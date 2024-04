Neşe dolu bir 23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına girdik. Bugünden başlayarak tüm hafta çocuklar için hazırlarmış sayısız etkinlik bulunuyor. Çocuk festivalleri, atölyeler, müzeler, konserler... Şehirdeki birçok etkinliği sizler için seçtik ve 23 Nisan coşkusunu sonuna kadar yaşayacağınız bir rehber hazırladık. Şimdiden tüm çocukların bayramını kutluyoruz.İstanbul Modern'de çocuklar ve aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. 20, 21 ve 23 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 'Müzede Oyun' adlı etkinliğe 2-10 yaş aralığı çocuklar katılabiliyor. 'Müzede Oyun' adlı çocuk şenliği; sergi turlarını, 'Renk Atölyesi' adlı sanat uygulamasını, "Masallarda Sanat" başlıklı drama etkinliklerini ve ebeveynler için 'Yaratıcılık Seminerleri'ni kapsıyor.Sırada evde katılabileceğiniz bir etkinlik var. ENKA Sanat, 23 Nisan Bayramı kapsamında iki özel dijital içerik sunuyor. Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın'ın üstlendiği, klasik müzik alanında yetenekli gençleri bir araya getiren ENKA Sahne Gala Konseri 22 Nisan'da; dünyaca ünlü orkestra şefi Howard Griffiths'in kaleme aldığı, 2021- 2022 Leopold Medya Ödüllü (Çocuklar için İyi Müzik) Sihirli Karpuz Müzikali ise 23 Nisan'da ENKA Sanat'ın Youtube hesabından izlenebilir.Kanyon, 20- 23 Nisan tarihleri arasında meyve ve sebzelerin heyecan dolu macerasına katılmak isteyen minik misafirlerini interaktif oyun alanına bekliyor. Eğlence ile eğitimi buluşturan kaçış oyunu "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Market Macerası"nda çocuklar, pelerinlerini takıp marketi altına üstüne getiren Kaçak Bezelye'yi yakalamak için Süper Patates'e yardım edecek.Pera Müzesi Öğrenme Programları, 23 Nisan'ı, 'Zamanın Ötesinde' atölye programı ve Kabuk adlı çocuk oyunu ile kutluyor. 21 Nisan Pazar günü saat 11.00 – 12.45 arasında eş zamanlı gerçekleşecek atölyelerde, müzenin her bir katını yaratıcı drama yöntemiyle deneyimleyen çocuklar, gezdikleri sergilerin izleyicisi olmakla kalmayıp, serüvenlerine de dahil olacak. Bir tanışma çemberi ile başlayan atölyeler, farklı yaş gruplarından çocukların farklı katlara çıkacakları ve her grubun müzedeki beş katın tamamını deneyimleyeceği şekilde kurgulandı. Programda, çocukları keşif ve eğlence dolu bir gün bekliyor.Çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştiren AKM, 23 Nisan haftasında geleneksel hale getirdiği AKM Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapacak. AKM'de bando korteji ile 20 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'a kadar sürecek Çocuk Sanat Festivali, farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.23 Nisan'da Zorlu Center'da 'Dünyamız' temasıyla gerçekleşecek Çocuk Festivali'nde, çocukları ve ailelerini eğlenceli atölyeler, müzik, gün boyu sürecek gösteriler, yarışmalar ve sürpriz hediyeler bekliyor. GAP, AÇEV iş birliğiyle depremden etkilenen çocuklar da festivale getirilerek eğitici oyunlarla buluşturulacak.Bugün Fişekhane Uçurtma Festivali var. Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ile yapılacak uçurtma yapım atölyesinde hayal dünyasındaki uçurtmayı tasarlayacak çocuklar, el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecek. Uçurtma yapım atölyelerinin ardından Zahit Mungan eşliğinde tüm çocuklar uçurtma uçurmak için Fişekhane sahilinde buluşacak.Zorlu PSM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla buluşuyor ve müzikal, tiyatro ve çeşitli atölyelerle tüm çocukları rengarenk bir dünyaya davet ediyor. Bu özel günde 1923, Kusursuz Dünya Müzikali, BabyConcerts ve Beste Erin ile 23 Nisan Kolaj Atölyesi etkinlikleriyle çocuklar, gençler ve aileler için dopdolu bir 23 Nisan programı sunuyor.Yarın Müze Gazhane'de tiyatro seven ve tiyatro yapmanın heyecanını içinde taşıyan çocuklarla bir etkinlik var: Çocuklar İçin Tiyatro Oyunları... Etkinlikte, Nazlı Başaran, yaratıcı drama derslerinden yola çıkarak yazdığı tiyatro metinlerini paylaşacak. Birlikte eğlenceli oyunların oynanacağı, doğaçlamaların yapılacağı etkinlik, tüm çocukları, Çocuklar İçin Tiyatro Oyunları kitabındaki metinlerin de ortaya çıkmasına yol açan bu yaratıcı süreçlere ve paylaşım anlarına ortak olmaya davet ediyor.