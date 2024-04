Elbiselerin tadını çıkarma zamanı

Bahar demek artık yavaş tiril tiril elbiselere geçme vakti geldi demek... İlkbahar-yaz sezonunun en sevdiğim yanı, çabasız ve iddiasız bir elbiseyle bile son derece elegan görünmek... Düşünsenize spor bir ayakkabı ya da babetle bile giyeceğiniz bir elbise sizi son derece rahat bir şekilde gündüzden geceye taşıyacaktır. Takacağınız her aksesuvar, elbisenizin bir anda daha spor ya da şık görünmesine yardımcı olacaktır. Yani rahatlık, konfor, şıklık, feminenlik, güzellik sonuç olarak aklınıza gelebilecek her şey kesinlikle elbiselerde var... Elbiselerin bir başka güzel yanıysa fiziğinizi güzel gösterip, en iyi yanlarınızı ortaya koymanızı sağlarken, örtmek-çok da ortaya çıkarmak istemediğiniz fiziksel özelliklerinizi gizleme imkanı veriyor oluşu... O kadar şanslısınız ki bu ilkbahar-yaz sezonunda çeşit çeşit elbiselerin en güzel örneklerini göreceğiz... E hadi gelin bu trende yakından göz atalım...Minimalist moda tutkunları, 16Arlington, Proenza Schouler ve Courreges gibi markaların arşivleri kullanarak oluşturduğu vücut hatlarını belli eden elbiselerden, monokrom maksi elbiselere ve sade kesim mini elbiselere kadar 90'lara atıfta bulunan tasarımların varlığından memnunlar. İlham almak için Carolyn Bessette- Kennedy'nin tarzına odaklanan Sunita Kumar Nair'ın moda kitabına göz atın gerçek bir It-girl'ün zamansız çekiciliğine bir övgü adeta.Kullanılan kumaşa ve kumaşın desenine göre kesinlikle her şeye uyum sağlayacak bir elbise modeli... Kısası, midisi, uzunu yani her uzunluktaki çok moda... Lacivert çizgili bir gömlek elbise bir yandan sessiz lüks akımına da göz kırptığı için bu sezonun olmazsa olmaz parçalarından biri... Küçük bir logo taşıyan, ince ve şık model bir kemerle ve de babetlerle kombinlediğiniz zaman bu elbise ile dünyanın her yerinde şık bir kahvaltıya ya da öğle yemeğine gidebilirsiniz.2023, transparan elbiselere yoğunlaşmışken, bu yıl daha sofistike siluetlerle bir adım daha ileri gidiyoruz. Yani cidden bikini ya da mayonun üzerine aslında sahilde giyeceğimiz kıyafetlerin şehirde giyildiği bir sürecin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Nasıl bir modelden bahsediyoruz peki? Orijinal Gossip Girl'deki Diana Payne veya Emily In Paris'deki Sylvie Grateau'yu düşünün. Alaia'nın 2024 İlkbahar/Yaz defilesi, vücuda tam oturan kesimler ve transparan görünümlerle bize ilham veriyor. Bu sezon bu şık ve sofistike elbiselerle şehirde, ofiste ve tatil beldelerinde dikkat çekeceksiniz...Sessiz lüks akımının moda dünyasını domine etmesi sebebiyle mütevazi çiçek desenleri geri planda kaldı. Ancak 2024, çiçek desenlerinin dönüş yaptığı yıl olacak. David Koma'nın gül desenlerinden Chanel'in birbiriyle uyumlu çiçek desenli elbiselerine kadar yıllara meydan okuyan bir desen.Bu Caz Çağı elbisesi için referans noktamız Daisy Buchanan. Işıltılı başlıklar ve gösterişli süslemeler tasarlayan Prada ve Khaite gibi markalardan ilham alabilirsiniz. Özellikle de akşam görünümleri için şık bir seçim olabilir. O hafif püsküllerle bir anda son derece hoş ve stilize bir havaya bürünmeniz mümkünBu model elbiseler benim aklıma Diane von Fustenberg markasını getirir... Hatta bu model elbiseler kesinlikle bu ünlü kadın tasarımcıyla özdeşlemiştir desek yeridir... Ve tam olarak her kadın vücuduna uyduğu, birkaç kilo aldığınızda ya da verdiğinizde bile yine kullanılabilir olduğu için kesinlikle kurtarıcı bir modeldir... Siyah ve beyaz olan iki tanesi emin olun her daim zevkle giyeceğiniz elbiselerinizden olacak... Dekolte bölgesini ve kadın hatlarını da güzel bir şekilde vurguladığı için bu modeller tek kelimeyle bence kadın dostu...Asimetrik kesimler, 2024'te elbiselerde öne çıkan