını, al unsularının nasıl ortayaçıkarılacağını öğrenip, sorumluluk kazanma becerisielde ediyorlar. Diğer yandan girişimcilik eğitimide veriliyor. Yani ortaya çıkardıkları ürünü nasılhayata geçireceklerini, nasıl pazarlayacaklarını damentorlarından öğreniyorlar.- Vakfımız ilk projelerinden biri olan Deneyap atölyelerinde daha uzun süren teknoloji eğitimlerimiz var. Deneyap, çocuklarımızın 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta ücretsiz bir eğitim aldıkları bir model. İlk 24 ayda 11 başlıktaki eğitimlerini tamamlıyorlar. Son bir yılda da bu almış oldukları eğitimi pratiğe geçirecekler projeler yapıyorlar. Bir takımlaşma süreçleri oluyor. Takım çalışması ile projelerini ürüne dönüştürüyorlar. En sonunda da bu ürünlerini sunarak mezuniyet aşamasına geçmiş oluyorlar. İleri robotik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, mobil uygulama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, nano teknoloji ve malzeme bilimi, yazılım teknolojileri, siber güvenlik alanlarında eğitimlerimiz var. Tüm eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından onaylanmış süreçler.- Vakıf olarak fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz ve bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak bu projeyi 81 ile yaydık ve Deneyap atölyelerini her şehrimizde açmaya karar verdik. Her ilimizde atölyemiz var ve eğitim vermeye devam ediyor. Toplam 139 farklı Deneyap atölyemiz bulunuyor. Yurt dışında da Azerbaycan'da Bakü, Kıbrıs'ta Lefkoşa da iki tane Deneyap atölyemiz bulunuyor.