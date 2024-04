Moda arenasını kovboylar bastı

Moda dünyasında trendler çok hızlı değişiyor... Daha geçen sene bu dönem old money yani eski para stilinin yükselişinden bahsediyorduk. İskandinav tarzının, kolej stilinin daha da oturmuş bu modeli tüm dünyaya yayılacak diyorduk... Bununla beraber yazın çilek kız trendinin yükselişine şahit olduk... Tüm bunlar yaşanırken doğal olarak moda dünyasının karar verici kesimleri çoktan önümüze bambaşka bir trendi getirmenin yarışı içine girmişti...Moda dünyasının sonsuz trend döngüsünde eski zamanlardan esinlenen akımlar, yeni bir nefes, yeni bir vizyon olarak karşımıza çıkıyor. Kovboyların özgürlük esintili stillerin geri dönüşü de bu akımlardan biri. Kabul edelim kovboy tarzının yeniden yükselişinde Beyonce'nin son albümü Cowboy Carter önemli bir role sahip. Yine müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Pharell Williams'ın Louis Vuitton modaevi için hazırladığı koleksiyon da kovboy tarzına dair detayların yeniden gözümüze hoş gelmesini sağladı. Miu Miu'nin logolu kovboy şapkaları, Bella Hadid'in kovboy sevgilisiyle çekilen sokak stili fotoğrafları hep kafamızda yer etti... Kim Kardashian da Balenciaga markasından kombinlerle kovboy tarzına göz kırpınca bu trend her yere sıçradı. Bu yeniden canlanan ilgi, western estetiğinin sadece bir moda akımı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu da gösterir nitelikte...Western diğer adı ile kovboy giyim tarzı Eski Batı ya da Vahşi Batı giyiminin günümüze uyarlanmış hali aslına bakarsanız... Otantik bir stil olan kovboy giyim tarzında süetler, deriler ve denim ürünler sıklıkla kullanılır. Kovboy giyim tarzında renklerde serbestlik olabiliyorken esas renkler kahveler, maviler, beyaz ve kremlerin etrafında gezinir. Western (kovboy) giyim tarzında uyum yaratıldıktan sonra renkler kullanılabilir fakat aşırı uçuş renkler bu tarzda pek uyum sağlayamaz. Kovboy giyim tarzı her dönem moda olabilecek parçalardan oluştuğu için bu tarz giyim sevenlerin ürün bulma konusunda daha rahat olduğu söylenebilir. Sürekli bu tarz giyinenler için oldukça kolay olan kombinasyon ara sıra bu tarz giyime bürünenler belki biraz sıkıntı yaşayabilir. Fakat kovboy giyim stiline kavuşmak ufak dokunuşlar ile oldukça kolaydır.Dediğimiz gibi Louis Vuitton sonbaharkış erkek giyim koleksiyonunu ağırlıklı olarak kovboy stili üzerine kurgulayınca resmen moda dünyasında yeni bir trend alarmı çaldı. Koleksiyonda kullanılan toprak tonları ve turkuaz detaylı Navajo aksesuarları, kovboy stilinin en temel renk paletini gözler önüne sererek lüks modaya yeni bir soluk getiriyor. Louis Vuitton'un yanı sıra Lemaire, Dsquared2 ve Egonlab'in de podyumlarında western ilhamlı detaylar görmek mümkün. Kovboy giyim için en temel parçalar arasında eskitilmiş kot pantolon ya da şort, kareli gömlek, kovboy şapkası, püsküllü çanta ya da bluzlardır. Kovboy ayakkabısı, süet ayakkabılar, süet ya da deri çantalar da işinizi kolaylaştırırken bohem tarzı elbiselerde bu tarz ile kullanılabilir. Modern moda tarihine baktığımızda ise Ralph Lauren gibi tasarımcılar da western ilhamlı parçalarıyla öne çıkıyor. Tasarımlarıyla daima Amerikan rüyasının estetik tanımlarını destekleyen Ralph Lauren, Amerikan batısının otantik görüntüsünü de lüks moda ile buluşturarak, kovboy stilini sofistike bir bakış açısıyla yeniden yorumlamaya devam ediyor. Bu yaklaşımıyla, kovboy tarzının sadece geçmişin bir yansıması olmadığını, aynı zamanda modern dünyada da yerinin olduğunu başarıyla gösteriyor. Markanın