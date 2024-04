İnsana güvenmekten vazgeçmeyin

Yakın ilişkiler, duygusal bağlar kurmak istiyorum ancak güvenemiyorum. Kimsenin beni gerçekten anlayabileceğine inanamıyorum... Başkalarıyla ilgili var olan bu düşüncelerin birazında sizin de payınız oluyor olabilir mi? Başkalarıyla ilgili yaşadığınız problemler her zaman onlarla ilgili değil belki de sizle ilgili olabilir ve sizin kendi kendinizi baltalamanıza yol açıyor olabilir mi?Bunun olumlu tarafı şu ki, işin bu tarafını fark edip kendinizle ilgili değişimler yarattığınızda yaşamınızı iyi yönde değiştirip kontrol edebilirsiniz.En başta bu durum size ne kadar farklı görünse de aslında bir başkasına güvenmediğinizi açıkça söylemek kendinize güvenmediğiniz konusunda da izler taşır.İnsan savunma mekanizmalarının gereği istenmeyen duygularını hissetmekten kaçmak için bu duyguları yansıtarak bir başkasına aktarır. Yani bir başkasını yargılamanız aslında sizin içinizdeki kişiden de bazı parçalar taşır.Yansıtma bilinçdışımızın bir oyunudur. İçimizdeki istenmeyen, kabul görmeyen bir durum, duygu veya düşünceyi bir başkasına atfederiz. Bir başkası hakkında konuşurken onu etiketlediğimiz -samimiyetsiz, soğuksıfatlar aslında kendinize dair hissettiğiniz ve istemediğiniz özellikler fakat siz bu durumları kendiniz için hissetmekten aslında kaçınıyor olabilirsiniz.Örneğin, diyelim ki yüzleşmediğiniz bir noktada aslında kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Partnerinize aslında bu durumu hiç hak etmediği halde "Seni kimse sevmez, zavallısın" diyebilir ve içinde gizli hissettiği değersizlikle yüzleşmediği için de kendi gerçekliğiyle yüzleşmemiş bu kişi kendi değersiz hislerini partnerine yansıtıyordur. Aslında bu durum kendisine karşı hissettiği hayal kırıklığı, sevgisizlik, değersizlik gibi hisleri bir çantaya doldurup karşı tarafın eline bu çantayı verip kaçtığında rahatladığını sanmak gibidir.Özellikle çocukluk döneminizde size destek vermeyen duygularınızı anlamayan veya küçümseyen ebeveynlerle büyüdüyseniz sizin için güvenin neden bir problem olduğunu anlamak kolaylaşacaktır.Daha kendi duygularınız en güven duymanız gereken yerde onaylanmadıysa neden bir başkasına bu konuda güvenebilirsiniz ki?Daha çocukken almanız gereken temel duyguları almadığınızda, yoksun bırakıldığınızda başkalarının sizi hayal kırıklığına uğratmasını beklemeniz ve güven sorunu yaşatacak şekilde davranmasını ummanız beklendiktir. Koşulsuz bir şekilde bizi kabul etmesi ve sevmesi gereken insanlar bile bizi koşulsuz kabul etmediyse bir başkası nasıl kabul edebilir ki diye düşünmeye başlarsınız.Sürekli olarak güven konusunda problem yaşayacağına inanmanın eksi yanlarından biri de şudur ki bu duruma o kadar inanırsınız ki bir başkası size iyi davranmaya kalktığında bile size ihanet edeceğini düşünen inancınızla o kişiye doğal davranmaz o kişinin de size olan iyi niyetli davranışını değiştirmeye sebep olur ve bak insanlar güvenilmezdir diyerek bilinçdışı yaptığınız davranışlarla sürekli hatalı inancınızı doğrularsınız.Bu durum yalnızlaşarak insanlara karşı düşmanca tavırlar da geliştirmenize neden olur. Ne de olsa tüm insanlar güvenilmezdir ve size zarar verirler. İnsan sosyal bir