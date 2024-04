Türk rock starı dünya müziğinde devrim peşinde

Genç yaşta bir rock star olarak dikkat çeken, kendi gitarını kendisi imal eden müzisyen Cem Köksal... Bu üretme tutkusu, onu müzik kariyeri dışında gitar konusunda farklı arayışlara itmiş. "Neden dünya hâlâ 1950'lerde üretilen gitarları kullanıyor" diye yeni bir arayışa girmiş. Shark Gitar adını verdiği yeni ürettiği gitarına ortalıklarıyla 20 milyon değerlemeyle 2.5 milyon yatırım almı. Köksal ile, dünya müzik endüstrisini etkileyecek Shark Gitar'ı konuştuk.2003'te ilk yaptığım Shark, hobi amaçlıydı. Daha sonrakiler ihtiyaçlarıma yönelik gitarlardı. Hem müzik hem iş dünyasında tecrübe kazandıkça böyle bir ürün geliştirmek ile ilgili fikir bende iyice oluştu. Müzik ve sanayi en sevdiğim iki konu. Özellikle son 10 yılda dünyada satılan birçok gitar, etiket fiyatlarını hak etmiyor. Kalite düşüyor, fiyatlar artıyor. 2018 yılında ortaklarım Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balcı ile fikirlerimi paylaştım ve Shark yolculuğuna çıktık. Şu anda doğru bir karar verdiğimizden son derece eminiz.- Dünya piyasasında rastlayacağınız seri üretilen gitarların hepsi neredeyse aynı ve birbirlerinin kopyaları. Çoğunluğu 1950'lerde kullanılan tasarım, malzeme ve imalat yöntemlerinin aynısını kullanıyor. Tahminen sektördeki büyük oyuncular konfor alanlarını bozmak istemiyor. Sanki gizli bir sözleşme ile sektörü aynı ürünlere mahkum etmişler ve trendleri belirliyorlar. Bu klasik ürünlerin haliyle birçok eksiği ve tasarım hatası var. Gitaristlerin gitara dair birçok ihtiyacı ve sürekli çözmekle uğraştıkları teknik sorunları oluyor. Önce gitarın temel sorunlarını çözüp üstüne de birçok yeni özellik ekledik. Görüntü olarak geleneksel elektrik gitar hatlarını koruyarak kendi modellerimizi dizayn etmeyi tercih ettik. İlk yaptığım gitarın headstock (kafa) tasarımı da köpekbalığı şeklindeydi. O gitarı yaparken dünyanın en iyi tasarımı nedir diye aklımdan geçti sanırım. Köpekbalıkları öyle bir şekilde evrimleşmişlerdir ki, 450 milyon yıldır çok az özellikleri değişmiştir ve hâlâ besin zincirinin neredeyse en üstünde yer almaktadırlar. Shark'ın, Türkçe eş sesli Şark kelimesi de hoş bir tesadüf oldu :)- Yüzlerce gitarist ve sektör temsilcisine ürünleri gösterdik ve neredeyse istisnasız herkes şu iki cümleyi kurdu. "I've never seen anything like this." (Buna benzer bir şey hiç görmedim) ve "You thought of everything." (Her şeyi düşünmüşsünüz). Zaten bu ikisi tüm sorularımızı cevapladı.6 yıldır Shark Gitar üzerinde çalışıyordum. Uçtan uca bir Ar&Ge projesi diyebiliriz. Tasarım, prototipleme, yazılım, patentleme, yatırım turu, fabrika kuruluşu derken altı yıl geçmiş. Bu tarz projeler böyle efor ve zaman ayırmadan gerçekleşemez zaten. Sanayi yatırımları bu sebepten zordur. Müzisyenlerin uzun aralar vermesi de sanıldığının aksine sık rastlanılan bir durumdur. Ben de dönerim elbet. (Gülüyor)- Başta Murat İlkan olmak üzere hepsi çok sevdiğim ve saygı duyduğum insanlar. Türkiye'de müzik için yaptıkları paha biçilemez ve hâlâ sahnede olmaları da çok değerli. Murat İlkan ile 2003 yılında Set Me Free!! kayıtlarından başlayarak yaşadıklarımız tabii ki çok ayrı. Müziklerini çok beğenirim ve bunu samimiyetle söylüyorum. Anatolia ve Unspoken önemli albümlerdir.- Müzik ve geçim de diyebiliriz. Açıkçası müzik hayatımda hiçbir zaman tek aşk olmadı. Ben kendimi çok yönlü biri olarak görüyorum. Hep öyle hissettim ve bu içgüdüyle ilerledim. O dönemler aile mesleği olarak yoğun bir şekilde reklamcılıkla uğraşıyordum. Alman Lisesi mezunuyum ve belki de bu bana gerekli formasyonu sağladı. Üniversitelerde yeterince heyecan duymadım sanırım. Bir gün bile gözüm diploma aramadı, aklıma bile gelmedi.- İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve geçtiğimiz yıla kadar hep orada yaşadım. Shark Fabrika kuruluş zamanı geldiğinde bir karar almak zorundaydık. Öncelikle deprem riski, sonrasında ise sanayi bölgelerinin artık çok uzakta ve pahalı olması sebebiyle İstanbul'dan ayrılmaya karar verdik. Zaten fikrimi sorarsanız sanayinin büyük bir kısmının İstanbul'dan çıkması gerekiyor. Ortağımız Bayram Tekçe zaten Antalya'da ikamet etmekte ve bizi sürekli Antalya'ya çağırmaktaydı. Antalya gerçekten her türlü imkanın olduğu çok güzel bir şehir. Çok güzel bir organize sanayi bölgesine sahip. Doğal güzelliklerine değinmiyorum bile. Tüm ekibimiz, ailemiz İstanbul'dan ayrılıp Antalya'ya geldik. Son derece mutluyuz, fabrikamız da çok güzel oluyor.- Birçok farklı ağaçla çalışıyoruz. Bunlar başta maun türleri olmak üzere ve birçok başka desenli egzotik ağaçlar. Ağaçlarda aradığımız bazı fonksiyonel özellikler var. Bunlara tabii ki estetik talepler de ekleniyor. Genelde geniş gövdeli ve sert ağaçlar bu işin kalbi. Teknolojik yöntemlerle her ağacı değerlendirebiliyoruz.- Sunumda sürpriz bir U2 şarkısı Where The Streets Have No Name'i çalacaktım ama zaman kalmadı. (Gülüyor) Yatırımcılarımıza, ne yaptıysak, ne yaşadıysak, ne hedefliyorsak, karşılaşacağımız zorluklara ve ihtiyaç duyacaklarımıza kadar hepsini son derece şeffaf olarak en içten şekilde anlattık. Yaptığınız işe gerçekten inanıyorsanız insanlar da buna eşlik ediyor.Johann Sebastian BachThe BeatlesAmalia RodriguesGuns N'RosesMetallica