tasarımları kovboy mirasını onurlandırırken, bu parçaları çağdaş kesimler ve kaliteli malzemelerle harmanlayarak günümüz modası için modernize ediyor.Kovboy stilinin tarihi 19'uncu yüzyıla, ABD'ye hepimizin en azından filmlerden aşina olduğu Vahşi Batı kültürüne dayanıyor. Bu tarz giyimin çıkış noktası Teksas... Eyalette yaşayan Anglo ve Hispanik kökenlilerin karışık giyim tarzının bir sentezi aslına bakarsanız... Bu trend daha sonrasında da Meksika ve Güney Amerika'dan gelen kültürel etkilerle zenginleşiyor. Meksika'nın İspanyol kolonizasyonundan bu yana büyükbaş hayvancılık, bölgenin ekonomik ve kültürel yapısında önemli bir rol oynuyor. Teksas, bu rancho kültürünün Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmasında kilit bir nokta oluyor, öncelikle Meksika'dan gelen göçmenler ve sonrasında Amerikan yerleşimcileri tarafından benimseniyor. Bu süreç, modern kovboy stilinin ve kültürünün temellerini atıyor. Böylece kovboy tarzı, hem Amerikan hem de Meksika kültürel mirasının bir yansıması olarak günümüzde hala popülerliğini koruyor. Western estetiği, Amerikan kültürünün en belirgin sembollerinden biri olarak, zorlu yaşam koşullarına dayanıklılık sağlama ve pratikliği simgeliyor.Özellikle güneşli yaz aylarında kurtarıcımız olacak olan kovboy şapkalarını bu sezon neredeyse tüm lüks moda markaları kendi tarzlarına göre yorumlamış durumda. Hasır, kumaş veya deri gibi materyallerden istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz.Denim parçaların da çok sık yer verildiği Western tarz da denim gömlek ve jean pantolonları kullanabilirsiniz. Aynı zaman da püsküllü süet yelekler ve çoklu gümüş rengindeki yüzükler de bu kombin için ideal olacaktır. Doğayı sembolize eden desenlerin kullanıldığı Western stil için çiçek desenli maxi boy etekler tercih edebilirsiniz.Kovboy tarzının yeniden popüler olmasının ardında, doğala duyulan özlem ve otantik ifade biçimlerinin yaygınlaşması yer almakta. Popüler kültürde kovboy figürü, sınırsız özgürlüklerin, heyecan dolu maceranın ve zorlu hayat koşulları ile düelloya girecek kadar güçlü olmanın sembolü haline gelmiş durumda. Bu sembolleşme yolculuğunda, klasikleşen western filmleri, Red Dead Redemption vb. oyunlar, popüler müzik videoları ve müzik festivalleri gibi medya ve eğlence unsurlarının büyük etkisi var. Örneğin, Coachella ve Burning Man gibi insanların kendi kimliklerini ifade etmelerini destekleyen festivaller, kovboy estetiğinin modern kültürde nasıl bir yer edindiğini ve gençler arasında nasıl popüler hale geldiğini açıkça gösteriyor."İdil tüm kış zaten kovboy çizmelerini ve botları giydik. Emin ol biz de artık bu parçayı nasıl kombinleyeveğimizi çok iyi öğrendik" dediğinizden eminim... İlkbahar-yaz sezonunda da bu modelin süet, jean ya da sert keten kumaştan olanları oldukça popüler... Bu çizmeler etekler, şortlar ve elbiselerle son derece hoş görünüyor. Kombininizi nötr renklerde tutup renkli kovboy botları kullanabilir veya çizmenizi de monokrom şekilde kullanarak güçlü bir şıklık elde edebilirsiniz.Kovboy modası dedikten sonra aksesuvarları bir yana bırakmak son derece mantıksız olurdu... Metal aksesuvarlar, zımba detayları, deri kemerler, boyna bağlanan fularlar, gömlek yakasına takılan kurdeleler, turkuvaz taşı detayları bu sezonun olmazsa olmazları arasında yer alıyor.Kovboy stilinin belki de en belirgin unsurlarından biri işlemeli gömlekler... Bu gömlekleri denim pantolonlar ve şortlarla kolayca kombinleyebilirsiniz. Eğer daha feminen bir görüntü isterseniz son dönemde popüler olan balon ya da fırfırlı etekleri deneyebilirsiniz.