varlık. Elbette başkalarının fiziksel, sosyal ve duygusal varlığına ihtiyaç duyuyor. Bu durumda insanlarla olan ilişkisini kesen kişi aslında kendisiyle olan bağlarını da zayıflatmış olur.1. İnsanların saf kötü veya iyi olmadığını her iki yandan da parçalar taşıdığını farkına varın. Kusursuz hiç kimse yok hepimiz eksi yanlar taşıyoruz.2. İnsanları eleştirme alanına girdiğinizde aynayı öncelikle kendinize çevirmeye çalışın. Kendi eksik, karanlık ve görmekten kaçındığınız yanlar olduğunu farkına varın. Değiştirebileceğine inandığınız huylarınızı değiştirmeye çalışın ve gerekirse güvendiklerinizden bu konuda yardım alın. Değiştiremeyeceğinize inandığınız durumlar için ise bu yönlerinizi kabul edip onlarla sevgi anlaşması imzalayarak işe başlayın.3.Düşmanlık, sevgi benzeri güçlü ve yoğun duygulara kabul ve şefkatle yaklaşın.4.Zor duygularınızla baş edemediğinizi düşündüğünüzde onları bir başkasına yansıtarak kendinizi iyi hissettirebilme olasılığınızın farkına varın. Bundan dolayı birini bir konuda yargıladığınızda bu yorumun sizden iz taşıyıp taşımadığını analiz edin.5.Elbette geçmişin yaşam olayları günümüzü etkiliyor. Fakat geçmişte yaşadığınız durumları hep yaşayabileceğinizi kanıtlayan bir durum yok. Siz aynı kişi değilsiniz çevrenizdeki kişiler de aynı değil. Geçmişte yaşadığınız ihanet, hayal kırıklığı gibi durumları yaşadığınız olaylar sürekli zihninizde bozuk plak gibi oynatmayın. Geçmiş ilişkilerin şimdinizi etkilemesine izin vermeyin.6.Zihninizdeki sabit fikirleri gözden geçirin. Örneğin "Önemseseydi hemen arardı." Hayatta herkes için aksamalar, kesintiler, beklenmedik yaşam olaylarının olabileceğini unutmayın. Hemen en olumsuzunu en karamsarını düşünüp paniklemek yerine zamanı daha sağlıklı yönetecek bir şekilde bu durumu sağlıklı bir düşünceyle geçirip kendi zihninizi daha sağlıklı bir konuya çevirmeye çalışın.7.Dünya kötülüklerle ve kötü insanlarla dolu bir yer değil. Güvenli konumlara ve güvenli insanlara da sahip... İnsanların doğasında var olabilen iyi kısmı da görün.8.Hayatta insanlarla olumsuz deneyimler yaşamak en az olumlu deneyimler yaşamak kadar normal. Bundan ötürü biriyle olumsuz bir yaşam olayı yaşadığınızda bunun sadece o kişiyle ilgili olduğunu buna dayanabileceğinizi ve farklı insanların da olabileceğini kabul edin.9.Siz kendinizi anlamaz ve kendinizle çalışmazsanız kimsenin sizi kurtaramayacağını farkına varın. Önce siz kendinizi anlayın ki başkaları da sizi anlayabilsin.10.En önemlisi de kendi içinizdeki duyguları bir başkasına yansıtmaktan kaçının.Yansıtmalarla kendinizi tanımlamaya çalışmak algınızın, hislerinizin, düşüncelerinizin sağlıklı olmamasına neden olur. Kendi iç dünyanıza filtresiz bir şekilde bakmanızı sağlayan iç görünüzü kaybetmeye başlarsınız. Kendinize güvenmenin en önemli adımı da aslında size zarar veren bakış açılarınıza sağlıklı sınırlar koyabilmektir.Güvenmenin, sağlıklı ve doğal ilişkiler kurmanın en önemli anahtarı istenmeyen duygularınızla yüzleşip, sağlıklı başa çıkma yolları geliştirip onları bir başkasına yansıtmamayı öğrenebilmektir. Yaşam ancak ve ancak bu şekilde keyifli ve yaşanabilir bir hal alacaktır. Kendinize, benliğinize, potansiyelinize güvenin. En büyük destekçiniz sizsiniz... Kendinizi her yanınızla sevmekten vazgeçmeyin.