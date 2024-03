Kurdele atakta

Bir trendin yavaş yavaş nasıl yaygınlaştığını aslına bakarsanız hepimiz adım adım görüyoruz. Bir anda bir lüks moda markasının koleksiyonunda bulunan bir detay, bir sonraki sezonda birkaç markada daha ortaya çıkıyor. O birkaç marka bir sonraki moda haftasında o minik detayın birçok tasarımcının ilham kaynağı olmasına yarıyor. Ve sokaktaki yaygınlaşma, moda evlerinden markalara sıçrayan ilham derken bir de bakıyoruz o minik detay neredeyse tüm aksesuvar ve giyim trendlerini ele geçirivermiş. "İdil yine uzun uzun anlatmaya başladın. Mikro trendlerin yıllar içinde dev trendlere evrildiğini zaten hepimiz biliyoruz. Peki sen bu sezon bu şekilde ortaya çıkan hangi trendden bahsedeceksin?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. O zaman daha da uzatmadan yanıt vereyim tabii ki kurdelelerden... Bu sezon yer ve gök kurdele desek yeridir. Bundan yıllar önce detay olarak yola çıkan kurdeleler, 2019 ilkbahar-yaz sezonunda hazır giyim ve aksesuvarları ele geçirmeye başladı. Sadece detaylarda gizli kalmamaya ant içen kurdeleler, 2024 yılının ilkbahar-yaz sezonunuysa tamamen ele geçirmiş durumda.Dediğimiz gibi bu trende ayak uydurmanız için çok para harcamanıza gerek yok. En basit deyişle yakası olan her kıyafetinize kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Romantik çağrışımının yanı sıra, zaman zaman kitsch örneklerine rastlayabileceğimiz tasarımlar arasında, ayakkabıdan cekete, plaj giyiminden gece kıyafetine kadar pek çok seçenek bulmak mümkün. Ekonomik bir çözümle hayatınıza sokabileceğiniz bu trendi biliyorsunuz ki dev modaevleri de bir süredir radarına almış durumda. Loewe, Simone Rocha, Balenciaga ve Valentino gibi lüks moda sektörünün önde gelen markaları bu sezon özellikle neredeyse kurdelelere sarılmamızı sağlamış durumda... Tüm bir elbisenin dev bir kurdeleyle tamamlandığı oldukça iddialı parçalardan söz ediyorum. Dev kurdelelerle süslenmiş ayakkabı ve sandaletlerden bahsediyorum. Yani lüks sektörü de bu işin içine adım atmışsa emin olun bu trend birkaç yıl boyunca hayatımızda ağırlığını gösterecek demektir. Pinterest tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre özellikle Z jenerasyonu (1990 yılı ve 2010) ve Y jenerasyonu (1980-1990 - milenyum kuşağı) bu trende sıkı sıkıya bağlanmış durumda... Yani 45 yaş altındaki kadınlar resmen çılgınca bu trendin takipçisi... Trend içinde fularlı gömlekler, minik kurdele detayları olan kemerler ve ayakkabılar, kurdeleleri çantalar ve cüzdanlar çok ama çok popüler. Tabii ki bu trend aksesuvarlar yansıdığı gibi mücevher dünyasına da yansımış durumda... Mücevher markaları da birer birer kurdele detayları olan tasarımları piyasaya sürüyor. Loewe kurdeleleri daha sürrealist bir şekilde yorumlarken, Simone Rocha romantik bir detay olarak tasarımlarında yer vermeyi tercih ediyor.İşte asla kaçırmamanız gereken bir kullanım şekli... Kurdele yapılmış fularla çantalarınızın görünümü bir anda bambaşka bir boyuta taşınacak. Çantanızın rengine ve tarzına göre değişiklik gösterebilen bu kullanım şekli, çantanızın sapına ve kenarına güzel bir fular bağlayıp ona kurdele şekli vermekten geçiyor. Emin olun bu kullanım şekli en sade kombininize bile hava katacaktır. Çantaya kontrast renkte kurdele seçimi kombininizin göze çarpmasını sağlar.Ben bu trendi daha detaylı bir şekilde ele alacağım bu hafta ama sizler de moda haftalarının dışında sokak stiline de göz attıysanız, yeni sezonda kurdele ve fiyonkların kıyafetlerdeki yansımasını fark etmiş olmalısınız. Saç aksesuarlarından çantalara, ayakkabıdan giyime her detayda karşımıza çıkan fiyonklar ve kurdeleler kesinlikle bu sezonun olmazsa olmazı durumunda. Bu trendin en güzel yanı her tarza ayak uyduruyor oluşu. Son döneme damga vuran 'old money style' (eski para stili), çilek kız trendi, romantik dönem trendi gibi moda akımlarıyla da uyumlu TikTok gibi platformlarda yükselişte olan kız kıza yemek gibi daha geniş yaşam trendleriyle de uyumlu... Üstelik tamamen kurdele şeklinde bir üstle de bu akımı yakalayabilirsiniz ya da saçınıza taktığınız minik bir aksesuvarla da... Yani ekonomik olarak da hayatımıza sokması oldukça kolay ve hesaplı bir trend var karşımızda.Kişisel stil danışmanlığı veren Elisabeth Kassab, "Bu sene kadınlar daha da çok kendi kadın enerjilerine yoğunlaşmak istiyor. Kadınsı küçük detaylarla daha hoş ve çekici görünmenin peşindeler. Birkaç yılları pandemi nedeniyle tamamen spor giyim parçalarıyla geçen ardından da aşırı seksi ve dapdaracık kombinler içinde kendilerini bulan kadınlar çok daha romantik ve yumuşak bir enerji yansıtmanın peşinde. Ayrıca düşünün ki yıllarca ofis ortamında olabildiğince erkeksi takımlar giymiş kadınlar... Bu kadar erkeksi ve cinsiyetlerini örten görüntülerin ardından ister istemez kadınsı ve yumuşak bir görüntüyü istiyor olmaları çok normal" yorumunda bulunuyor. Moda alanında başarılı saptamalarıyla tanınan moda uzmanı Jane Winchester Paradis konu hakkında, "Kadınlar yıllar boyunca 'aşırı kadınsı' olmakla suçlandılar. Kendi enerjilerini, görüntülerini değiştirmek zorunda kaldılar. Çok kız gibi görünmekten resmen korktular. Oysa şu an bambaşka bir dönemdeyiz. Kadınlar güçlü, yaptıkları işte iyi ve kendilerini daha iyi tanımış durumda. Yani nasıl isterlerse öyle giyinecek güce sahipler. O yüzden kurdeleler, inciler ve dantellerle süslenip en ciddi iş toplantısına gidebiliyor artık. Bu değişim kadının gücünün sembolik bir yansıması" diye konuşuyor.Zaman zaman saçlarımız istesek de hayal ettiğimiz kadar iyi görünmeyebiliyor. Bu günlerde dışarı çıkmak istemiyor ve hazırladığımız kombinlerin hiçbirini de beğenmiyoruz. İşte bu gibi zamanlarda yardımınıza klipsli kurdele tokalar var. Son dönemde sosyal medyaya damgasını vurmuş olan bu tokalardan bahsetmeden geçemezdik. Farklı renklerde sunulan kurdeleler, saçınızı toplu halde kullandığınızda topuzun üstüne takılabilir veya açık halde arkada birleştirdiğinizde bir bütünlük sağlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca örgü örmeyi seviyorsanız, iki yandan yapılmış örgüde kurdelenin klipsli toka hali dışında, normal halini lastik toka olarak kullanmak ve örgünün sonuna eklemek yardımınıza koşacaktır.