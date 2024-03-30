7/24 şehirde yaşam

19 yaşındaki şef ilk kez Türkiye'de"Genç Filarmoni Orkestrası Münih'in kurucusu, 19 yaşındaki şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'de ilk kez İzmirli müzikseverlerin karşısına çıkacak. 6 Nisan Cumartesi akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Haberstock yönetimindeki Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, Tchaikovsky ve Schumann'ın eserlerini seslendirecek. Konserin solisti yine genç ve başarılı bir keman sanatçısı olan 21 yaşındaki Tassilo Probst olacak.Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan, mizahın yıldız ismi Ata Demirer; yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer Gazinosu'nun perdelerini üç yıl aradan sonra tekrar açtı. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle sahnelere geri dönen Demirer, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği Demirer 1 Nisan'da Zorlu PSM'de sahneye çıkacak.1933 yılında Agatha Christie'nin İstanbul Pera Palas'ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri Doğu Ekspresinde Cinayet tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Tiyatro Ak'la Kara tarafından sahnelenen, ünlü dedektif Hercule Poirot karakterine usta oyuncu Atilla Şendil'in hayat verdiği ve prodüksiyonuyla dikkat çeken oyun 2 ve 3 Nisan'da Fişekhane'de 6 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.Viyana Müzik Akademisi'nden mezun, ülkemizin yetiştirdiği en önemli bestecilerden biri olan Sabri Tuluğ Tırpan'ın Mevlana ile Paulo Coelho'nun 'Simyacı'sından esinlenerek hayata geçirdiği beste müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Tırpan, Mevlana- Simyacı Senfonik Şiiri'ni piyano ile seslendirirken; ünlü oyuncu Okan Yalabık anlatıcı olarak yer alıyor. Onlara neyzen Burcu Karadağ, soprano Seran Bilgi ve dansçı Su Güneş Mıhladız eşlik ediyor. Bu mistik dinleti, 2 Nisan'da CSO Ada Ankara' Sahnesinde...Fotoğraf sanatçısı Sinan Göksel'in, kişisel sergisi Masal, Bodrum'da 184 Dereköy adresinde sanatseverlerle buluştu. 1980 yılında Şahin Kaygun rehberliğinde ilk fotoğraflarını çekmeye başlayan sanatçı, Masal ismini verdiği yeni sergisinde, fotoğraf çalışmalarını tuval tadında ve resimsel olarak manipüle ederek sunuyor. Sergi nisan sonuna kadar görülebilir.Sanatın her disiplinine kapılarını açan Akbank Sanat, bu kez bilgisayar oyunları dünyasını sanatla buluşturan Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Zeynep Arınç ve Güven Çatak'ın üstlendiği sergi, 18 Mayıs'a kadar sanatseverleri ve oyun tutkunlarını davet ediyor. Günümüzde bilgisayar oyunlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini irdeleyen sergide, oyunların sanatla bütünleştiği işlere yer veriliyor.