Sınırları koruyalım

Mikro aldatma hayatımızda yavaştan yerini almış bir kavram. Peki nedir mikro aldatma? Mikro aldatma, birlikte olduğunuz kişinin ilişkinize olan duygusal ve fiziksel bağlılığından emin olmamanıza yani sorgulamanıza neden olan tüm davranış ve hareketleri içerir. Örneğin partnerinizin beğendiği bir kişiye düzenli bir şekilde yazması ve sosyal medya paylaşımlarını takıntılı bir şekilde eksiksiz beğenmesi... Mikro aldatmayı anlamak çok zordur. Çünkü bu durum genellikle kişinin bu duruma bakış açısıyla ilgili olarak öznel bir kavramdır. Örneğin partnerinizin yeni tanıştığınız insanlara sizle birlikte olduğundan bahsetmemesi belki birçok kişi tarafından önemsiz diye nitelendirilebilir. Belki siz bu durumu şüpheli bir hareket olarak görebilirsiniz.Partnerinizin sizi aldatması ile ilgili şüpheleriniz varsa ya da mikro aldatma gibi bir durumun var olup olmadığını anlamak istiyorsanız özellikle şu durumlara dikkat edebilirsiniz.1. Yanınızdayken telefonuyla o kadar meşgul ki sanki yanınızda yokmuş gibi hissettiriyor.2. Onunla ilişkiniz hakkında konuşmak istediğinizi söylediğinizde ve doğrudan bazı sorular yönelttiğinizde hesap soruluyormuş gibi hissedip gerilir.3. Ona birilerinin gönderilerini beğenmesi, takip etmesi gibi durumlardan rahatsız olduğunuzu bildirdiğinizde kendini hemen savunur.4. Bir psikolojik baskı yöntemi olarak başkalarının çok güzel veya yakışıklı olmasından bahseder fakat size doğrudan neye ihtiyacı olduğunu ifade edemez.5. Onunla tartışma yaşadığınızda uzun süre kendi kabuğuna çekilir ya da sizinle tamamen tüm iletişimi koparır.Mikro aldatma konusunda birçok madde sıralasak da yine de mikro aldatmaya dair net sınırlar çizebilmek hala çok zor. Bundan ötürü ilişkimizde nerede sınırı aşıp aşmadığımızı anlamak çok zor olabilir. Ancak mikro aldatma aslında genel tanımıyla başka biriyle olan her türlü etkileşiminizi partnerinizden gizleme ihtiyacı duyuyorsanız bu mikro aldatma kategorisini çok iyi açıklayacaktır. Bu durumu anlamada ilk ve en önemli aşama aslında insanın kendi kendine dürüst olabilmesinde gizlidir.- Aktif ilişkiniz dışındaki başka biriyle cinsel veya duygusal yakınlık içeren herhangi bir bağa sahip misiniz?- Şuan ilişkinizdeki partneriniz bu davranışlarınızı gözlemleyebilse rahatsız olur muydu?- Aynı şeyi partneriniz size yapmış olsaydı siz tepki verir miydiniz?Bu 3 sorudan herhangi birine evet cevabı veriyorsanız ilişkinizde çatlaklar oluşmaya başlamış demektir.Çiftlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgilerinde azalma yaşanmasının temel sebeplerinden biri de teknolojinin hayatımıza çok yoğun bir şekilde girmesiyle birlikte etkili olan sosyal medyadır. Teknolojinin bu denli ilerlemesi kişide çağdan geri kalma korkusu yarattığı için sosyal medya aracılığı ile sürekli dünyayı takip etmek durumundayız. Bu da bizleri ister istemez birçok kişiyle etkileşim ve iletişime sürüklüyor. Her yeni gördüğümüz resim, tasarım, ışığa kendimizi teslim ediyoruz. İşte mikro aldatma da aynı bu şekilde önce kendine çekiyor, sonra da onun etkisiyle