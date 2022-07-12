1000 yıllık sekoyalar yangın tehdidi altında

ABD Kaliforniya'nın dünyaca ünlü Yosemite Ulusal Parkı'nda geçtiğimiz cuma günü birkaç farklı noktada başlayan yangın devam ediyor. 3 günde 500 dönüm alanın kül olduğu bölgede alevler 1000 yıllık sekoya ağaçlarını tehdit ediyor. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla son anda yanmaktan kurtarılan ağaçların korunması için parkın bir bölümü kapatıldı.Yakın çevrede kamp yapanların da önlem olarak tahliye edildiği yangına havadan müdahale sürüyor. Utah eyaletinde de ormanlık alanda iki gün önce çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sadece Kaliforniya'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alanı küle çeviren yangınların iklim değişikliğinin sonucu olduğu düşünülüyor.