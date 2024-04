Üstümüz başımız leopar

Bu ilkbahar-yaz sezonunun en iddialı, en çarpıcı trendi kesinlikle leopar... Bunu yazarken bile resmen korktum diyebilirim... Cidden! Ne yazık ki leoparın bin bir karmaşık görüntüsü son derece kötü kombinlenmiş şekilde ve pek uygun olmayan fiziksel görüntüler içinde İstanbul sokaklarında ve tatil beldelerinde olacak... Kabul edelim ki leopar doğru kombinlendiğinde hem spor hem gündelik olabildiği hatta size çok seksi bir hava katabildiği sizin, avam, bakımsız, demode görünmenize de neden olabilir...Hepimiz biliyoruz ki vintage ve 1990'lardaki Indie Slaze (2000'lerin ve 2010'ların indie rock tarzının yeniden yorumlanması) akımlarının gündeme gelmesiyle birlikte günümüz yıldızları hayvan desenlerini yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. 2023'te leopar deseni giyen yıldızlar da bize bu desenin 2024'te popüler olacağının sinyallerini verdi. Bazıları hafif bir dokunuşu tercih ederken kıyafetlerine leopar deseni ekleyerek tarzlarına enerji katmayı seçti.Kourtney Kardashian, Madonna, Kendall Jenner, Selma Blair, Maya Hawke, Rosamund Pike, Dua Lipa, Halle Berry, Irina Shayk, Winnie Harlow ve Jennifer Lopez gibi isimler çoktan bu leopar desenlerini birbirinden farklı sayısız kombinde kullandı. Leopar deseni, her ne kadar kimileri tarafından fazla iddialı, abartılı ya da rüküş kabul edilse de her dönemde kendine moda sahnesinde bir yer buluyor ve dönemin trendlerine uyarlanarak en modern şekillerde yeniden doğuyor. Bu sezonda da tam olarak böyle oldu geçtiğimiz yılı ele geçiren Clean Girl ve Quiet Luxury akımlarının ardından seneye Mob Wife trendinin tüm ihtişamı ve göz alıcılığıyla başladık hatırlarsanız. Bu trendin de en göze çarpan başlıca detaylarından biri olan leopar deseni de doğal olarak hızlı bir şekilde yükselişe geçti.İlkbahar-yaz aylarına da kolayca uyarlanabilen leopar deseni, kot pantolonlarımızdan eteklerimize, elbiselerimizden gömleklerimize, çantalarımıza kadar birbirinden farklı parçaları ele geçirmiş durumda. İster minimalist bir clean girl olun, ister Y2K akımını benimsemiş olun, ister hızla değişen Gen Z trendlerinin ve akımlarının aksine zamansız ve klasik çizgilerden devam eden biri olun ya da tüm maksimalistliğinizle zaten leopardan hiç vazgeçmemiş olun, herkese uygun bir leopar stili mutlaka var. Leopar deseni, şüphesiz moda dünyasının en tartışmalı desenlerinden. Peki bu deseni nerelerde kullanabiliriz? Tabii ki leopar deseni denilince akla ilk olarak vücudu saran leopar elbiseler geliyor. Bu klasikleşmiş leopar görünümü belki de en dikkat çekici leopar görünümlerinden. Vücuda oturan midi ve maksi boydaki leopar elbiseler, feminen ve şık görünümleriyle akşam davetleri için gerekli olan tüm ihtişama sahip ancak leopar elbiselerimiz artık sadece özel ve şık davetlerde giyilmek zorunda değil.Modanın renkli ve deneysel bakış açısı sayesinde artık leopar desenler saten ve tül elbiseler aracılığıyla günlük giyime de taşınıyor ve leopar elbiselerinizi kombinleyeceğiniz düz taban sandaletler, topuklu nude tonlarda terlikler ya da spor ayakkabılarla günü kurtarıyor. Leopar deseninin senenin hit parçasına dönüşmesindeki en önemli etkenlerden biri kesinlikle Wales Bonner x Adidas Samba iş birliği. Bulunması neredeyse imkansız olan Samba'ların sosyal medyada büyük beğeni toplaması üzerine hem leopar deseni hem de Samba'lar büyük bir yükselişe geçti ancak leopar ayakkabılar sadece Samba'larla sınırlı kalmadı. Mary Jane'ler ve babetlere de sıçrayan leopar deseni, ilkbahar-yaz sezonunun favori ayakkabılarını da ele geçirerek yaklaşan sıcak günleri ele geçireceğinin sinyallerini şimdiden veriyor.2010'ları domine eden uzun leopar desenli etekler de bu trendin vazgeçilmezlerinden. 