yaşamımızı dönüştürmeye başlıyoruz. Aklımız karışıyor bilinçli düşünme kısmı devre dışı kalıyor ve tamamen haz odaklı yaşamaya başlıyoruz. Bundan ötürü de mikro aldatma artık kişinin gözünde normalleşiyor. Ve artık bu durum da doğallaştırılarak bize pazarlanıyor ve partnerimizde hayal edip yaşayamadığımız şeyleri bir başka kimseler tarafından karşılama yoluna doğru ilerliyoruz. Sonrasında ne olacağını düşünmeden tamamen bilinçsiz bir şekilde bu yola kapılıp gidiyoruz.Peki mikro aldatmanın ilişkiye verdiği zarardan sonra ilişki tekrardan toparlanabilir mi? Çok uzun bir süre ilişki için sabırla mücadele edilebilecekse elbette bu durumun geri dönüşü olacaktır. İlişkinin en temel yapıtaşı olan güvenin inşası için çiftin birlikte çalışması gereklidir. Bunun hızlıca hemen gerçekleşebilecek bir yolu yok. Çiftin her konuda birbirine karşı açık ve dürüst olması gerekiyor. Her iki kişinin de aradaki duygusal bağı onarabilmek adına birbirine sık sık zaman ayırması ve çaba göstermesi gerekiyor.Aldatan kişilerin çoğu her ne kadar bu durumun farkında değilmiş gibi davransalar da genellikle bunu kasti olarak gerçekleştiriyorlar. Bu kişiler eksik olan duygusal ihtiyaçlarını bu şekilde sağlıksız bir yolla karşılamaya çalışıyor. Kendine olan güvensizliklerini başkasının ilgisiyle kapatmaya çalışıyor. Bazen de aslında tek eşli olmak isterken aynı zamanda kendi içlerinde halledemedikleri psikolojik problemlerle baş etmeye çalışıyor olabilirler. Kişi bu durumları genellikle benim yaptığım şey aldatma değil diyerek normalleştiriyorlar.- İlgi duyduğunuz kişinin sık sık hikayelerini ve gönderilerini takip etmek.- Sosyal medyada onun sizi göreceğini düşünerek paylaşım yapmak.- Sizi göreceğini bildiğiniz bir zamanda daha çekici olmaya çalışmak.- İlişkiniz sorulduğunda ilişkinizden önemsiz bir şekilde bahsetmek.- Zihninizden o kişiyle ilgili hayaller ve fanteziler kurmak.- Biriyle flörtöz şekilde iletişim kurmak ve cinsel sinyaller vermek.- Eski sevgilinin tüm hareketlerini takip etmek.- Sosyal medyada paylaşılan çekici bir gönderiyi beğenmek.- Size ilgi duyduğunu anladığınız birine sınır çizmeden ona uygun davranmak ve ilişkinizi onun karşısında küçümsemek.- Size ilgi duyduğunu anladığınız kişiye size ulaşabileceği telefon numarası veya sosyal medya hesaplarınızı paylaşmak.- Tanışma sitelerine üye olup oralarda eğlence olsun bahanesiyle bulunmak.- İlişkiniz kavgalı olduğunda başka birinde teselli ve ilgi aramak.Günümüzde artık uzaklık ve yakınlık kavramları birbirinin çok içine geçmiş durumdadır. Bundan dolayı özellikle aile içi ilişkilerde elimizden geldiği kadar özenli olmamız gerekmektedir. Erkek de kadın da kendi ilişkisinde bir eksiklik hissetmemeli, hissederse paylaşmalı. Bunu başka yollarla aramaya gitmemelidir. Toplumumuzu sağlıklı şekilde ayakta tutacak olan şey çekirdek ve geniş aile kavramlarının birbirine uyumlu, sınırları koruyan, sevgi, saygı içeren bir şekilde kaynaşıyor olmasından meydana gelir. Bu durum daha en başından ne kadar açık bir iletişimle oluşturulursa zarar görmesinden o kadar fazla korunur.