‘100 yıldır olmayan değişim geliyor’

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'ya gerçekleştirdiği üç günlük ziyaret tamamlandı. Görüşmelerin ardından dünya basınının en çok dikkat ettiği an, Çin lideri Şi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vedalaşma anı oldu. İki lider kapıda vedalaşırken Şi, "100 yıldır olmayan bir değişim geliyor. Ve bu değişikliği birlikte yürütüyoruz" dedi. Bu sözlere Putin de "Evet katılıyorum" cevabını verdi.Zirvenin ardından iki ülke beklendiği gibi kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair bildiri imzaladı. Buna göre, iki ülke ekonomik olarak koordinasyonlu hareket edecek, kendi para birimleriyle ticareti sürdürecek, ticaret yolları genişletilecek ve enerji alanında yeni projeler gerçekleştirilecek.Rusya lideri Putin ise Çinli mevkidaşı Şi ile düzenlediği basın toplantısında Batı'yı, Ukrayna'ya nükleer nitelikte parçası olan silah vermekle suçladı. Putin, söz konusu mühimmatların İngiltere tarafından verilmesi halinde Rusya'nın "karşılık vermek zorunda olacağını" da savundu. İngiltere, Kiev'e Challenger 2 tankları ile birlikte zırh delici niteliği olan top mermisi sağlanacağını doğruladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu mermilerdeki radyasyonun düşük risk taşıdığını açıkladı.RUSYA merkezli Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Rus askeri uzman Vladislav Şurıgin, Ukrayna'nın beklenen ilkbahar taarruzunda sahaya maksimum kuvvet süreceğini ve tarafları büyük bir çarpışmanın beklediğini söyledi.