2000'lerin etkilerinin ağırlıklı olarak hissedildiği şu günlerde uzun leopar etekler moda sahnelerine tekrar dönerken, leopar desenli kot pantolonlar da yükselişe geçiyor ve her döneme ait olan hit leopar parçalar arasına katılacak gibi duruyor. Günlük stilinize leopar desenini dahil etmenin en kolay yolu ise kesinlikle bu hit parçalardan geçiyor. Görünümünüzün imza parçası olarak leopar desenli etek, pantolon, gömlek ya da ceket tercih etmek ve görünümünüzü bu imza parça üzerinden oluşturmak kombin yapmanızı kolaylaştıracağı gibi odağı tek bir parçada toplayarak göz yoran bir karmaşanın da önüne geçecektir. Daha minimalist bir tarzı olanlar seçecekleri imza parçaları daha natürel tonlar ve klasik çizgilerle dengelerken daha maksimalist bir tarzı tercih edenler imza parçalarını canlı renkler, desenler ve abartılı siluetlerle buluşturarak cesur bir görünüm yaratabilirler.Leopar deseni her ne kadar kendi başına oldukça göz alıcı olsa da renklerle bir araya geldiğinde de ortaya stil sahibi, canlı ve çarpıcı bir bütünlük ortaya çıkıyor. Leopar deseni ve renkler dendiğinde akla ilk siyahlar, beyazlar, bejler ve kahverengiler gibi daha natürel tonlar gelse de leopar canlı renklere de çok yakışıyor; öyle ki kırmızı ve leopar ikilisi moda dünyasının kuşkusuz en çekici ikililerinden. Bu cesur renk kombosuna artık yenileri de ekleniyor ve leopar deseni yeşillerden pembelere, mavilerden sarılara, morlardan turunculara ve sezonun en trend renklerinden bordolara kadar aklınıza gelebilecek her renkle kombinlenebiliyor. Ayrıca leopar desenli parçalarınızı farklı desenlerle de kombinleyebilirsiniz. Modanın belki de en sınırsız, yenilikçi ve yaratıcı çağını yaşadığı şu günlerde klasik ve uyumlu görünümlerin dışına çıkarak renkleri ve desenleri birbirine karıştırabilir, tüm yaratıcılığınızla maksimalist bir stil elde edebilirsiniz.Oldukça dikkat çeken leopar desenini kombinle-kombinlemek her ne kadar cesaret istese de doğru parçalar ve mek renklerle kombinlendiğinde her stile kolaylıkla hitap edebiliyor ve aşırıya kaçmadan stilinize doğru ölçüde hareket katabiliyor; burada tek yapmanız gereken imza leopar parçanızı seçmek ve stilinize en uygun şekilde bu parçayı tamamlayarak kişiselleştirilmiş bir görünüm elde etmek. Leopar trendini seviyor ancak leopar desenli kıyafetleri gardırobunuza eklemeye henüz cesaret edemiyorsanız, leopar desenli aksesuar- aksesuarlara yönelerek konfor alanınızdan çıkma- lara çıkmadan leopar trendine dahil olabilirsiniz! dan Çantalardan kemerlere, güneş gözlüklerinden bantlarına ve saç tokalardan şapkalara kadar yayılan leopar desenlerini kombinlerinize aksesuarlar aracılığıyla ekleyebilir, görünümlerinizi çarpıcı detaylarla süsleyebilirsiniz. Aksesuarlar çok küçük dokunuşlarda bu-bulunsalar da bir kombinin bütün havasını lunsalar değiştirecek etkiye sahip olduklarından aksesuarlarınızda yapacağınız ufak değişiklikler bile stilinizi yükseltmeye yetecektir. Seçeceğiniz leopar desenli bir aksesuar ile kom-kombinlerinize stil sahibi bir son binlerinize dokunuşta bulunabilir, görünümlerinizi göze çarpan ufak detaylarla tamamlayabilirsiniz.