trendlerden biri. Bu trend, tek omuzlu elbiselerden, asimetrik etek uçlarına kadar farklı formlarda karşınıza çıkabilir. Kalın Askılar: Kalın askılar, elbiselerde şık ve rahat bir görünüm sunan modellerden biridir. Kabul etmem lazım ki kişisel olarak ben bu tarz elbiseleri çok fazla tercih etmem... Vücut proporsiyonunu hep çok iyi göstermez ama fiziğiniz ve bacak boyunuz uygunsa bu trendi rahatlıkla takip edebilirsiniz.Bu sezonun elbise rengi kesinlikle 'Sonic The Hedgehog blue' yani kobalt mavisi... Roksanda, Acne Studios ve Bally podyumlarında gördüğümüz canlı mavi tonun özellikle çizgi film karakterlerini andıran bir yanı var. Bizim gibi Akdeniz kadınlarının ten ve saç rengine de son derece uyumlu olan bu renk bu sezonun olmazsa olmazı... Yani bu sezon tek bir yeni elbise satın alacaksanız bunun kesinlikle bu renk olmasını önerebilirim.Daha önceki öne-önerilerde de söylediğim rilerde gibi her model elbise için aslına bakar-bakarsanız beyaz renk sanız olmazsa olmaz gibi... Alberta Ferretti'nin canlı beyaz elbiselerinden Jil San- Sander'ın yüksek yakalı rahip kıyafeti der'ın tarzındaki elbiselerine ve Standing Ground'un melekvari yere kadar uzanan tasarımlarına kadar Fleabag dizisindeki çekici rahibe atıfta bu-bulunan bir stil düşünün ama biraz lunan da tasarımcıların modern doku-dokunuşlarını hayal edin.The Crown dizisinin geri dö-dönüşü sayesinde, nüşü kraliyet ailesinin moda arşivine derinlemesine bir dalış yapmış durumda- durumdayız ve özellikle Prenses An-yız Anne ve genç Kraliçe Eliza-ne Elizabeth'in tatlı pastel tonları beth'in bizi cezbetti. Arşiv Chanel elbiseleri ve renkli ka-kabanlar düşünün. Sırasıyla banlar pastel sarı ve lila Fendi ve Carolina Herrera'nın 2024 İlkbahar/Yaz podyumlarında akışkan ipekler ve vücuda oturan jarse kumaşlarla yer aldı.Monaco Prensesi Charlene'in geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gül Balosu'ndaki payetler içindeki, lila, gold ve mor tonlarındaki tulumunu hatırlıyor musunuz? Ya da SAG Awards'ta giydiği kırmızı straplez, derin yırtmaçlı büyüleyici tuvaletini? Ya da Jennifer Lopez'in Paris Moda Haftası sırasında giydiği açık yeşil, taş detaylı kemerli, üç boyutlu çiçeklerle hareketlendirilmiş pelerinli elbisesini? Ya da Jessica Chastain'in birkaç gün önce Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül töreninde giydiği derin göğüs dekolteli mor payetli tulumu? Tüm bu büyüleyici tasarımların arkasında hep aynı ismin imzası var: Elie Saab... 1964 doğumlu Lübnanlı moda tasarımcısı kariyerine başladığı 80'li yıllardan bu yana prenseslerin, mavi kanlıların ve Hollywood yıldızlarının tasarımcısı olarak tanınıyor... Onun imzasını taşıyan bir tuvalete sahip olmak her kadının rüyası... Belki de bu nedenle her zaman onun tasarımlarını taşıma şansı olmayan binlerce kadının düğünlerinde her ne olursa olsun onun gelinliğini giyebilmek için tek kelimeyle birbirleriyle yarışıyor...İşte bu isim cephesinden özellikle Türk kadınlarını çok mutlu edecek bir gelişme var... Elie Saab ve Ipekyol heyecan verici bir işbirliğine imza attı... Hazırlanan kapsül koleksiyon Türkiye de dahil olmak üzere markanın Türkiye ve yurtdışı dahil 70 butiğinde satışa sunulacak. Özel kapsül koleksiyonun kampanya fotoğrafları, Alman model Franziska Jetzek ile Fransa'nın başkenti Paris'te fotoğraflandı. Stil virtüözü Geraldine Saglio'nun öncülük ettiği çekim, fotoğrafçı Alvaro Beamud Cortes tarafından gerçekleştirildi. Şimdiden hepimizi heyecanlandıran bu koleksiyonda tasarımcının imzası haline gelmiş floral desenler, kusursuz el işçiliği, zanaat, pastel tonlar, uçuşan kumaşlar, boncuk ve payetler, işleme detayları çarpıcı bir şekilde yer alıyor. Siluetler romantik, modern ve sofistike bir havaya sahip... Mayıs ayı başında bu özel koleksiyon iddialı bir defileyle tüm dünyaya sunulacak. K